„Love Island“ 2023: Welches Paar hat heute im Finale gewonnen? Das ist passiert!

Die neue Staffel „Love Island“ 2023 ist am Montagabend (11. September) mit einer Live-Sendung auf RTL2 gestartet. Seither sorgte die Trash-Show drei Wochen lang für fast tägliche Liebes-Turbulenzen. Nun stand das Finale an.

Wir verraten euch, was die Singles Tag für Tag getrieben haben und beantworten dabei unter anderem die wichtige „Wer-hat-gewonnen“-Frage.

„Love Island“ 2023 Kandidaten: Wer ist raus?

Bei den täglichen Paarungszeremonien wurde entschieden, wer die Show verlassen musste. Hier ein Überblick:

Die Girls der aktuellen Staffel:

Vanessa (21) – raus in Folge 8

Jenny (21)

Alessandra (26) – raus in Folge 13

Evi (28) – raus im Finale

Laura (23) – raus im Finale

Celine (24) – raus in Folge 9

Vanessa (24) – raus in Folge 18

Lucie (23) – raus in Folge 13

Miri (23) – raus in Folge 18

Jeanine (27) – raus in Folge 16

Die Boys der aktuellen Staffel:

Hannes (24) – raus in Folge 18

Leon (25) – raus im Finale

Ray (26) – raus in Folge 7

Fabi (26) – raus in Folge 13

Luca (27)

Daniel (31) – raus in Folge 8

Robert (30) – raus in Folge 9

Derryl (30) – raus in Folge 13

Angelo (34) – raus in Folge 16

Jan (27) – raus in Folge 13

Leandro (23) – raus im Finale

Deniz (26) – raus in Folge 18

Tag 19: Wer hat „Love Island“ 2023 im Finale gewonnen?

Tag für Tag änderten sich die Paarkonstellationen – und somit auch die Gefühle füreinander. Wer hat bis zum Ende der Staffel durchgehalten und trat gemeinsam als Sieger-Couple heraus?

Im Finale am Montagabend (2. Oktober), gegen 22 Uhr, haben die Zuschauer im Live-Voting entschieden: Das Couple Jenny und Luca hat gewonnen!

Platz 1 : Jenny und Luca

: Jenny und Luca Platz 2 : Laura und Leon

: Laura und Leon Platz 3: Evi und Leandro

Die Siegprämie von 50.000 Euro wollen die beiden übrigens brav aufteilen. „Das ist wahre Liebe!“, zischt Moderatorin Sylvie dazwischen. Ob die Gefühle zwischen Jenny und Luca wirklich halten werden, zeigen die Wochen danach.

Tag 18: Das passierte bei „Love Island“ am Sonntag, 1. Oktober

Ein vierfaches „Auf Wiedersehen“: Hannes, Miri und Vany mussten heute ihre Sachen packen und nach Hause fliegen. Hannes findet nach seinem Exit emotionale Worte und verdrückt ein paar Freudentränen: „Ich bin froh dass ich hier war, und habe hier so viel Freude hier gefunden. Ich wurde erkannt von Menschen. Und die haben mich geschätzt, wie ich bin. Das ist die Hauptsache.“ Sylvie räumt ein: „Du bist ein sehr toller Mensch, Hannes.“ Über dieses Kompliment würden sich wohl einige Junggesellen an seiner Stelle ebenso sehr erfreuen.

Außerdem kommt es zum ersten freiwilligen Exit dieser Staffel: Islander Deniz verlässt die Villa auf eigene Faust – und folgt dabei einer Herzensentscheidung. „Wenn ihr krampfhaft versucht, eine Person kennenzulernen, und das nur macht, um ein paar Tage länger hier bleiben zu dürfen, ist das meiner Meinung nach nicht die richtige Entscheidung.“ Nutzer stimmen ihm über Instagram zu: „Richtig so. Granaten so spät kommen zu lassen macht keinen Sinn. Die haben kaum noch eine Chance was aufzubauen. Wofür soll er bleiben, wenn sich nichts ergibt? Er kann eh nicht gewinnen.“

Tag 17: Das passierte bei „Love Island“ am Freitag, 29. September

Beim Spiel „Rad der Wahrheit“ kommen noch einmal pikante Fakten zutage, die auch zum Schmunzeln unter den Islandern anregen. Währenddessen versuchen Miri und Deniz weiterhin krampfhaft herauszufinden, mit welchem der Islander es klappen könnte. Doch das ist gar nicht so einfach, denn in der Villa knistert es immer lauter – so wie bei Evi und Leandro. Sie genießen ein romantisches Date zu zweit. Und auch Laura und Leon gehen den nächsten Schritt in ihrer zweiten Nacht in der Private Suite.

Tag 16: Das passierte bei „Love Island“ am Donnerstag, 28. September

Das Finale rückt immer näher – und mittlerweile schweben einige Islander im richtigen Liebesglück. Evi verführt Leandro in heißen Dessous in der Private Suite. Luca fragt seine Jenny, ob sie ein richtiges Paar sein wollen und zwischen Leon und Laura fallen die drei magischen Worte. „Ich hab mich hier angemeldet, weil ich einfach wieder jemanden haben wollte, der mich so nimmt, wie ich bin“, sagt die Kölnerin. Es scheint, als hätte Leon auf diesen Moment gewartet, und sagt: „Ich liebe Dich, Laura!“ Sie haucht ein süßes „Ich Dich auch!“

Perr App haben die Zuschauer abgestimmt: Die Islaner Jeanine und Angelo müssen die Heimreise antreten.

Tag 15: Das passierte bei „Love Island“ am Mittwoch, 27. September

An Tag 15 können sich die Islander voll auf sich und ihre Gefühle konzentrieren: Keiner muss gehen – und auch kein Nachzügler betritt die Villa. Diese Ruhe nutzt Granate Hannes zum Nachdenken. Er offenbart seiner Vani, dass er sich emotional vernachlässigt fühlt. „Ich kann nicht mehr so tun, als ob ich nicht emotional verhungere an dir, weißt du“, sagt der Sohn des Deutsche-Welle-Stars Markus Mörl. Er verrät weiter im Interview, dass er sich jemanden wünsche, der auf ihn zukommt, „und fragt, wie es mir geht – und nicht, dass ich immer rübergehen muss, und ich immer, immer, immer alles machen muss. Das macht einfach keinen Spaß.“

Vanessa gesteht sich im Zweiergespräch mit Hannes ein: „Ich glaube bei mir ist es einfach dieses dumme Kopf-Ding. Ich mache eine Mauer zu, und das ist mein Fehler.“ Hannes findet, es reiche ihm einfach nicht. Vanessa kontert: „Ja, du passt einfach nicht zu mir.“ Die beiden gehen von nun an getrennte Wege. Eine Liebesgeschichte – ohne Happy End.

Tag 14: Das passierte bei „Love Island“ am Dienstag, 26. September

Schon zwei Wochen hängen die (noch) Singles aufeinander. Heute muss zwar keiner die Villa verlassen, trotzdem wird wieder neues Feuer entfacht: Deniz, Personal Trainer und Maschinenführer aus Geldern und Miri, Servicefachkraft aus Xanten, ziehen als neue Granaten ein und mischen die Meute ordentlich auf. Werden sie die aktuellen Couples auseinanderbringen können?

Tag 13: Das passierte bei „Love Island“ am Montag, 25. September

Heute mussten gleich fünf Islander die Villa verlassen: Neben Lucie, Jan und Derryl traf es auch das Couple Fabi und Alessandra. Die Zuschauer stimmen für die beiden im Live-Exit-Voting mit Abstand am meisten: Jeder zweite „Love Island“-Fan traf seine Entscheidung auf das Paar, gefolgt von Angelo und Jeanine sowie Hannes und Vanessa.

Die beiden melden sich zu Worte: „Viele Höhen, viele Tiefen. Und trotzdem immer wieder zusammengefunden. Wir gucken jetzt auf jeden Fall in die Zukunft und freuen uns auf das, was kommt!“, sagt Fabi und schaut seiner Alessandra verliebt in die Augen. Wen es wohl als nächstes trifft?

Tag 12: Das passierte bei „Love Island“ am Sonntag, 24. September

In der Casa Amor wird Derryl klar, wie wichtig Evi ihm ist. Er vermisst die 28-Jährige und hofft, dass sie ihn noch will, wenn sie sich wiedersehen. Evi hingegen hat andere Sorgen: Mit Granate Jan läuft es bestens, bis er nach einem Kuss fragt. Evi ist verunsichert und weiß nicht, wie sie reagieren soll.

Jeanine wünscht sich ebenfalls Nähe – zu Fabi. Sie ist enttäuscht, dass er sich nicht mehr für sie interessiert und lässt in der Strandhütte, gemeinsam mit Evi und Jan, ihren Gefühlen freien Lauf. Fabis Mama sieht das ähnlich und macht ihrem Sohn per Videobotschaft eine klare Ansage: „Ich würde Jeanine auch mal eine Chance geben!“ Fabi ist hin- und hergerissen. Er weiß nicht, ob er Jeanine eine Chance geben soll, oder ob er sich auf Alessa konzentrieren soll.

Vanessa und Hannes kommen sich bei einem heißen Massage-Date näher. Hannes verwöhnt Vanessa mit seinen „Magic Hands“ und die 24-Jährige genießt es in vollen Zügen.

Tag 11: Das passierte bei „Love Island“ am Freitag, 22. September

Am Freitag wird es ruhig in der Villa: Kein Neueinzug, kein Rauswurf. Genug Zeit für die Liebe! Evi und Jan lernen sich bei einem Dinner-Date mit Wein und Käse näher kennen. Die beiden merken, dass sie sich zumindest auf der Humorebene verstehen. „Boah ist das eklig!“, platzt Jan bei der Kostprobe des Blauschimmelkäses heraus. „Schluck runna!“, reagiert Evi entspannt.

Fabi und Alessa ziehen währenddessen im Bett den Stecker, bevor es zu heiß wird: Beim wilden Rumgeknutsche fällt den Beiden plötzlich wieder ein, dass sie gefilmt werden. Es kommt zum abrupten Abbruch. Dafür sammelt besonders Fabi Sympathiepunkte bei den Zuschauern, denn diese kommentieren: „Respekt dafür an ihn für diese Selbstbeherrschung und Rücksicht auf die Familie.“ Für Alessa hingegen hagelt es Kritik: „Bei ihr hatte ich irgendwie das Gefühl, sie positioniert sich extra für die Kameras“, schrieb ein Nutzer in die Kommentarspalte auf dem „Love Island“-Instagramkanal.

Tag 10: Das passierte bei „Love Island“ am Donnerstag, 21. September

Gefühlschaos-Alarm! Die Islander bekommen in Folge 10 mächtig Zuwachs. Insgesamt treten zwei neue Ladys und drei frische Granaten auf des Terrain der Insel: Studentin Lucie aus Wolfsburg und die 24-jährige Vanessa aus Hamburg crashen den Männerausflug am Strand, die Mädels bekommen in der Villa Besuch von Granate Angelo aus Köln, Vertriebler Jan aus Meckenheim und den Industriekaufmann Leandro.

Tag 9: Das passierte bei „Love Island“ am Mittwoch, 20. September

Es wird wieder Zeit für eine Portion Ernsthaftigkeit: Fabi erzählt den anderen, was es mit seinen Narben auf seinem Bauch auf sich hat. Er offenbart, dass er Krebs hatte. Drei Chemotherapien liegen hinter dem 26-Jährigen. Die Islander äußern ihren tiefsten Respekt.

Danach werden die Kandidaten in eine Abwandlung der ARD-Quizshow „Gefragt, gejagt“ geschickt. Der Unterschied: Bei jeder falschen Antwort regnet es Glibber. Und: Sie absolvieren die Show im Bikini.

Außerdem müssen die beiden Islander Céline und Robert die Villa verlassen.

Tag 8: Das passierte bei „Love Island“ am Dienstag, 19. September

Zwischen Leon und Laura wird es heiß, vermutlich zu heiß. Sie sorgen für die erste Sexszene bei „Love Island“ 2023. „Meine Schwester hat gesagt, ‚Ich will dich nicht im Fernsehen beim Sex sehen, das ist mir unangenehm!'“, erzählt Laura im Interview. Doch sie findet, zwischen ihr und Leon ist es etwas besonderes: „Keine Ahnung, es ist nichts untereinander zwischen uns. Das ist so krass.“

Am Ende wurden die Kandidaten Daniel und Vanessa rausgewählt. Sie hatten beim Zuschauervoting „Wer hat die größten Chancen auf die Liebe?“ die wenigsten Stimmen erhalten.

Tag 7: Das passierte bei „Love Island“ am Montag, 18. September

Bei der heutigen Paarungszeremonie wählt Granate Derryl Vanessa, Robert nimmt Evi. Jeanine pickt Fabi und Celine entscheidet sich für Hannes. Danach dürfen die Kandidaten ihre Lieblingsislander wählen: Am Ende muss sich Alessandra zwischen Daniel und Ray entscheiden. „Mit dem Mann, den ich heute wählen werde, habe ich die meisten Gespräche geführt von beiden. Ich kann seine Ansichten teilen, die gefallen mir“, stellt Alessa fest.

Damit ist klar: Ray ist Single und muss die Villa verlassen.

Tag 6: Das passierte bei „Love Island“ am Sonntag, 17. September

Moderatorin Sylvie Meis redet Klartext mit den Islandern: Es gebe zu viele festgefahrene Couples. „Zu denken, ich bleibe lieber mit meinem Couple zusammen, das funktioniert nicht.“ Dann wird sie noch deutlicher: „Alle Islander sind gleich. Egal, ob man von Tag eins da ist oder später eingezogen ist. Das ist scheißegal!”

Bei Jeanine kommen plötzlich die Tränen, denn gerade sie wurde von den Islanderinnen nicht gerade freundlich aufgenommen.

Bei der Paarungszeremonie wählt Granate Derryl Islanderin Vanessa, Robert fällt seine Wahl auf Evi. Sylvies Ansage zeigt Wirkung, denn somit haben sich bereits zwei völlig neue Couples ergeben.

Tag 5: Das passierte bei „Love Island“ am Freitag, 15. September

Während Jeanine und Celine es sich auf einem Date mit Fabi und Leon gemütlich machen, kommt es zu einem zweifachen Neuzugang: die beiden Granaten Derryl und Robert mischen die Runde in der Villa auf.

Außerdem: Hannes scheint, eine erste Eifersucht zu entwickeln. Seine Vanessa scheint gefallen an Derryl zu haben. „Der hat echt viele Muskeln, das finde ich attraktiv an einem Mann“, gesteht sie Hannes. „Wenn der dich nimmt, pennst du dann in einem Bett mit ihm? Habe ich denn noch eine Chance?“, fragt er besorgt. Vanessa weicht aus.

Zwischen Fabi und Alessandra kommt es am Ende des Tages zu einem Versöhnungskuss. Die Blondine ist sich sicher: „Ich hab Lust, den Fabi jetzt öfter zu küssen. Sehr gerne, sehr oft.“

Tag 4: Das passierte bei „Love Island“ am Donnerstag, 14. September

An Tag vier stehen die Nerven bei der umwobenen Alessandra blank: Sie fühlt sich von Fabis Eifersucht schlichtweg unter Druck gesetzt, das Ganze erinnere sie zu sehr an die toxische Beziehung mit ihrem Ex. In den Armen von Fabi fängt sie plötzlich an zu weinen. Es scheint, als wüsste er nicht ganz genau damit umzugehen.

Alessandra sucht derweil den Kontakt zu Ray. Er macht ihr klar, dass sie sein Favorit unter den anderen Mädels ist. Das scheint ihr zu gefallen, denn abweisen tut sie ihn danach nicht.

Tag 3: Das passierte bei „Love Island“ am Mittwoch, 13. September

Eifersuchtsdrama bei Fabi und Alessandra: Granate Daniel funkt zwischen den beiden und versucht, Alessandra in seinen Bann zu ziehen. Die beiden scheinen ihr Gesprächsthema gefunden zu haben: Fußball. Prompt kommt das Thema „Ex-Freund“ auf, denn Alessandra war mit einem französischen Nationalspieler zusammen.

Außerdem zieht Kandidat Ray in die Villa als Nachzügler ein, der die ersten Folgen krankheitsbedingt aussetzen musste. Sein Typ: „Helle Haare, helle Augen und Natürlichkeit!“ Das klingt für viele Zuschauer nach Alessandra.

Das Gefühlschaos für die Islanderin ist somit eröffnet.

Tag 2: Das passierte bei „Love Island“ am Dienstag, 12. September

In der zweiten Folge wird es emotional: Islanderin Evi offenbart den anderen, dass sie eine Perücke trägt. Vor zwei Jahren erkrankte sie an Corona und zusätzlich an kreisrunden Haarausfall. Die anderen sind sichtlich berührt – und supporten sie: „Strong Woman!“

Währenddessen: Fabi und Alessandra rücken verdächtig häufig nah beieinander. Die beiden wurden durch das Zuschauervoting zusammengebracht. Ein Couple ab Tag 1?

Neuzugang Daniel betritt die Villa.

Tag 1: Das passierte bei „Love Island“ am Montag, 11. September

Die erste Folge startete als Live-Show: Die zehn Teilnehmer trafen um Punkt 20.15 Uhr erstmals aufeinander, jeweils fünf Paare mussten gebildet werden. Das ging dank „Couple-Voting“ schneller, als bisher: Per App konnten Fans der Show abstimmen, welche Teilnehmer das Zeug zum Traumpaar haben.

Neben Moderatorin Sylvie und Co-Moderator Oli P. saßen auch NDW-Sänger („Ich will Spaß!“) Markus Mörl mit Ehefrau Yvonne König auf dem Sofa. Sie sahen ihrem Sohn dabei zu, wie er sich auf ins Liebesgetümmel machte.

Welche Paare haben zusammengefunden? Warum fehlte Kandidat Ray? Und warum waren die Fans alles andere als begeistert? Die erste Folge von „Love Island“ 2023 findet ihr hier in der Zusammenfassung.