Finale von „Love Island“ 2023: Dieses verliebte Paar hat gewonnen!

Die aktuelle Ausgabe von „Love Island“ sorgte wieder mal für ordentlich Gesprächsstoff auf den heimischen Sofas. Das Ziel: Zehn junge Menschen mussten sich so schnell wie möglich verlieben, durften sich dabei aber nicht nur auf einen Islander fixieren. Wer Single blieb, fliegt raus, wer das „Perfect Match“ abbildet, siegt gemeinsam als Paar.

Am Ende drehte sich alles um die Frage „Wer hat gewonnen?“. Tonight News führt euch durch die Favoriten der Zuschauer und weiß, wer als Siegerpaar der Staffel heraustrat.

Wer hat „Love Island“ 2023 gewonnen?

Fast täglich kam es zu einem schmerzlichen Exit: Angehende Paare wurden auseinandergerissen und neu zusammengemischt. Wer musste die Traum-Villa auf Griechenland bereits verlassen? Wer konnte sich nicht verlieben?

Am Ende war klar: Jenny und Luca gehen als Siegercouple von „Love Island“ 2023 heraus!

Platz 1 : Jenny und Luca

: Jenny und Luca Platz 2 : Laura und Leon

: Laura und Leon Platz 3: Evi und Leandro

Folgende Islander hatten außerdem eine Chance auf einen Sieg:

Die Kandidatinnen bei „Love Island“ 2023:

Vanessa (21) – raus in Folge 8

Jenny (21)

Alessandra (26) – raus in Folge 13

Evi (28) – raus im Finale

Laura (23) – raus im Finale

Celine (24) – raus in Folge 9

Vanessa (24) – raus in Folge 18

Lucie (23) – raus in Folge 13

Jeanine (27) – raus in Folge 16

Miri (23) – raus in Folge 18

Die Kandidaten bei „Love Island“ 2023:

Hannes (24) – raus in Folge 18

Leon (25) – raus im Finale

Ray (26) – raus in Folge 7

Fabi (26) – raus in Folge 13

Luca (27)

Daniel (31) – raus in Folge 8

Robert (30) – raus in Folge 9

Derryl (30) – raus in Folge 13

Angelo (34) – raus in Folge 16

Jan (27) – raus in Folge 13

Leandro (23) – raus im Finale

Deniz (26) – freiwillig raus in Folge 18

Luca und Jenny gewinnen „Love Island“ 2023

Sie, die Zwillingsschwester von Islanderin Vanessa, die bereits gehen musste; er, selbstständiger Unternehmer im Social-Media-Business. Optisch geben sie ein passendes Paar ab, das fanden auch die Fans. Unter einem Post auf dem „Love Island“-Instagramkanal schrieben Nutzer: „Seitdem Fabi und Alessa raus sind, bin ich für Luca und Jenny. Sie sind die sind das zweitstärkste Couple!“, und: „Also wenn die Zwei nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht!“

In Folge 13 zeigten die beiden ihre romantische Seite: Sie verbringen einen Abend in der beschaumten Badewanne in der Paar Suite – und man könnte meinen, es zwischen den beiden knistern zu hören.

In Folge 17 plante Luca ein romantisches Überraschungs-Date: Für Jenny gab es einen hübsch gedeckten Tisch im Garten, eine selbstgebastelte Fotocollage und Köpfe mit Nägeln: „Jenny, wir sind ja seit der ersten Woche ein Couple und ich wollte dich fragen, ob du mein Girlfriend sein möchtest?“ Jenny ist überwältigt und zu Tränen gerührt: „Ja, ich will. Du bist so süß!“

Am Ende gibt es ein Happy End der Zwei: Jenny und Luca sind das Siegercouple der achten Staffel „Love Island“!

Leon und Laura auf Platz 2

Sie sahen die Zuschauer ganz weit vorne: Leon und Laura. Die beiden bildeten seit Sekunde eins ein Dreamteam ab, tauschen Zärtlichkeiten aus und konnten die Augen kaum voneinander lassen. In Folge 17 fielen zwischen den beiden schließlich die drei magischen Wörter: „Ich hab mich hier angemeldet, weil ich einfach wieder jemanden haben wollte, der mich so nimmt, wie ich bin“, sagt die Kölnerin. Es schien, als hätte Leon auf diesen Moment gewartet, und sagte: „Ich liebe Dich, Laura!“ Sie hauchte ein süßes „Ich Dich auch!“

Von außen betrachtet ein hübsches Paar, auf dem „Love Island“-Instagram-Kanal berichteten Fans allerdings von genereller Unentschlossenheit: „Von den anderen traue ich es am ehesten noch Laura und Leon zu, ein paar Wochen zusammen zu bleiben.“

Auch Kritik machte sich bemerkbar: „Bei Leon fehlt mir die Ernsthaftigkeit – und Laura hat gegen Jeanine geschossen, das fand ich nicht so schön.“ Es steht den beiden frei, so neckisch miteinander und untereinander umzugehen. Ein Exit kostete den beiden ihr Verhalten am Ende nicht. Den ersten Platz mussten sie allerdings trotzdem an das Gewinnerpaar Luca und Jenny überlassen.

Evi und Leandro landen auf Platz 3

Ebenso hoch gehandelt wurde das Couple aus Evi und Leandro. Zu Beginn turtelte sie noch mit Islander Jan (wie auf dem Insta-Post zu sehen), dieser musste allerdings in Folge 13 heimfliegen.

Kandidatin Evi versuchte es seither mit Leandro – und wurde nicht nur von ihm, sondern auch von Zuschauern als „ehrlichste Islanderin von allen“ gesehen. Auf Instagram schrieben diese: „Auch wenn sie sich nicht entscheiden kann hat sie bewiesen, dass sie für andere Menschen einsteht und Courage zeigt!“, und: „Evi ist immer offen und ehrlich, sagt ihre Meinung. Es wäre schön, wenn sie gewinnt. Sie hat von den Zuschauern das Herz gewonnen!“ Ehrlichkeit – eine gefährlich gute Eigenschaft für ein Gewinnerpaar.

Und zwischen den beiden schien es weiter zu knistern: An Tag 17 ließ sich Evi etwas Besonderes für ihren Leandro einfallen: Sie verführte ihn in heißen Dessous in der Private Suite.

Im Finale reichte es für Evi und Leandro trotzdem nur für Platz 3.

Wann war das Finale von „Love Island“ 2023?

Am Montag, 2. Oktober, startete das große Finale von „Love Island“ 2023, live um 20.15 Uhr auf RTL2. Moderiert wurde die Sendung von Sylvie Meis und Sänger und Moderator Oli P.

Ob Sendetermine, Stream oder Moderatoren: Alle Infos zur 8. Staffel von „Love Island“ findet ihr hier.