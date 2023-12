Taylor Swift zur „Person des Jahres“ gekürt: Superstar hängt Barbie und Putin ab

Wenn das US-amerikanische Time Magazine zum Abschluss des Jahres die wichtigsten Personen desselben auszeichnet, hört die Welt gespannt zu: Seit 1927 wird bereits der „Man of the Year“ gewählt, seit dem Jahr 2000 die geschlechtsneutrale „Person of the Year“. 2023 darf sich Taylor Swift mit dem Titel schmücken.

„In einer geteilten Welt, in der zu viele Institutionen scheitern, hat Taylor Swift einen Weg gefunden, Grenzen zu überschreiten und eine Quelle des Lichts zu sein“, hieß es am Mittwoch zur Begründung der Wahl. „Niemand anderes auf diesem Planeten kann heutzutage so viele Menschen so gut bewegen.“ Swift, die in diesem Jahr unter anderem auf großer Tournee war, gab dem Magazin eines ihrer sehr seltenen Interviews. „So stolz und glücklich habe ich mich noch nie zuvor gefühlt, so kreativ zufrieden und frei.“

Bereits Anfang der Woche hatte das Time Magazine die Endrunde der Anwärter und Anwärterinnen auf den Titel veröffentlicht: Swift setzte sich demnach durch gegen die Hollywood-Streikenden, den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, den KI-Unternehmer Sam Altman, die Staatsanwälte, die Ex-Präsident Donald Trump vor Gericht gebracht haben, Barbie, den russischen Präsidenten Wladimir Putin, König Charles III. und US-Notenbankchef Jerome Powell.

Rückblick: Das waren die Auszeichnungen zur „Person des Jahres“ vom 2000 bis 2022

Im vergangenen Jahr hatte das Magazin den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zur Person des Jahres gewählt. Seit knapp einem Jahrhundert kürt „Time“ jedes Jahr traditionell die „Person of the Year“ – jene Person, die die Welt in den vorherigen zwölf Monaten am meisten verändert hat.

Wer nochmal die letzten Jahre Revue passieren lassen will, der findet hier die letzten Preisträger:

2022 – Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

2021 – Elon Musk, Unternehmer

2020 – Joe Biden, Präsident der Vereinigten Staaten / Kamala Harris, Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten

2019 – Greta Thunberg, Klimaschutzaktivistin und Initiatorin der Schulstreiks für das Klima

2018 – The Guardians and the War on Truth (Journalisten, die für ihre Berichterstattung angeklagt, eingesperrt oder ermordet wurden)

2017 – The Silence Breakers (#MeToo / Diejenigen, die ihr Schweigen brechen, vertreten durch Isabel Pascual (Pseudonym), Adama Iwu, Ashley Judd, Susan Fowler, Taylor Swift)

2016 – Donald Trump, Präsident der Vereinigten Staaten

2015 – Angela Merkel, Bundeskanzlerin von Deutschland

2014 – Ärzte und Pfleger im Kampf gegen Ebola in Westafrika

2013 – Papst Franziskus

2012 – Barack Obama, Präsident der Vereinigten Staaten

2011 – The Protester (Der Protestler), als Reaktion auf die weltweiten Protestkundgebungen

2010 – Mark Zuckerberg, Gründer von Facebook

2009 – Ben Bernanke, Präsident des Federal Reserve Board

2008 – Barack Obama, Präsident der Vereinigten Staaten

2007 – Wladimir Putin, Präsident der Russischen Föderation

2006 – „You. Yes, You. You control the Information Age. Welcome to your world.“ („Du. Ja, Du. Du beeinflusst das Informationszeitalter. Willkommen in deiner Welt.“) – als Reaktion auf die Ausbreitung von partizipativen Websites

2005 – Bono, Musiker⁠ / Bill Gates, Softwareunternehmer und Wohltäter⁠ / Melinda Gates, damalige Frau von Bill Gates⁠

2004 – George W. Bush, Präsident der Vereinigten Staaten

2003 – Der amerikanische Soldat (Irakkrieg)

2002 – Cynthia Cooper, Sherron Watkins, Coleen Rowley / Whistleblower

2001 – Rudolph Giuliani, Bürgermeister von New York City

2000 – George W. Bush, Präsident der Vereinigten Staaten

