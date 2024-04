Verkehrsunfall auf A45: Reisebus bei Wenden verunglückt

Am Sonntagmorgen (21. April) wurde ein schwerer Verkehrsunfall auf der A45 bei Wenden (NRW) gemeldet. Ein Reisebus mit 73 Personen, darunter eine Schulklasse aus Marburg, ist verunglückt. Der Vorfall ereignete sich um 6.27 Uhr.

Vier Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sind bei dem Unfall schwer verletzt worden. Sie befinden sich aktuell in stationärer Behandlung. Wie die Polizei mitteilt, schweben sie nicht in Lebensgefahr. 23 weitere Schüler sind leicht verletzt und im Anschluss an den Unfall medizinisch versorgt worden.

Auch der Busfahrer wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die fünf Lehrer blieben unversehrt.

Ermittlungen zur Unfallursache auf der A45

Aufgrund möglicher Sperrungen auf der A45 bei Wenden (Kreis Olpe) wird empfohlen den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Polizei arbeitet derzeit noch an der Rekonstruktion des Unfallhergangs, um die Ursache zu ermitteln. Die geplante Reise nach England wird nun abgebrochen und die Verantwortlichen organisieren die Rückfahrt der Jugendlichen nach Marburg.

