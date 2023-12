„Let’s Dance“ 2024: Wann startet die neue Staffel? Das ist jetzt bekannt!

Im Frühjahr heißt es bei RTL wieder „Let’s Dance“! Wann startet die neue Staffel, welche Kandidaten tanzen um die Trophäe, wie viele Folgen umfasst die neue Ausgabe – und wer moderiert die Show? Alle Infos zur 17. Staffel gibt es hier im Überblick.

Weihnachts-Special von „Let’s Dance“ am 22. Dezember 2023

Beim RTL werden Weihnachtsfeiertage mit der großen „Let’s Dance“-Weihnachtsshow eingeläutet: Bei der Tanzshow treten die Besten der Besten der letzten Staffeln mit beliebten Profitänzer der Show in festlicher Kulisse gegeneinander an. Wer wird „Christmas Dancing Star“ und somit Nachfolger von Rúrik Gíslason? Dem Gewinner winkt ein Preisgeld von 10.000 Euro für einen guten Zweck.

Diese Promis und Profitänzer sind mit dabei:

Anna Ermakova mit Valentin Lusin

Ingolf Lück mit Ekaterina Leonova

Rebecca Mir mit Massimo Sinató

Moritz Hans mit Renata Lusin

Sarah Engels mit Vadim Garbuzov

Benjamin Piwko mit Isabel Edvardsson

Übrigens: Die Show wurde bereits aufgezeichnet, Zuschauer können am 22. Dezember dennoch wie gewohnt live mitbestimmen, wer „Christmas Dancing Star 2023“ wird.

„Let’s Dance“ 2024: Wann startete die neue Staffel auf RTL?

Noch ist ein wenig Geduld gefragt: Ein genaues Startdatum für die 17. Staffel von „Let’s Dance“ steht noch aus. Es ist allerdings anzunehmen, dass die neue Ausgabe wie in den vergangenen Jahren Mitte Februar starten könnte.

Die letzte Staffel der Tanzshow startete am 17. Februar 2023 auf RTL. In der ersten Folge dreht sich dann alles um die Frage: „Wer tanzt mit wem“?

„Let’s Dance“ 2024: Wo gibt es Tickets für die Live-Shows?

Die Tickets für die TV-Show sind nur über ein Losverfahren zu ergattern. Dafür müssen sich „Let’s-Dance“-Fans in einen „eTicker“ einschreiben und warten. Dieser Ticker ist allerdings noch nicht freigeschaltet, da die Showtermine noch nicht veröffentlicht wurden. Ausgewählte Personen erhalten eine Mail mit einem Berechtigungs-Code für den Kauf eines Tickets. Die Dauer der Auslosung geschieht an vier bis fünf Tagen, zwei bis drei Wochen vor Showbeginn. Tickets gibt es in der Regel ab 37,50 Euro zu kaufen.

„Let’s Dance“ 2024: Sendetermine im TV und Stream

Die Sendetermine sind noch nicht bekannt. Die Live-Shows werden vermutlich wieder freitags zur Primetime live auf RTL ausgestrahlt. Die Folgen sind auch als Stream bei RTL+ verfügbar.

„Let’s Dance“-Finale 2023: Anna Ermakova gewinnt mit Valentin Lusin

Am Ende war es eindeutig: Favoritin Anna Ermakova gewann mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin im „Let’s Dance“-Finale 2023. Für Joachim Llambi galt sie als die „Königin der Show“, die mal eben den Punkte-Rekord von Ella Endlich knackte: in der Jurywertung holte sich die 23-Jährige insgesamt satte elf mal die Höchstpunktzahl ab.

Doch sie war nicht die einzige Kandidatin, die Glanzleistungen auf dem Parkett zeigte: Alle Infos zu den prominenten Favoriten bei „Let’s Dance“ 2023 findet ihr hier.

„Let’s Dance“ 2024: Welche Kandidaten sind mit dabei?

Auch in der nächsten Staffel stellen sich die Promis wieder der Challenge, sich Woche für Woche durch die Live-Shows zu tanzen. Dabei haben sie immer das Ziel vor Augen, „Dancing Star“ 2024 und damit Nachfolger der amtierenden „Let’s Dance“-Gewinnerin 2023 Emma Ermakova und Valentin Lusin zu werden.

Welche Kandidaten 2024 mit dabei sind, ist noch nicht bekannt. Sobald der Sender erste Namen bestätigt, werden wir euch an dieser Stelle informieren.

Infos zu den Kandidaten und Tanzpaaren von „Let’s Dance“ 2023 haben wir hier zusammengestellt.

„Let’s Dance“ 2024: Wer ist raus?

Von Show zu Show zeigen die Tanzpaare ihr mehr oder weniger ausgeprägtes Tanztalent auf dem Parkett. Die Entscheidungsmacht liegt dabei allein bei der Jury und bei den Zuschauern. Welches Tanzpaar diesmal die Show verlassen muss und wer die Chance des „Dancing Star 2024“ behält, erfahrt ihr nach Showstart hier.

„Let’s Dance“ 2024: Wer sitzt in der Jury?

Wie bereits in den vergangenen Staffeln wird vermutlich das Trio aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González wieder am Jury-Pult sitzen und bewertet die Tanzperformance der prominenten Kandidaten.

Das Dreiergespann sorgt seit vielen Jahren für die nötige Kompetenz und eine Portion Entertainment: Joachim Llambi ist ehemaliger Turniertänzer und als Wertungsrichter tätig. Motsi Mabuse besitzt eine eigene Tanzschule und nahm bereits selbst als Profitänzerin an der zweiten und dritten Staffel der RTL-Tanzshow teil. Seit 2019 ist sie zudem Jurymitglied der britischen Ausgabe von „Let’s Dance“. Choreograf und Model Jorge González sitzt seit 2013 als Jurymitglied bei „Let‘s Dance“. Der gebürtige Kubaner dürfte einigen noch als Laufstegtrainer bei „Germany’s Next Topmodel“ bekannt sein.

„Let’s Dance“ 2024: Wie heißen die Profitänzer der 17. Staffel? Die Profitänzer von „Let’s Dance“ sind mehr als nur Tanzpartner für die Promis. Sie sind auch die Coaches, die sie an ihre Grenzen bringen und ungeahnte Talente zum Vorschein bringen lassen. Wer in der kommenden Staffel dabei sein wird, steht noch nicht fest. Unter den Profitänzern bei „Let’s Dance“ 2023 waren unter anderem wieder Ekaterina Leonova, Renata Lusin und Massimo Sinato dabei:

„Let’s Dance“ 2024: Wer moderiert die Live-Shows? Die 17. Staffel wird wieder von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderiert. Das Moderationsduo führt bereits seit sieben Jahren durch die Show. Victoria selbst gewann mit ihrem Profi-Tanzpartner Erich Klann die 9. Staffel der RTL-Tanzshow. Wo wird „Let’s Dance“ gedreht?

Die Live-Shows werden aus den MMC Studios in Köln-Ossendorf gesendet.

„Let’s Dance“: So funktioniert die Show

Das Konzept der Show ist simpel: Prominente Kandidaten lassen sich an der Seite von professionellen Tanzpartnern auf ein tänzerisches Showabenteuer ein. Vorab wird schon Tag für Tag hart trainiert, um in den Live-Shows die Höchstleistung auf dem Tanzparkett abzuliefern. Das Juroren-Trio bewertet die Darbietung und vergibt Punkte zwischen eins und zehn. Zusätzlich fließen die Zuschauerstimmen mit ein. Das Tanzpaar mit den wenigsten Punkten scheidet aus.