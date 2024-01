Im US-Wahlkampf: Trump-Unterstützer verbreiten Verschwörungstheorien gegen Taylor Swift

Im Internet kursieren Verschwörungstheorien zu so gut wie jedem Thema. Mit dem Beginn der Vorwahlen der US-Republikaner sorgen derzeit jedoch wilde Theorien über eine bestimmte Person für besonders große Aufmerksamkeit – die Rede ist von Taylor Swift. Laut den Spekulationen soll diese anderes vorhaben, als nur Tausende Menschen mit ihrer Musik zu unterhalten. Das steckt dahinter.

Taylor Swift: Das wird der Sängerin vorgeworfen

Laut Fox-News-Moderator Jesse Watters sei die Popsängerin Teil der sogenannten „PsyOb“, einer psychologischen Operation des Pentagon, welche zur Aufgabe hat, die öffentliche Meinung zu manipulieren. Daneben werde die Musikerin auch vom Weißen Haus in Washington benutzt, um neue Wähler für die Demokraten anzuwerben.

>>Taylor Swift feierte ihren 34. Geburtstag – doch von einem Gast fehlte jede Spur<<

Beweise für seine Theorien will TV-Moderator Watters ebenfalls haben und stützt sich für diese auf ein stark bearbeitetes Video eines NATO-Treffens zum Thema Cybersicherheit. In diesem ist zu sehen, wie Alicia Marie Bargar die Worte „Einfluss“, „Operation“ und „Taylor Swift“ verwendet. Mittlerweile distanziert sich diese jedoch von der Rede und sagt, dass ihre Äußerungen aus dem Kontext gerissen wurden. Außerdem beteuert sie Bargar, das ihrerseits keine Verbindung zur NATO oder dem Pentagon bestünde, wie sie in einem Interview mit der Nachrichtenwebsite Business Insider erklärt.

Auch das Pentagon nahm zu den obskuren Theorien Stellung. Dem US-Magazin „Politico“ zufolge, stellte sich Sabrina Singh, eine Sprecherin des Pentagons, gegen die Aussagen von Watters und sagte: „Was diese Verschwörungstheorie betrifft, so werden wir sie abschütteln“. Dabei nutzte sie in der Original-Rede den Ausdruck „shake it off“, was eine Anspielung an den gleichnamigen Hit von Swift darstellt.

Swift soll US-Wahlen manipulieren

Daneben soll es laut Watters noch weitere Hinweise darauf geben, dass Taylor Swift von der Regierung genutzt werde. So hatte der Star vor einigen Monaten in den sozialen Medien einen Link zum gemeinnützigen Portal vote.org geteilt und ihre Followerschaft zum Wählen animiert. Auch hier geht der Nachrichtensprecher davon aus, dass das Weiße Haus die Sängerin dazu gebracht hat, dies zu tun. Denn Swifties würden mehrheitlich nicht republikanisch wählen.

>>Im 6-Millionen-Dollar-Liebesnest? Hier verbringen Taylor Swift und Travis Kelce wohl zusammen die Feiertage<<

Andrea Haley, die Vorsitzende von vote.org, sah sich daraufhin ebenfalls gezwungen, Stellung zu die Verschwörungstheorien zu nehmen. Auch sie versicherte, die Plattform sei „keine PsyOp und kein Pentagon-Asset. Nur die größte überparteiliche Plattform in Amerika, die jungen Menschen hilft, sich zu registrieren und ihre Stimme abzugeben“, wie sie bei X (ehemals Twitter) schreibt. Dennoch hält der TV-Moderator an seinen Aussagen fest.

Das steckt hinter den Verschwörungstheorien

Obwohl es sich hierbei nicht um die ersten Verschwörungstheorien gegen die US-Amerikanerin handelt, zeigt dieser Fall deutlich, dass wirre Theorien über Swift mittlerweile im Mainstream angekommen sind. Johanna Blakley, Medienwissenschaftlerin an er University of Southern California, erklärt, dass es bei den Spekulationen darum ginge, die Glaubwürdigkeit Swifts zu untergraben. Rechte und Republikaner seien um den Einfluss, den die Sängerin auf junge Wähler der Demokraten haben könnte, besorgt.

Taylor Swift in NRW: Hier spielt der Star vor Tausenden Menschen

Swifts Popularität scheint mit den Aufkommen der Verschwörungstheorien jedoch nicht abzunehmen. Im Gegenteil: So wurde der Popstar Ende 2023 zur „Person des Jahres“ gekürt und ist beliebter denn je. Mehr dazu lest ihr hier.

>>Taylor Swift kritisiert Umgang mit Frauen im Musikgeschäft<<

In diesem Jahr geht es für die Sängerin zudem auf große Tournee. Während dieser kommt sie unter anderem nach NRW und spielt im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ gleich drei Konzerte in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Alle wichtigen Informationen zu ihren Auftritten gibt es hier.