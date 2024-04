Wichtige Verkehrsader in Düsseldorf gesperrt: Rheinbahn betroffen

Von Donnerstag, 25. April, 22 Uhr, bis Montag, 29. April, 4 Uhr, kommt es in Düsseldorf zu umfangreichen Umleitungen und Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Grund dafür sind Gleisbauarbeiten in der Corneliusstraße, die eine Sperrung in Höhe der Bilker Allee erforderlich machen, wie die Rheinbahn am Donnerstag bekannt gab.

Details zu den Änderungen

Wegen der Straßensperrung kommt es zu Einschränkungen oder Umleitungen auf den Straßenbahnlinien 704, 705, und 707 sowie den Buslinien SB50, 736, 780, 782, und 785. Alle Details und Änderungen gibt es hier im schnellen Überblick:

Linie 704:

Verkürzter Linienweg: Zwischen Merziger Straße und Düsseldorf Hbf, Wende an der Harkortstraße

Zwischen Merziger Straße und Düsseldorf Hbf, Wende an der Harkortstraße Alternative: Buslinie 732 ab Düsseldorf Hbf (Ziele Helmholtzstraße/Fürstenplatz)

Buslinie 732 ab Düsseldorf Hbf (Ziele Helmholtzstraße/Fürstenplatz) Alternative: Stadtbahnlinien U72/U73 ab Graf-Adolf-Platz (Ziel Universität Nord/Christophstraße)

Linie 705:

Umleitung: In Richtung Am Steinberg über Linie 701 bis Oberbilk S, Wende im Betriebshof Lierenfeld

In Richtung Am Steinberg über Linie 701 bis Oberbilk S, Wende im Betriebshof Lierenfeld Umleitung: In Richtung Unterrath S über Linie 701 bis Berliner Allee

In Richtung Unterrath S über Linie 701 bis Berliner Allee Einschränkung: Kein Halt zwischen Berliner Allee und Am Steinberg

Kein Halt zwischen Berliner Allee und Am Steinberg Alternative: Stadtbahnlinien U72/U73 ab Graf-Adolf-Platz (Ziel Karolingerplatz)

Stadtbahnlinien U72/U73 ab Graf-Adolf-Platz (Ziel Karolingerplatz) Alternative: Buslinien 835/836 ab Bilk S (Ziel Merowingerstraße)

Linie 707:

Umleitung: In beiden Richtungen zwischen Düsseldorf Hbf und Bilker Kirche über Linie 709

In beiden Richtungen zwischen Düsseldorf Hbf und Bilker Kirche über Linie 709 Haltestellenänderung: Haltestelle Bilker Kirche an Steig 3 statt Steig 1

Haltestelle Bilker Kirche an Steig 3 statt Steig 1 Alternative: Buslinie 732 ab Düsseldorf Hbf (Ziele Helmholtzstraße/Fürstenplatz)

Buslinie 732 ab Düsseldorf Hbf (Ziele Helmholtzstraße/Fürstenplatz) Alternative: Stadtbahnlinien U72/U73 ab Graf-Adolf-Platz (Ziel Bilk S/Friedrichstraße)

Stadtbahnlinien U72/U73 ab Graf-Adolf-Platz (Ziel Bilk S/Friedrichstraße) Alternative: Buslinien 835/836 ab Bilk S (Ziel Merowingerstraße)

Linien SB50, 780, 782, 785:

Umleitung: In Richtung Heinrich-Heine-Allee ab Uni-Kliniken, stadtauswärts ab Berliner Allee

In Richtung Heinrich-Heine-Allee ab Uni-Kliniken, stadtauswärts ab Berliner Allee Haltestellenänderung: Haltestelle Feuerbachstraße entfällt, Ersatzhaltestelle „Auf’m Hennekamp, Steig 5 oder 6“ (nur Linien 780, 782, 785)

Linie 736:

Umleitung: In Richtung Kirchplatz ab Kruppstraße, in Gegenrichtung ab Kirchplatz, Steig 6

In Richtung Kirchplatz ab Kruppstraße, in Gegenrichtung ab Kirchplatz, Steig 6 Haltestellenänderung: Haltestelle Sonnenstraße der Linie 701 statt Friedrichstadt S

Haltestelle Sonnenstraße der Linie 701 statt Friedrichstadt S Einschränkung: Haltestelle Morsestraße entfällt

Haltestelle Morsestraße entfällt Haltestellenverlegung: Haltestelle Bilker Allee/Friedrichstraße (Richtung Kirchplatz) entfällt, Haltestelle an Kirchplatz, Steig 7

Weitere Themen der Rheinbahn in Düsseldorf: