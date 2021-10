Diese Frauen altern wie ein guter Wein! Internationale Stars wie Gisele Bündchen und Eva Longoria oder deutsche Promis wie Heidi Klum oder Annemarie Carpendale – wir haben die schönsten Frauen zusammengestellt, die die 40er-Marke schon geknackt haben.

Eine Frau, die natürlich nicht fehlen darf, ist Jennifer Lopez: Die Sängerin hat mittlerweile sogar schon die 50 erreicht, heizt Millionen Fans aber regelmäßig ein. Nicht nur bei großen TV-Auftritten wie der Super-Bowl-Halbzeitshow 2020 mit Shakira, sondern auch auf Instagram macht sie einfach verdammt viel richtig.

Apropos Shakira: Die Kolumbianerin gehört ebenfalls ins Ranking. In den vergangenen Jahren ist es etwas ruhiger um ihre Musik-Karriere geworden, Erfolg hat sie trotzdem noch jede Menge. In ihrer Rolle als Spielerfrau an der Seite von Barcelona-Star Gerard Pique macht sie eine Top-Figur – hier stellen wir euch die schönsten Spielerfrauen der spanischen Liga vor.

Salma Hayek scheint nicht zu altern

Für Begeisterung hat Salma Hayek unter anderem mit ihrem scharfen Auftritt in „Ask the Dust“ gesorgt. Sie ist wahrlich nicht die einzige Hollywood-Schönheit, die auf der Filmleinwand die Hüllen fallen lassen hat. Bei diesem Anblick ist es kaum zu glauben, dass die Schauspielerin schon 2006 die 40 geknackt hat.

Internationales Flair erhält unsere Bildershow auch durch Kim Kardashian, die mittlerweile zum Kreis der 40er gehört. Kaum jemand wurde durch Selbstdarstellung berühmter als das It-Girl.

Deutsche TV-Moderatorinnen können durchaus mithalten

Offene Einblicke hat Moderatorin Mareile Höppner in ihrer Vergangenheit durch gewährt. Mittlerweile zählt sie zu den beliebtesten TV-Gesichtern Deutschlands – Höppner macht einfach immer eine gute Figur!

Ihr Bio-Rhythmus wird auf eine harte Probe gestellt, dennoch können sie sich schon am frühen Morgen sehen lassen. Frühstücksfernsehen-Moderatorinnen wie Marlene Lufen oder ehemals auch Jennifer Knäble, die inzwischen nach 16 Jahren Schluss gemacht hat, haben sich den Respekt von Millionen TV-Zuschauern damit erarbeitet, morgens so fröhlich zu sein. Alle Moderatoren im Frühstücksfernsehen stellen wir euch hier vor!