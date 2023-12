Taylor Swift feierte ihren 34. Geburtstag – doch von einem Gast fehlte jede Spur

Taylor Swift in Feierlaune: Am Mittwoch (13. Dezember) zelebrierte der Weltstar seinen 34. Geburtstag. Eingeladen zur großen Sause in New York waren ihre engsten Freundinnen, die ebenfalls zu den bekanntesten Frauen ihrer Branche gehören. Mit dabei waren unter anderem Model Gigi Hadid sowie die Schauspielerinnen Blake Lively und Zoë Kravitz.

Wie es sich für das Geburtstagskind gehört, warf sich Taylor Swift ordentlich in Schale und präsentierte sich in einem schwarzen Mini-Kleid, welches mit glitzernden Monden und Sternen aus silbernen Pailletten gespickt war. Dem Dresscode aus Schwarz und Silber folgten auch die Freundinnen der Sängerin. Doch ein ganz besonderer Gast fehlte auf der Fete der Künstlerin.

Dieser wichtige Gast fehlte auf Taylor Swifts Geburtstagsparty

Ausgerechnet von ihrem Freund, Football-Star Travis Kelce, fehlte am Ehrentag der Sängerin jede Spur. Dabei zog Taylor erst vor Kurzem in die Villa des 34-jährigen Profi-Sportlers der Kansas City Chiefs. In seiner Berufung liegt auch der Grund für seine Abwesenheit: So konnte der Footballer wegen eines Pflicht-Trainings nicht zur Geburtstagsfeier nach New York reisen.

>>Taylor Swift zur „Person des Jahres“ gekürt: Superstar hängt Barbie und Putin ab<<

Um den Geburtstag dennoch ein wenig gemeinsam begehen zu können, feierte das Paar zuvor bei einer Party nach einem Football-Spiel in Kansas City.

Auch wenn Travis nicht persönlich auf der Feier seiner Liebsten erscheinen konnte, hat er es sich wohl nicht nehmen, seine Herzdame reichlich zu beschenken und ließ ihr ein riesiges Bouquet Blumen zukommen. Zumindest wurde gesehen, wie mehrere Blumensträuße in den verschiedensten Farben am Mittwoch in Taylors Wohnung in Manhattan geliefert wurden.

Taylor Swift geht 2024 auf Tournee – und kommt dabei auch nach NRW

Der Weltstar zeigt also: Seinen Geburtstag kann man auch ohne Mann mit den Mädels feiern! Dass Taylor Ahnung davon hat, wie man gute Partys schmeißt, bewies die nun 34-Jährige in der Vergangenheit immer wieder auf ihren Konzerten, die sich für viele Besucher wie eine große Feier anfühlten.

Wer sich selbst einmal ein Bild von den Performances der Künstlerin machen möchte, hat im kommenden Jahr die Gelegenheit dazu. Denn dann kommt die Sängerin im Rahmen ihrer „The Eras“-Tour für gleich drei Konzerte nach NRW. Diese werden allesamt in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen stattfinden. Mehr zu den Konzerten und ob es noch Tickets gibt, erfahrt ihr hier.