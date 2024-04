Wintereinbruch in NRW: Glätteunfälle auf Autobahnen sorgen für Chaos!

In der Nacht zum Sonntag kam es in einigen Teilen Nordrhein-Westfalens zu einem unerwarteten Wintereinbruch. Bis zu 10 Zentimeter Neuschnee sorgten auf den Autobahnen des Landes für glatte Straßen und zahlreiche Unfälle.

Unfälle mit Verletzten

Glücklicherweise kam es in den meisten Fällen nur zu Blechschäden und leichten Verletzungen. Dennoch sorgten die Unfälle für erhebliche Verkehrsbehinderungen, da die Einsatzkräfte an mehreren Stellen gleichzeitig im Einsatz waren. Beispielsweise kam es auf der A 45 in NRW zu einem tragischen Unfall: Ein Reisebus ist mit 67 Schülern an Bord verunglückt.

Das Sauerland, die Kreise Höxter und Paderborn sowie die Region um Bielefeld mussten mit den widrigen Witterungsbedingungen kämpfen. In Höxter sorgte der feuchte Schnee zudem für umgestürzte Bäume und Straßensperrungen.

Rund um Düsseldorf und Münster blieb die Situation hingegen deutlich entspannter. Hier kam es nach Angaben der Polizei zu keinen nennenswerten Glätteunfällen.

Bis zum Mittag des Sonntags hatten sich die Straßenverhältnisse wieder weitestgehend normalisiert.

>> Wichtige Verkehrsader in Düsseldorf gesperrt! Straßenbahn- und Buslinien betroffen <<

Wetter in neuer Woche bleibt in NRW wechselhaft

Allerdings bringt die neue Woche wieder einen Mix aus Sonne, Regen und Schneefall: Wie der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen mitteilte, kann es in Hochlagen oberhalb von 500 Metern schneien. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei elf Grad. Ein Trend, der sich bis Donnerstag fortsetzt.

Dazu passend: Graupelschauer, Schneefälle: So düster war das Wochenende in NRW