Finale bei „Let’s Dance“ 2023: Anna Ermakova zum „Dancing Star“ 2023 gekrönt

Die aktuelle Staffel von „Let’s Dance“ ging mit dem Finale am 19. Mai zu Ende – und doch waren sich Fans bereits vorab ganz sicher, wer gewinnen würde. Hier erfahrt ihr alle Infos zu den Promis, die im Finale standen und warum Anna Ermakova zu Recht den Titel „Dancing Star“ 2023 verdient hat.

>> „Let’s Dance“ 2023: Wer tanzt mit wem? Alle Promi-Paare im Überblick <<

Let’s Dance 2023: Wann war das Finale?

Das große Finale stieg am Freitag (19. Mai) um 20.15 Uhr live auf RTL. Dann entschied sich, welcher Promi gemeinsam mit seinem Tanzpartner die vierköpfige Jury und Zuschauer überzeugen konnte – und wem der Titel „Dancing Star“ verliehen wurde. Alle Profitänzer bei „Let’s Dance“ 2023 findet ihr hier im Überblick.

„Let’s Dance“ 2023: Wo gab es Tickets für die Live-Shows?

Die Tickets für die „Let’s Dance“-Liveshows waren ausschließlich über ein Losverfahren zu ergattern. Dafür mussten sich Fans in einen eTicker einschreiben. Ausgewählte Personen erhielten eine Mail mit einem Berechtigungs-Code für den Kauf eines Tickets. Die Dauer der Auslosung geschah zwei bis drei Wochen vor Showbeginn. Die Ticketpreise starteten bei 37,50 Euro, die Karten fürs Finale waren etwas teurer.

>> „Let’s Dance“: Alle Profitänzer, die in den 15 Staffeln gewonnen haben <<

„Let’s Dance“ 2023: Diese Kandidaten standen im Finale Auch dieses Jahr stellten sich Promis erneut der Challenge, sich Woche für Woche durch die Live-Shows zu tanzen. Dabei stand stets das große Ziel vor den Augen, „Dancing Star“ 2023 und damit Nachfolger des Gewinnerpärchen 2022 Kathrin Menzinger und René Casselly zu werden. Diese Kandidaten schafften es ins Finale: Anna Ermakova

Philipp Boy

Julia Beautx Alle Infos zu den Promis bei „Let’s Dance“ 2023 – und für wen es sich Show für Show bereits ausgestanzt hat, findet ihr hier.

„Let’s Dance“ 2023: Anna Ermakova gewinnt im Finale

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Anna Ermakova 🧚🏻‍♀️ (@annaermakova1)

Anna Ermakova ging als Tochter von Boris Becker ins „Let’s Dance“-Rennen. Mittlerweile ist die 23-Jährige dabei, Showgeschichte zu schreiben: Anna ist auf dem besten Weg, in der RTL-Tanzshow mehr Punkte abzusahnen, als je ein anderer Promi-Kandidat. Bereits zweimal hat sie sich gemeinsam mit Tanzpartner Valentin Lusin die Höchstwertung von 30 Jurypunkten abgeholt.

Seit Beginn von „Let’s Dance“ 2023 gilt Anna Ermakova als Favoritin und liefert Woche für Woche Bestleistungen. Die Zuschauer rufen ebenfalls fleißig für sie an. „Du hast das fantastisch gemacht und kannst superstolz auf dich sein“, schwärmte Motsi Mabuse über die Becker-Tochter. Sogar der sonst so kühle Jury-Boss Joachim Llambi zeigt sich bei der Londonerin emotional: Anna verkündet in der Show, sie hoffe, jemandem mit ihrem Tanz für zwei Minuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können. Darauf antwortet Llambi: „Zehn Sekunden würden schon reichen, weil es so gut ist! Aber noch lieber würden wir dich zehn Minuten tanzen sehen!“ Moderator Hartwich stimmt seinem Kollegen ausnahmsweise zu: „Sie ist jede Woche unser Magic Moment – einfach unglaublich!“ Valentins Ehefrau Renata Lusin kommentiert unter einem Instagram-Post auf dem „Let’s Dance“-Kanal: „Ihr habt mit dieser Rumba Geschichte geschrieben! Keine Worte! Emotionen, Gänsehaut. Einfach Danke!“

Auch im Halbfinale finden die Juroren große Töne: Motsi Mabuse bleibt zwar glatt die Sprache weg, doch Llambi äußert klare Worte: „Das war mit 1000-fachem Abstand der beste Contemporary, den wir je bei ‚Let’s Dance‘ gesehen haben.“

Und tatsächlich: Favoritin Anna Ermakova gewann mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin im „Let’s Dance“-Finale 2023. Für Joachim Llambi galt sie als die „Königin der Show“.

„Let’s Dance“ 2023: Ex-Profiturner Philipp Boy im Finale

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Patricija Ionel (@bellatricija)

Ein ebenso hoch gehandelter Kandidat war Ex-Profisportler Philipp Boy. Und das nicht ohne Grund: Schon in Folge zwei sahnte er mit Tanzpartnerin Patricija Ionel 29 Punkte ab. Die Höchstpunktzahl gelang dem Tanzpaar schließlich in Folge fünf und acht – und das Tanzpaar scheint nicht müde zu werden. Im Halbfinale sorgte das Tanzpaar für ein sensationelles 30-Punkte Opening mit einem gigantischen Paso Doble. Llambi: „Da kann man nicht mehr rausholen“. Für den Slowfox in der zweiten Runde gab es 26 Punkte.

Let’s Dance 2023: Philipp Boy und Patricija Ionel – Blackout beim Impro-Dance

Am Ende des Halbfinale wurde es allerdings bremslich: im Tanzbattle „Impro Dance Even Noch More Extreme“ kam es für den Familienvater und seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel zum Blackout. Kein Wunder, ist es der Angstgegner schlechthin für alle Tanzpaare. Der ausgeloste Tanz wird 60 Sekunden lang auf der Tanzfläche performt, für den sie sich vorab nur 30 Sekunden absprechen können.

Boy und Ionel zogen einen Charleston aus dem Lostopf – und ergatterten sich den wohl größten Blackout ihrer „Let’s Dance“-Karriere. Jorge Gonzáles fand tröstende Wort: „Das Passiert. Wichtig ist nur, nicht aufzugeben.“ Motsi Mabuse hingegen packte aus: „Ich bin richtig sauer auf dich, Philipp. Du kannst doch nicht einfach aufgeben.“ Auch Llambi hatte keine Angst vor Widerworte: „Hast du sie noch alle an der Lampe? Hoffentlich hat dich das nicht das Finale gekostet.“ Mit Tränen in den Augen rutschte das überforderte Tanzpaar von Rang zwei auf Rang vier in der Jury-Wertung. Doch dann die Kehrtwende: bei der Entscheidung hatte Philipp Boy eigentlich mit einem Weiterkommen abgerechnet, trotzdem schaffte es der Ex-Profisportler ins Finale – den Zuschauern sei Dank.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Let’s Dance (@letsdance)

Dabei kann der 35-Jährige auf eine beachtliche Karriere zurückblicken: Er belegte nicht nur den vierten Platz bei den Olympischen Spielen in Peking, sondern gewann unter anderem Gold im Mehrkampf bei der EM in Berlin 2011 sowie Silber bei der WM in Tokio. Doch dann der Schock: Der Mehrkampf-Vizeweltmeister ist vom Reck gefallen. Philipp Boy trat nach dem Unfall als damals 24-Jähriger vom Turnsport zurück.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Philipp Boy (@philipp.boy)

Seither startete das Talent seine TV-Karriere: Bei der RTL-Show „Dance Dance Dance“ 2016 siegte er im Finale gegen Menderes Bagci – im selben Jahr gewann er gemeinsam mit seinem Team die Promiausgabe von „Team Ninja Warrior“ und belegte ebenso 2022 beim „RTL Turmspringen“ den ersten Platz. Beim Sat1-„Promibacken“ 2023 belegte er den zweiten Platz im Männerfinale gegen Schauspieler Kai Schumann und Moderator Jochen Schropp. In der Finalshow belegte der Ex-Profiturner gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel den dritten Platz.

„Let’s Dance“-Finale 2023: Julia Beautx

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Julia Beautx (@juliabeautx)

Julia Beautx war besonders vielen jüngeren Zuschauern bereits zuvor als Influencerin und Youtuberin bekannt. Dabei war es genau diese Voreingenommenheit, die die 24-Jährige im Rahmen ihrer Teilnahme bei „Let’s Dance“ ablegen wollte, wie sie bereits vor Staffelstart verriet.

Julia Beautx tanzte mit Zsolt Sándor Cseke. Nachdem es sich in der Kennlernshow alles andere als flüssig von der Tanzfläche tanzte, schien plötzlich der Knoten geplatzt. In der zweiten Folge besiegte Julia sogar ihren Angstgegner: ihre „Cha Cha Cha“-Performance zum Lied „Let’s Get Loud“ war feurig und heiß. Dafür gab es 22 Punkte – ein Rekord für Julia Beautx. Von Show für Show bewies die flippige Dortmunderin, dass sie noch nicht genug hat: In der zehnten Folge sahnte sie mit ihrem Quickstep zu „We Go Together“ und Trio-Contemporary-Dance zu „Boyfriend“ gleich zweifach die Höchstpunktzahl ab.

Im Halbfinale schließlich gelang der 24-Jährigen gemeinsam mit Zsolt ein mehr als souveräner Auftritt beim verhassten Impro Dance „Even Noch More Extreme“. Zittern mussten die beiden zum Einzug ins Finale nicht, das Tanzpaar führte es direkt eine Runde weiter. In der Finalshow verpasste sie knapp den Sieg – und belegte gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Zsolt den zweiten Platz.

Die Teilnahme bei „Let’s Dance“ 2023 machte besonders ihren Freund stolz – er war jeden Freitag in Köln vor Ort, um Julia bei den Shows die Daumen zu drücken. Was treibt die Influencerin neben ihrer Teilnahme bei „Let’s Dance“ 2023? Alle Infos zu Julia Beautx – ihrem Alter, Wohnort und Freund Matthias Schuberth – erfahrt ihr hier.

Das große „Let’s Dance“-Finale 2023 stieg am Freitag, 19. Mai um 20.15 Uhr live auf RTL. Alle weiteren Infos zu Jury, Kandidaten und Moderatoren der 16. Staffel von „Let’s Dance“ haben wir hier für euch zusammengestellt.