Neuer Moderator bei „Love Island“: Das ist Oli P. – Frau, Kinder, Karriere

„Gib mir mein, gib mir mein Herz zurück…“ sang Oli P. (45) bereits 1998 in seinem Erfolgshit „Flugzeuge im Bauch“. Weitere Liebeshymnen des Sängers lauteten „Ich liebe Dich“ oder „Nie mehr allein“. Mit dem Thema Liebe scheint Oli P. sich also bestens auszukennen. Vielleicht suchten die Produzenten der Kuppelshow „Love Island“ ihn gerade deswegen aus, um die Zuschauer 2023 an der Seite von Moderatorin Sylvie Meis durch die achte Staffel zu führen. Wer ist Oli P.? Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte über den Sänger und Moderator von „Love Island“.

„Love Island“ 2023: Das ist Co-Moderator Oli P.

Oli P. wurde 1978 als Oliver Alexander Reinhard Petzsokat in Berlin geboren (Sternzeichen Löwe). Heute ist er unter seinem Künstlernamen Oli P. bekannt. Bereits als Kind zog es den Berliner auf die Bühne. Oli P. begann schon im Alter von zehn Jahren mit Turniertanz. In den späten 90er Jahren war er auch als Schauspieler in der Kult-Seifenoper „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“ (GZSZ) auf RTL zu sehen. In den frühen 2000ern moderierte er unter anderem neben Ruth Moschner und Christian Möllmann die fünfte Staffel „Big Brother“ – Moderationserfahrung bringt Oli P. auf alle Fälle mit!

Nachdem er zu einem der Stars bei GZSZ wurde, veröffentlichte er im Herbst 1998 mit Co-Sängerin Tina Frank seine dritte Single, eine gerappte Cover-Version des Hits „Flugzeuge im Bauch“ von Herbert Grönemeyer aus dem Jahr 1984. Die Single erreichte die Spitzenposition in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Deutschland erhielt sie dafür eine Dreifach-Platin-Schallplatte für über 1,5 Millionen verkaufte Einheiten. Bis 2017 war „Flugzeuge im Bauch“ von Oli P. die meistverkaufte deutschsprachige Single seit 1975. Für diesen Erfolg wurde Petszokat 1999 für die erfolgreichste nationale Rock-/Pop-Single mit dem Deutschen Musikpreis Echo Pop ausgezeichnet. Seine nächste Single „I Wish“ stieg bis auf Platz zwei der Hitlisten.

Hat Oli P. Frau und Kinder?

Oli P. war zunächst von 1999 bis 2009 mit „Unter uns“-Darstellerin Tatiani Katrantzi verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn (Ilias Petzsokat, *1999). Im Jahr 2014 gab er der ehemaligen Eiskunstläuferin Pauline Schubert dann das Ja-Wort.

Wo wohnt Oli P.?

Nach Jahren in Köln ist der gebürtige Berliner jetzt wieder mit seiner Frau Pauline Schubert in seine Heimatstadt im Osten der Republik gezogen.

Was steckt hinter „Love Island“ auf RTL2?

Auf einer luxuriösen Villa in einem traumhaften Urlaubsgebiet suchen mehrere Singles nach einem Urlaubsflirt oder nach der ganz großen Liebe. Bei wilden Partynächten kommen die Kandidaten sich näher und können sich zu Einzeldates verabreden. Und: In diesem Jahr ist sogar ein Promi-Spross dabei. Hannes (24) ist der Sohn von „Neue Deutsche Welle“-Star Markus Mörl, der selbst Anfang 2023 erst Reality-TV-Luft schnupperte, als er ins Dschungelcamp nach Australien zog. Ähnlich wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ läuft auch „Love Island“ täglich (außer samstags), montags gibt es sogar eine Live-Show. Drehort in diesem Jahr ist Griechenland. In der Vergangenheit wurde bereits auf Teneriffa und Mallorca gedreht.

Welche Kandidaten machen bei „Love Island“ 2023 mit?

Neu bei der Dating-Show: 2023 dürfen Zuschauer erstmals über die „Love Island“-App abstimmen, welcher der Islander verkuppelt werden soll. Das Voting startete am Donnerstag, 7. September, und endet am Freitag, 13 Uhr.

Die Kandidatinnen der aktuellen Staffel:

Vanessa (21)

Jenny (21)

Alessandra (26)

Evi (28)

Laura (23)

Die Kandidaten der aktuellen Staffel: