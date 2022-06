Missglückte Schönheits-OP: Diese Stars bereuen ihre Eingriffe mittlerweile

Gründe für Beauty-Operationen gibt es zur Genüge – von geringem Selbstbewusstsein über Probleme mit dem Altern bis hin zu heftigem Erfolgsdruck. Da liegt so mancher Star schneller auf dem OP-Tisch als man gucken kann!

Doch hat der Chirurg erst einmal Hand angelegt, gibt es kein Zurück mehr. Blöd nur, wenn den prominenten Patienten danach mal so gar nicht gefällt, was sie im Spiegel sehen. Wir stellen euch die Stars vor, die ihre Beauty-OPs im Nachhinein bereut haben:

Name: Victoria Beckham

Geburtstag: 17. April 1974

Beruf: Sängerin, Designerin

Missglückte OP: Brustvergrößerung

Foto: Ian West/PA Wire/dpa Name: Cameron Diaz

Geburtstag: 30. August 1972

Beruf: Schauspielerin

Missglückte OP: Botox

Foto: picture alliance /dpa Name: Gwyneth Paltrow

Geburtstag: 27. September 1972

Beruf: Schauspielerin, Model

Missglückte OP: Botox

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa Name: Linda Evangelista

Geburtstag: 10. Mai 1965

Beruf: Model

Missglückte OP: Fettzellenreduzierung

Foto: Justin Lane/epa/dpa Name: Nicole Kidman

Geburtstag: 20. Juni 1967

Beruf: Schauspielerin

Missglückte OP: Botox

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa Name: Khloé Kardashian

Geburtstag: 27. Juni 1984

Beruf: Model

Missglückte OP: Botox. Lippenunterspritzung

Foto: Evan Agostini/Invision/dpa Name: Chrissy Teigen

Geburtstag: 30. November 1985

Beruf: Model

Missglückte OP: Brustvergrößerung

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa Name: Jessica Simpson

Geburtstag: 10. Juli 1980

Beruf: Sängerin, Schauspielerin

Missglückte OP: Lippenunterspritzung

Foto: Mike Nelson/EPA/dpa Name: Cher

Geburtstag: 20. Mai 1946

Beruf: Sängerin

Missglückte OP: Brustvergrößerung

Foto: Evan Agostini/Invision/dpa Name: Courteney Cox

Geburtstag: 15. Juni 1964

Beruf: Schauspielerin

Missglückte OP: Botox

Foto: Peter Foley/EPA/dpa Name: Jamie Lee Curtis

Geburtstag: 22. November 1958

Beruf: Schauspielerin, Autorin

Missglückte OP: Fettabsaugung, Botox

Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa Name: Melanie Griffith

Geburtstag: 9. August 1957

Beruf: Schauspielerin

Missglückte OP: Facelifting, Botox

Foto: Herbert Pfarrhofer/APA/dpa Name: Micaela Schäfer

Geburtstag: 1. November 1983

Beruf: Erotikmodel, DJane

Missglückte OP: u.a. Brustvergrößerung, Botox

Foto: Jens Kalaene/dpa Name: Jennifer Grey

Geburtstag: 26. März 1960

Beruf: Schauspielerin

Missglückte OP: Nasenkorrektur

Foto: Shutterstock/Kathy Hutchins Name: Heidi Montag

Geburtstag: 15. September 1986

Beruf: Sängerin

Missglückte OP: Brustvergrößerung

Foto: Shutterstock/Featureflash Photo Agency Name: Anastacia

Geburtstag: 17. September 1968

Beruf: Sängerin

Missglückte OP: Botox

Foto: Christoph Schmidt/dpa Name: Jane Fonda

Geburtstag: 21. Dezember 1937

Beruf: Schauspielerin

Missglückte OP: Brustvergrößerung, Botox

Foto: Arthur Mola/Invision/AP/dpa Name: Tara Reid

Geburtstag: 8. November 1975

Beruf: Schauspielerin, Model

Missglückte OP: Brustvergrößerung

Foto: Shutterstock/Markus Wissmann Name: Courtney Love

Geburtstag: 9. Juli 1964

Beruf: Sängerin, Schauspielerin

Missglückte OP: Lippenunterspritzung

Foto: Christophe Ena/AP/dpa Name: Renée Zellweger

Geburtschauspielerin

Missglückte OP: Botox

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Da wäre zum einen Ex-„Spice Girl“ Victoria Beckham. Erst erfüllte sie sich den Traum ihrer „Torpedo-Bazookas“, wie sie ihre Silikonbrüste taufte, machte später aber den Schritt zurück zur natürlichen Form und Größe. In einem offenen Brief in der „Vogue“ riet sie ihrem jüngeren Ich später davon ab, sich die Brüste vergrößern zu lassen.

Nicole Kidman: „Kann mein Gesicht wieder bewegen“

Mit Botox-Problemen hatte Cameron Diaz zu kämpfen. „Es veränderte mein Gesicht auf so seltsame Weise, dass ich mir sagte: Nein, so will ich nicht aussehen“, sagte sie 2014 in einem „ET“-Interview. Sie wolle lieber sehen, wie ihr Gesicht altert, als eines zu haben, dass ihr überhaupt nicht gehört.

Um dem Alterungsprozess entgegenzuwirken, versuchte es auch Gwyneth Paltrow mit Botox – sah damit laut eigener Aussage in „Harper’s Bazaar“ jedoch aus wie eine „Verrückte“. „Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich hätte Angst, mich unters Messer zu legen, aber fragen Sie mich nochmal, wenn ich 50 bin. Ansonsten bin ich für alles offen, außer für Botox“, erklärte sie.

>> Fotos: Die schönsten Promi-Frauen über 40 Jahre <<

Auch Nicole Kidman litt wegen Botox mal unter einem starren Gesicht – als Schauspielerin ein ziemlich unglücklicher Umstand. „Aber davon bin ich weg und kann mein Gesicht wieder bewegen“, sagte sie der italienischen Zeitung „La Repubblica“.

Jessica Simpson: Lippen sind wieder normal

Als Kardashian muss man glühender Anhänger von Beauty-Eingriffen sein – möchte man zumindest meinen. Kims Schwester Khloé Kardashian allerdings war nicht immer ganz zufrieden. In ihrer Talkshow „Kocktails with Khloe“ gab sie 2018 zu: „Ich weiß nicht, ob es das Botox oder die Filler waren, aber mein ganzes Gesicht wurde taub und ich konnte keinen Gesichtsausdruck mehr machen. Ich sah total verrückt aus und ich denke, dass ich noch immer Auswirkungen davon habe.“

>> Spritzen-Beichte: Was Charlotte Würdig an ihrem Gesicht verändert hat <<

2020 ließ sich Chrissy Teigen ihre einst so herbeigesehnten Brustimplantate wieder entfernen. „Ich würde gerne ein Kleid in meiner Größe mit einem Reißverschluss schließen und gemütlich auf meinem Bauch liegen können“, erklärte das Model in einem inzwischen gelöschten Tweet. Sie habe nun immer noch Brüste, diese würden „aber nur noch aus purem Fett bestehen“.

Es ist schon einige Jahre her, als Jessica Simpson in „Glamour“ von einem Fehltritt mit aufgespritzten Lippen erzählte: „Nach vier Wochen war es wieder weg und meine Lippen wieder normal. Zum Glück!“ Wir sind uns aufgrund diverser (Instagram-)Bilder allerdings nicht sicher, ob Simpson bis heute abstinent geblieben ist.

Botox-Beichte vom Friends-Star Courteney Cox

Sängerin Cher hat schon beinahe überall an ihrem Körper nachhelfen lassen – keine Überraschung, wenn man mit über 70 Jahren noch so aussieht. Einen Eingriff, den sie allerdings bereut, sind ihre Brust-OPs. In diversen Interviews betonte sie dies immer wieder – zum Beispiel bei „Closer Weekly“: „Meine Brust-Operationen waren ein Albtraum. Sie waren in jeder Hinsicht wirklich verpfuscht. Mein Brüste sahen danach schlimmer aus als vorher.“

>> Ehrlich-Offensive von Ann-Kathrin Götze: „Ja, ich benutze Botox“ <<

Courteney Cox gab einst öffentlich zu, Probleme damit zu haben, im Rampenlicht zu altern. Die vermeintliche Lösung: Botox. Doch der Schuss ging nach hinten los. „Ich habe versucht, dem Älterwerden davonzulaufen. Aber das geht nicht“, offenbarte der „Friends“-Star in einem Interview in der Show „Running Wild With Bear Grylls“. „Ich habe Dinge getan, die ich bereue.“ Nachdem sie sich selbst nicht mehr im Spiegel erkannte, habe sie einen Schlussstrich gezogen.

Beauty-OPs abgeschworen hat auch Jamie Lee Curtis, nachdem sie sich unter anderem einer Fettabsaugung unterzogen und sich Botox hat spritzen lassen. Aber: „Nichts davon funktioniert. Es gibt diese Illusion, dass es dir besser geht, wenn du dich unters Messer legst. Aber ich sah nur schlimmer aus“, erklärte die Schauspielerin der „Daily Mail“.

Gehören Botox und Facelifting zum Showbiz dazu?

Botox und Facelifting gehörten für Melanie Griffith einfach zum Showbiz dazu – bis sie irgendwann völlig entstellt aussah. „Ich habe nicht gemerkt, dass es zu viel ist, bis die Leute anfingen zu reden und sagten: ‚Oh mein Gott, was hat sie nur getan?'“, gab sie im „Porter“-Magazine zu. Im Anschluss habe sie bei diversen Ärzten versucht, den Pfusch wieder richten lassen.

Fast keine Körperstelle von Micaela Schäfer wurde noch nicht „behandelt“. Doch mit ihrem heutigen Wissen hätte sich die „Nacktschnecke“ sicherlich die eine oder andere OP erspart. „Die Hälfte hätte auch gereicht. Wenn ich mir manchmal Fotos von früher angucke, denke ich ‚Oh, ich war schon süß‘. Ich war süß, ich war schon natürlicher. Aber gut, jetzt ist es so“, sagte sie „Promiflash“ am Rande der „Victress Awards“ 2018 in Berlin.

>> Diese deutschen Promi-Frauen waren nackt im Playboy zu sehen <<

Für Jennifer Grey hatte eine Nasen-OP fatale Folgen: Die Schauspielerin bekam keine Jobs mehr, weil niemand sie erkannte. „Ich ging als Berühmtheit in den OP-Saal und kam anonym wieder heraus“, sagte der „Dirty Dancing“-Star mal in einem Interview mit dem amerikanischen Magazin „Wenn“. „Es war die Nasen-OP aus der Hölle. Ich werde immer diese einst berühmte Schauspielerin sein, die niemand mehr aufgrund ihrer Nasen-OP erkennt.“

Reue nach dem Eingriff

Heidi Montag wurde durch ihre Rolle in der MTV-Serie „The Hills“ bekannt. Später machte sie mit diversen Eingriffen von sich reden und gab zu, süchtig nach Beauty-OPs zu sein. Irgendwann kam aber die Reue. „Ich würde es nie wieder machen. Und ich würde es auch niemandem empfehlen. Ich war emotional und körperlich nicht auf die Schmerzen eingestellt. Ich war geschockt“, verriet sie 2012 gegenüber „Today“. Ein Grund dafür, dass sie sich ihre Brüste wieder von Körbchengröße F auf D verkleinern ließ.

>> Sie kriegt einfach nicht genug: Martina Big peilt die nächste Körbchengröße an <<

Von Beauty-Eingriffen besessen war auch Sängerin Anastacia. Weil sie ihre Karriere erst mit 30 Jahren gestartet habe, habe sie aussehen wollen wie ihre zehn Jahre jüngeren Kolleginnen, gestand sie der „Daily Mail“. Deshalb fing sie mit Botox an – und machte immer weiter: „Plötzlich siehst du überall Makel, die du mit einer kleinen Botox-Spritze beheben kannst.“ Nach ihrer Scheidung von Wayne Newton im Jahre 2010 habe sie jedoch erkannt, dass es auf die inneren Werte ankommt.

Im stolzen Alter von 80 Jahren zierte Jane Fonda noch das Cover dem „W“-Magazine. Doch im dazugehörigen Interview verriet sie, dass sie ihre Schönheits-OPs bereut: „Ich habe mich operieren lassen. Ich bin nicht unbedingt stolz darauf. Ich wuchs mit der Illusion auf, dass ich dünn und hübsch sein muss, wenn ich geliebt werden will. Das führt auf lange Sicht zu jeder Menge Ärger.“

Zweifelhafte Ehre für Tara Reid

Mit den „American Pie“-Filmen avancierte Tara Reid zum attraktiven Hollywoodstar. Doch mit einer völlig missglückten Brust-OP im Jahre 2004 ruinierte sie ihre Karriere. „Die Webseiten zeigten mich als Frau mit den hässlichsten Brüsten der Welt“, erinnerte sie sich in einem „CBS News“-Interview 2006.

>> Stars nackt: Diese berühmten Schauspielerinnen waren nackt in Filmen zu sehen <<

Eine Lippenvergrößerung mit einem absolut nicht zufriedenstellenden Ergebnis ließ Courtney Love 2007 folgende Worte auf „MySpace“ veröffentlichen: „Ich möchte den Mund zurück, den mir Gott gegeben hat. Ich hatte einen tollen süßen Mund und nette große Lippen.“

Renée Zellweger gab zwar nie zu, ihre Schönheits-OPs zu bereuen. Doch nachdem sie bei den „Elle Women in Hollywood“-Awards im Oktober 2014 für ihr vermeintlich mit Botox behandeltes Gesicht kritisiert wurde, sah man sie später für den neuen Bridget-Jones-Film die Werbetrommel rühren – mit ganz natürlichen Falten.

Linda Evangelista hingegen geht ganz offen mit ihrer missglückten Operation um. Sie verriet bei Instagram, dass sie sich einer Prozedur unterzogen habe, die die Zahl der Fettzellen in ihrem Körper reduzieren sollte. Anstelle dessen sei aber das Gegenteil passiert und sie sei trotz zweier Korrektur-Operationen „dauerhaft deformiert“ und „nicht wiedererkennbar“. Sie sei deswegen in tiefe Depressionen verfallen und zur „Einsiedlerin“ geworden.