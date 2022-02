„Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski: Das sind ihre besten Bilder

Wer in den vergangenen Jahren zu einem Hardcore-Fans von „Let’s Dance“ geworden ist, der hat die volle Ladung Victoria Swarovski bekommen. Und das gleich auf zwei Seiten! Denn nachdem Swarovski selbst „Dancing Star“ wurde, blieb sie der Sendung im Anschluss erhalten – als Moderatorin. Bis heute agiert sie im Duo mit Daniel Hartwich. Wir zeigen euch ihre besten Bilder.

Swarovski? Bei dem Namen klingelt doch etwas! So dürfte es vielen TV-Zuschauern ergangen sein, als Victoria Swarovski 2016 als Kandidat bei „Let’s Dance“ angekündigt wurde. Moderiert wurde das Format damals schon von Daniel Hartwich. An seiner Seite stand da allerdings noch Sylvie Meis.

Hat Victoria Swarovski was mit der Marke Swarovski zu tun?

Die Frage , ob Victoria Swarovski etwas mit der Marke Swarovski zu tun hat, werden sich in den vergangenen Jahren viele Menschen gestellt haben. Und die Antwort ist: ja! Das österreichische Mega-Unternehmen wurde 1895 gegründet und in der sechsten Generation beginnend bei Firmengründer Daniel Swarovski findet auch Victoria ihren Platz im Familienbuch. Es handelt sich bei dem Konzern nach wie vor um ein Familienunternehmen.

Wer ist der Vater von Victoria Swarovski?

Paul Swarovski ist der Vater der TV-Moderatorin. Er gehört also zur fünften Generation des Familienunternehmens und war über viele Jahre ein Top-Manager in der Firma. In den vergangenen Jahren gab es untereinander aber immer wieder Streitereien unter den Mitgliedern, die teilweise auch vor Gericht ausgetragen wurden.

Victoria hat damit aber in Bezug auf ihr Berufsleben nicht direkt zu tun. Denn sie geht seit 2016 ihren Weg – und das in erster Linie bei RTL. Nachdem sie mit Erich Klann die neunte „Let’s Dance“-Staffel (2016) gewann, wurde sie im selben Jahr als Mitglied der Jury von „Das Supertalent“ an der Seite von Dieter Bohlen ernannt. Dort war sie 2020, nachdem sie aus der Jury zuvor wieder ausgeschieden war, auch noch einmal Moderatorin – das aber nur in einer Staffel.

Anders sieht es bei „Let’s Dance“ aus: Dort vollzog Swarovski einen Schritt, den bereits vor ihr Sylvie Meis machte. Beide waren erst erfolgreiche Kandidatinnen und dann an der Seite von Daniel Hartwich Moderatorinnen. Seit 2018 führt Swarovski als direkte Meis-Nachfolgerin durch das Tanz-Format.

Wer ist der Mann von Victoria Swarovski?

Obwohl sicherlich auch unter den vielen Instagram-Followern Swarovskis der eine oder andere interessante Mann sein dürfte, ist Swarovski bereits seit Jahren in festen Händen. Der Mann an ihrer Seite ist der österreichische Immobilienunternehmer Werner Mürz. Das Paar ist seit 2017 verheiratet.

Moderatoren gab es in der „Let’s Dance“-Historie erst fünf. Einst begannen Nazan Eckes und Hape Kerkeling, die dann durch Sylvie Meis und Daniel Hartwich ersetzt wurden. Die einzige Veränderung seit 2011 war dann nur noch der Tausch von Meis auf Swarovski. Bei den Gewinnern, zu den Swarovski bei „Let’s Dance“ auch zählt, sind es einige mehr. Die Sieger aller bisherigen „Let’s Dance“-Staffeln könnt ihr euch hier anschauen.

