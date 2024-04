Schneefälle in NRW: So düster wird das Wetter am Wochenende

Das Wetter in NRW bleibt typisch wechselhaft für den April. Am Donnerstag (18. April) erwarten Experten voraussichtlich eine Mischung aus Wolken und sonnigen Abschnitten, bei Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad, wie vom Deutschen Wetterdienst (DWD) angekündigt wurde. In der Nacht zum Freitag wird dann erneut Regen erwartet, während es im Hochsauerland möglicherweise schneien und glatt werden könnte.

NRW bleibt auch am Wochenende stark bewölkt

Für das Wochenende prognostiziert der DWD stark bewölkten Himmel, schauerartigen Regen und vereinzelt sogar Gewitter mit Graupelschauern. Die Temperaturen sollen am Freitag bis zu 13 Grad erreichen und am Samstag und Sonntag zwischen 10 und 12 Grad liegen. In den Hochlagen könnte es erneut zu Schneefällen kommen.

In den höheren Lagen und bei kräftigen Schauern und Gewittern könnten am Freitag auch stürmische Böen auftreten. Dort, wo es schneit, besteht am Wochenende nachts die Möglichkeit von Glätte.

mit dpa