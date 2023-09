Sylvie Meis ist Moderatorin von „Love Island“ – das muss man über die Niederländerin wissen

Seit der sechsten Staffel übernimmt sie das Zepter: mit ihrem sympathischen Akzent verzaubert Sylvie Meis als Moderatorin von „Love Island“ auch in diesem Jahr die Zuschauer. Was macht die 45-Jährige so beliebt? Hat sie aktuell einen Partner? Alles, was man zu Sylvie wissen muss.

Sylvie Meis: Alter, Wohnort, Karriere

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sylvie Meis (@sylviemeis)

Geburtstag: 13. April 1978

Gebortsort: Breda (Niederlande)

Alter: 45

Wohnort: Hamburg (Eppendorf)

Größe: 1,58 m

Sylvie Meis wurde 1978 in Breda, Niederlande, geboren und begann ihre Karriere als Model und Spielerfrau des ehemaligen HSV-Stars Rafael van der Vaart. Von 2011 bis 2017 wurde sie in Deutschland als Moderatorin der RTL-Show „Let’s Dance“ bekannt – an der Seite von Daniel Hartwich. Auch die Jury von „Das Supertalent“ zierte sie einige Jahre.

Meis hat sich in den letzten Jahren auch als Unternehmerin erfolgreich etabliert. Sie hat ihre eigene Modelinie, eine Schmucklinie und eine Kosmetiklinie. Außerdem ist sie Botschafterin für verschiedene Marken, darunter L’Oréal und Hunkemöller.

Im Jahr 2023 ist Meis erneut Moderatorin der RTL2-Show „Love Island“. Erstmals unterstützt wird sie durch den Sänger und Co-Moderatoren Oli P.

Hat Sylvie Meis aktuell einen Freund?

In ihrem Privatleben war sie bereits zweimal verheiratet. Meis‘ erster Ehemann war der niederländische Fußballprofi Rafael van der Vaart. Die beiden lernten sich 2003 kennen und heirateten 2005. Aus der Ehe ging Sohn Damian hervor, 2013 reichte das Paar allerdings die Scheidung ein.

Danach verlobte sie sich 2017 mit dem libanesischen Geschäftsmann Charbel Aouad, doch nur wenige Monate später gingen die beiden getrennte Wege.

Meis‘ zweiter Ehemann war der deutsche Künstler Niclas Castello. Die beiden lernten sich 2019 auf der Hochzeit von „GNTM“-Siegerin Barbara Meier kennen und heirateten 2020 in Florenz. Die Ehe ging 2023 in die Brüche.

Seither ist die Niederländerin immer wieder mit Liaisons zu sichten, doch etwas Ernsteres scheint noch auf sich warten zu lassen.

>> Sylvie Meis über Beauty-OPs: Das hat sie bereits machen lassen <<

Was macht Sylvie Meis‘ Sohn Damian van der Vaart?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sylvie Meis (@sylviemeis)

Sylvies Sohn Damian (17) trainiert mittlerweile in den Niederlanden als Fußballer bei Ajax Amsterdam. Im Interview mit der dpa verrät sie: „Wir facetimen jeden Tag. Und wir sehen uns, wenn unsere Arbeiten das zulassen.“ Sie fügte hinzu: „Sein Leben dreht sich um Fußball, und ich bin sehr stolz auf ihn. Ich freue mich auf jede Stunde, die ich mit ihm habe.“

Wer moderierte bisher „Love Island?“

Bis zur fünften Staffel war Jana Ina Zarella Moderatorin der Show, doch danach zog sie selbst den Schlussstrich. Seit der ersten Folge im September 2017 war die Ehefrau von Giovanni Zarella mit dabei. Nur während der vierten Staffel übernahm Cathy Hummels kurzfristig die Moderation.

Seit der fünften Staffel ist Sylvie Meis die Moderatorin und das Gesicht der Show.

„Love Island“ 2023: Alle Infos zu Kandidaten, Sendeterminen und Drehort findet ihr hier im Überblick.