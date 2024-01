Nach Travis Kelces Super-Bowl-Einzug: Taylor Swift im Konzert-Stress

Am Sonntag, den 28. Januar, fanden in der NFL die Conference Championships, also die Halbfinalspiele zum Super Bowl, statt. Dort konnten die Kansas City Chiefs die Baltimore Ravens am Sonntagabend mit 17:10 besiegen und zum vierten Mal in fünf Jahren den Einzug in den Super Bowl, der in zwei Wochen stattfinden, feiern. Dort wird die Mannschaft von Quarterback Patrick Mahomes in Las Vegas auf die San Francisco 49ers treffen.

Mittendrin ist dann auch auch Travis Kelce, Lebensgefährte von US-Superstar Taylor Swift. Die Musikerin bekommt deshalb nun richtig Terminstress, denn wenn sie beim Super Bowl dabei sein möchte, um ihren Freund anzufeuern, wird es eng für die 34-Jährige.

Denn der Super Bowl wird am 11. Februar ausgetragen. Einen Tag zuvor gibt die Musikerin aber ein Konzert im japanischen Tokio. Glück für Swift, dass insgesamt 17 Stunden Zeitunterschied zwischen Japan und den USA herrschen. Daher wäre sie, sollte sie pünktlich nach dem Konzert in den Flieger steigen, wohl bis Samstagabend in Las Vegas. Dennoch dauert der Flug satte 11 Stunden. Und um 15.30 Uhr Ortszeit am Sonntag ist der Kickoff für den Super Bowl.

Konzert von Taylor Swift in Gelsenkirchen – mit Travis Kelce?

Auch nach dem Super Bowl bliebe dem Paar bei einem Sieg nur wenig Zeit zu feiern: Bereits am 16. Februar gibt Taylor Swift das nächste Konzert, dann tritt die zwölffache Grammy-Gewinnerin in Australien auf. Die Konzerte sind Teil der „The Eras“-Tour, die sie im Sommer 2024 auch nach Nordrhein-Westfalen führen.

Die Sängerin wird gleich drei Shows in der Veltins-Arena auf Schalke in Gelsenkirchen spielen. Zunächst war nur ein Konzert am 18. Juli geplant, aufgrund der hohen Nachfrage gibt es aber mit dem 17. Juli und dem 19. Juli gleich zwei weitere Zusatztermine. Alle Infos zu den Konzerten findet ihr hier!

Ob dann auch ihr Herzblatt Travis Kelce mit dabei ist? Gut möglich, dass der 34-Jährige im Sommer nach einer erfolgreichen Saison die Europareise mit unternimmt und sich dabei auch Gelsenkirchen anschauen wird.