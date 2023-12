Auswertung zeigt: In diesen Kölner Stadtteilen wohnen die meisten verschuldeten Menschen

Während der Adventszeit gehören ein Ausflug auf den Weihnachtsmarkt und der Geschenkekauf für die Bescherung an Heiligabend einfach dazu. Doch es gibt viele Menschen, die sich diesen Luxus nicht leisten können. So gibt es auch in Köln zahlreiche Personen, die das Geld für einen Glühwein oder ein neues Smartphone für ihre Kinder nicht aufbringen können. Stattdessen wird in diesen Haushalten jeder Cent zwei Mal umgedreht und nur für die aller nötigsten Belangen ausgegeben.

Wie eine aktuelle Auswertung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform zeigt, sind in Köln 85.210 Menschen von dieser Situation betroffen. Die Studie zeigt aber nicht nur Negatives auf.

So viele Menschen in Köln sind verschuldet

Demnach zeigt die Auswertung auch auf, dass die absolute Zahl der Kölner Schuldner seit dem letzten Jahr zurückgegangen ist. Während 2022 noch 89.000 Verbraucher aus der Domstadt überschuldet waren, sank die Zahl aller Verschuldetet nun auf 9,5 Prozent. Im Vergleich zu den Vorjahren ist diese Zahl ebenfalls kontinuierlich geschrumpft. Köln liegt damit knapp unter dem NRW-weiten Durchschnitt von 9,72 Prozent, jedoch deutlich über der bundesweiten Schuldnerquote von 8,15 Prozent.

Daneben hat die Wirtschaftsauskunftei auch die Zahl der verschuldeten Personen für die einzelnen Kölner Stadtteile (Veedel) ausgewertet. Hierbei fällt auf, dass die Anzahl der Verschuldeten auf der rechtsrheinischen Seite deutlich höher ausfällt als auf der gegenüberliegenden. „Der Rhein bildet traditionell eine Trennlinie“, wertet die Creditreform diese Auffälligkeit. „Im linksrheinischen Köln fällt die Schuldnerquote mit 7,94 Prozent deutlich niedriger aus als im rechtsrheinischen Köln, wo 12,25 Prozent der privaten Haushalte überschuldet sind.“

Hier leben die wenigsten und meisten verschuldeten Menschen in Köln

Die wenigsten Schuldner gibt es laut der Analyse in Klettenberg. Hier liegt die Quote der Verschuldeten bei 3,4 Prozent. Wenig verschuldete Menschen wohnen darüber hinaus auch noch in Lindenthal (3,6 Prozent) und Lövenich (3,9 Prozent).

Von unten führen die Liste hingegen die Stadtteile Gremberghoven (22,8 Prozent) Meschenich (20,7 Prozent) und Lindweiler (20,0 Prozent) an. In diesen Veedeln ist jeder fünfte Mensch verschuldet.

Welche Personen gelten als Verschuldet?

Ab wann ein Mensch als verschuldet gilt, wird in der Analyse wie folgt definiert: „Als überschuldet gelten Personen, wenn sie die Summe ihrer fälligen Zahlungsverpflichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitraum nicht begleichen können und ihnen zur Deckung ihres Lebensunterhaltes weder Vermögen noch Kreditmöglichkeiten zur Verfügung stehen.“

Ein wenig einfacher formuliert bedeutet das, dass Personen, die Schulden aufnehmen (dazu gehören auch Bestellungen auf Rechnung), jedoch nicht in der Lage, diese zu begleichen (auch nicht in Raten) als Verschuldet angesehen werden. In der Analyse wurden alle Kölner ab 18 Jahren berücksichtigt.

Warum sich Menschen verschulden, hat mehrere Gründe. In der Auswertung heißt es dazu: „Arbeitslosigkeit bleibt auch 2023 der häufigste Grund für eine Überschuldung“. Weitere Gründe seien laut Analyse Erkrankungen, Süchte oder Unfälle, unwirtschaftliche Haushaltsführung sowie Trennung, Scheidung oder Tod eines Angehörigen. Ebenso führen eine gescheiterte Selbstständigkeit und ein andauerndes zu niedriges Einkommen in vielen Fällen zur Verschuldung. Besonders vom letzteren Betroffene hätten es schwer, ihrer Situation zu entkommen: „Die Zahlen zeigen, dass sich viele überschuldete Geringverdiener nicht aus der Überschuldungsspirale befreien konnten“, so die Creditreform.