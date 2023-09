Alle Kandidaten bei „Love Island“ 2023: Die schönsten Fotos der Islander

Bei „Love Island“ 2023 wagen sich endlich wieder neue Singles in das Liebesabenteuer und suchen in knappen Bikinis und Badehosen im TV nach ihrer ganz großen Liebe. Neu mit dabei ist übrigens Sänger Oli P. – er moderiert an der Seite von Sylvie Meis.

Doch welche Single-Frauen und -Männer sind ab dem 11. September bei RTL2 zu sehen? Wir stellen euch alle Kandidaten der aktuellen Ausgabe von „Love Island“ 2023 vor und zeigen euch die Bilder der attraktiven Teilnehmer:

„Love Island“ 2023 startet am 11. September

Drei Wochen voller heißer Flirts und aufregender Dates erwarten die diesjährigen Islander in Griechenland. In der luxuriösen Villa ist die paradiesische Kulisse und ideale Atmosphäre zum Verlieben garantiert.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Love Island (@loveisland.de)

Welches Paar am Ende den Liebest-Test besteht und als Sieger der Dating-Show mit einer Gewinnprämie von 50.000 Euro hervorgeht? Das erfahren Zuschauer immer montags, ab 11. September, auf RTL2.

Ob Sendetermine, Stream oder Moderatoren: Alle Infos zur 8. Staffel von „Love Island“ findet ihr hier.