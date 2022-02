„Let’s Dance“: Ex-Kollegen rechnen mit Tanzpaar ab – „Er war irgendwie zu übermotiviert“

Die erste Folge „Let’s Dance“ der 15. Staffel ist bereits wieder Geschichte und mit Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Andrzej Cibis ist auch bereits ein erstes Paar raus. Doch das war für Oana Nechiti und Erich Klann in ihrem gemeinsamen Podcast „Tanz oder gar nicht„, den die beiden ehemaligen „Let’s Dance“-Profitänzer betreiben, gar nicht der Aufreger des Tages.

Den lieferte für das Duo ein ganz anderes Paar. So stach den beiden Profis vor allem die Darbietung von Massimo Sinato und seiner Partnerin Amira Pocher negativ ins Auge. Hatten die beiden noch die „Kennenlern-Show“ eine Woche zuvor gewonnen und sich damit eine Wildcard gesichert, konnte das Niveau aus Sicht von Nechiti und Klann keinesfalls gehalten werden.

„Ich fand Massimo und Amira etwas grobmotorisch. Massimo war irgendwie zu übermotiviert“, rechnet Nechiti schonungslos im Podcast mit ihrem ehemaligen Kollegen ab. „Ich glaube, dass er nach einem Jahr Pause einfach zeigen wollte: ‚Hey, ich bin wieder da! Ich will euch zeigen, was ihr vergangenes Jahr verpasst habt'“, fährt sie fort.

„Ich hatte das Gefühl, dass er sie von den Füßen reißt. Ich dachte dann nur: ‚Du musst doch nicht für sie tanzen‘. Amira hatte keine Gelegenheit zu stehen, weil sie von Figur zu Figur gerissen wurde. Sie hat mir leidgetan.“ Ähnlich sah auch Klann das Duo in der ersten offiziellen Show. „Massimo war mit 120 Prozent bei der Sache. Und das fördert nicht unbedingt immer das gemeinsame Tanzen. Ich kenne Massimo ganz gut. Der will mehr machen. Aber manchmal ist es nicht in die richtige Richtung. Denn am Ende des Tages muss seine Partnerin selbst tanzen.“

Beide kamen zu dem Schluss, dass es zwischen Sinato und seiner Partnerin noch nicht so richtig funktioniert und beide zu distanziert sind. Das könnte allerdings auch damit zu tun haben, Gerüchten vorzubeugen. „Es gab immer die Schlagzeilen mit Massimo, dass er etwas mit seinen Tanzpartnerinnen hat. Ich glaube, die beiden haben absolut keine Lust auf solches Gerede. Vielleicht präsentieren sie sich deshalb auch einfach extra etwas distanzierter“, so Nechiti. Wir werden sehen, wie sich Sinato und Amira Pocher in den kommenden Folgen präsentieren…

Das könnte dich ebenfalls interessieren: