Vandalismus in der Düsseldorfer Rheinbahn – Instagram-Post zeigt Ausmaß der Zerstörung

Eine Gruppe unbekannter Randalierender sorgt bei der Rheinbahn aktuell für Bauchschmerzen. In den Tagen seit dem 29. Dezember sollen mehrere Personen im Schutz der Dunkelheit Busse und Bahnen der Düsseldorfer Verkehrsbetriebe teils schwer beschädigt haben.

Das Unternehmen schätzt die Schadenssumme, die vor allem durch zerstörte und beschädigte Scheiben zustandegekommen ist, auf rund 25.000 Euro. Um dem sinnlosen Vandalismus ein Ende zu setzen, hat die Rheinbahn nun eine Belohnung über 1.000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung der Gruppe führen, ausgelobt.

Zerstörungswut führt zu Einschränkungen im Rheinbahn-Betrieb

Besonders bitter: Die Rheinbahn-Kundschaft leidet ganz konkret unter den Folgen der Zerstörungswut. Aufgrund der besonders im Bereich Universität Ost/Botanischer Garten, Südpark, Auf’m Hennekamp und Volksgarten entstandenen Schäden kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen auf der Wehrhahnline.

Auch deshalb richtet sich die Rheinbahn in einem entsprechenden Instagram-Post, indem die Schäden an den insgesamt zehn Bahnen und zwei Bussen ersichtlich werden, emotional an die Täter: „Seid Mal ganz ehrlich, liebe Zerstörer: Was soll das? Was bringt das? Habt Ihr nichts Besseres zu tun?“

Die Rheinbahn hat bereits Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Personen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich vertraulich unter folgender Mailadresse zu melden: schaden@rheinbahn.de.