Julia Beautx: Was die 23-jährige Influencerin derzeit so beliebt macht

Die Social-Media-Welt scheint sie schon längst im Griff zu haben: Knapp 10 Millionen Follower zählt Julia Beautx zusammengerechnet auf ihren Kanälen. Doch mittlerweile ist sie auch als Schauspielerin in einer ZDF-Miniserie zu sehen, nimmt an TV-Show-Formaten teil und geht als prominente Kandidatin bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ ins Rennen. Wer steckt hinter Julia Beautx?

Wer ist Julia Beautx?

Julia Beautx (bgl. Julia Willecke) ist Youtuberin und Schauspielerin. Als 14-Jährige startete sie 2013 ihren YouTube-Kanal „Julia Beautx“, der im Nachhinein ungeahnten Erfolg für sie bereit hielt. In ihren Videos fokussiert sie sich auf Lifestyle- und Beauty-Themen und verfilmt eigene Life-Hacks und DIY-Tricks. Bei Youtube zählt Julia Beautx knapp 2,5 Millionen Abonnenten, bei Tiktok 3,8 Millionen Follower und bei Instagram 3,4 Millionen Follower.

Warum heißt Julia Beautx „Julia Beautx“?

Auf die Frage, wie eigentlich der Name Julia Beautx zustande gekommen sei, verrät sie in einem Interview mit dem „Express„, dass sie sich das selbst manchmal fragen würde: „Ich kann nicht behaupten, dass ich nie in Erwägung gezogen habe, Julia Beautx hinter mir zu lassen und als Schauspielerin meinen richtigen Namen zu verwenden“. Mittlerweile gehöre der Name einfach zu ihr und sie habe sich dran gewöhnt.

Wie alt ist Julia Beautx?

Die 1,60m große Youtuberin wurde am 27.04.1999 im Ruhrgebiet in NRW geboren. Bevor sie Anfang 2023 zu ihrem Freund nach Mainz zog, wohnte sie in Dortmund.

Woher kommt Julia Beautx?

Julia Beautx wurde im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen geboren. Über den genauen Geburtsort ist nichts bekannt.

Julia Beautx: Ausbildung, Beruf, Karriere

Julia ist als ganz normales Mädchen zur Schule gegangen und begann nebenbei Videos für Youtube zu produzieren. Allmählich traute sie sich, die Videos der Öffentlichkeit vorzuführen und hochzuladen – mit Erfolg! Denn schnell knackte die Zahl ihrer Abonnenten die Hunderttausendermarke und ihre Bekanntheit verbreitete sich wie ein Lauffeuer.

Mit Werbung und Merchandising-Artikeln wie ihrem eigenen Parfum „BEAUTX“ verdiente sie durch ihr einstiges Hobby schnell Geld. So wurde aus ihrer Leidenschaft zur Videoproduktion eine ernste Angelegenheit und sie gewann 2019 den „Nickelodeon Kids‘ Choice Awards“ in Deutschland, Österreich, und der Schweiz als „Lieblings Social-Star“.

Auch vor der TV-Landschaft macht sie keinen Halt. Seit 2020 moderiert sie die Show „Ninja Warrior Germany Kids“ und versuchte sich nebenbei als Musikerin. Julia veröffentlichte schon mehrere Songs, mit einem ihrer Hits war sie sogar 2022 beim ZDF-Fernsehgarten zu sehen.

Künftig möchte Julia Beautx verstärkt als Schauspielerin wahrgenommen werden. Sie war bereits in der ZDF-Serie „Frühling“ zu sehen und ab Januar 2023 als Hauptdarstellerin in der ZDF-Miniserie „Gestern waren wir noch Kinder“. Dabei kritisiert sie in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur, dass sie bisher oft auf ihre Karriere als „Influencerin“ reduziert wurde und die Rollen oder Möglichkeiten nur bekommen würde, weil sie schon bekannt sei. Sie gebe zwar zu, am Anfang durch ihre Reichweite die Chance bekommen zu haben, kleinere Rollen spielen zu können, nun sei das aber nicht mehr so: „Ich bin im Endeffekt einfach nur eine junge Schauspielerin, die jetzt quasi neu dabei ist“, erklärt sie.

Hat Julia Beautx einen Freund?

Ja, die Blondine ist vergeben! Julia Beautx hat einen Freund – und das seit mittlerweile drei Jahren. Ihr Liebster heißt Matthias und die beiden zeigen sich auch auf dem ein oder anderen Pärchenbild auf Instagram.

Wie die dpa im Januar 2023 berichtet, zieht die Influencerin und Schauspielerin zuhause aus und wohnt dann mit ihrem Freund in Mainz. Bislang lebte sie in der Nähe von Dortmund. Sie habe „keine Lust mehr auf eine Fernbeziehung“ gehabt. „Sonst hätte es mich auch nicht nach Mainz gezogen“.

Julia Beautx als Schauspielerin: ZDF-Thriller „Gestern waren wir noch Kinder“

Ihre Karriere abseits des Social-Media-Trubels nimmt Fahrt auf: Ab Januar ist die junge Schauspielerin in der siebenteiligen ZDF-Miniserie „Gestern waren wir noch Kinder“ zu sehen. Hier spielt sie die Tochter eines Mannes, der eines Tages scheinbar grundlos seine Frau ermordet haben soll. Die Familie scheint zu brechen. Die Reihe beginnt am Montag (9. Januar) um 20.15 Uhr – für Neugierige auch jederzeit in der ZDF-Mediathek aufrufbar.

Julia Beautx bei „Let’s Dance“ 2023

Fans haben weiteren Grund zur Freude, denn im Februar gibt es Julia Beautx jeden Freitag live im TV zu sehen. Ab dem 17. Februar ist sie als prominente Kandidatin in der neuen Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ mit dabei. In einem RTL-Interview verrät die 24-Jährige nun: „Ich liebe Herausforderungen und wenn ich etwas will, dann hänge ich mich zu 110% rein!“ – wir sind gespannt!