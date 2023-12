Wegen Bauarbeiten: A1 bei Köln über zwei Wochen lang gesperrt

Autofahrer aufgepasst: Der nächste Abschnitt beim Neubau der Rheinbrücke zwischen Köln und Leverkusen steht an. Wenn die Brücke einmal fertig gebaut ist, soll der Verkehr von der alten auf diese umgeleitet werden. Anfang 2024 muss dafür die entsprechende Strecke in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Zunächst war die Sperrung auf zehn Tage angesetzt. Wie die Autobahn GmbH allerdings am Donnerstag (14. Dezember) mitteilte, wird der Abschnitt nun siebzehn Tage lang gesperrt sein. Zudem sollen nun auch ein weiterer A1-Abschnitt sowie die A59 gesperrt werden.

Die Verlängerung der Sperrung auf der A1 ist auf das wechselhafte Wetter letzten Wochen in der Region zurückzuführen. So teilt die Autobahn GmbH mit: „Die Erfahrungen, die in den vergangenen Wochen insbesondere durch den frühen Wintereinbruch gesammelt wurden, haben nun zu der Entscheidung geführt, den Vollsperrungszeitraum zu verlängern, da viele der abschließenden Arbeiten stark witterungsabhängig sind.“

Was bedeutet die Sperrung der A1 zwischen Köln und Leverkusen für Autofahrer?

Konkret wird die A1 zwischen der Anschlussstelle Köln-Niehl und dem Autobahnkreuz Leverkusen in beide Richtungen voll gesperrt. Zu Beginn der Bauarbeiten wird auch die Strecke bis zum Kreuz Köln-Nord nicht befahrbar sein. Die Sperrungen finden dabei im Zeitraum vom 19. Januar (ab 22 Uhr) bis 4. Februar 2024 statt. Auch die A59 zwischen dem Autobahndreieck Monheim-Süd und die Zufahrt an der Leverkusener Rheinallee werden gesperrt sein.

>>Hündin reist alleine von Detmold nach Bielefeld – aus kuriosem Grund<<

Betroffene Autofahrer können die Sperrungen allerdings umfahren. Die Umleitungen sind mit einem roten Punkt ausgeschildert. Diese verlaufen über die Rheinbrücke (A46) in Düsseldorf-Flehe sowie über die Rheinbrücke Köln-Rodenkirchen (A1).

Während der Bauarbeiten werden die Schrankenanlagen an der Rheinbrücke Leverkusen abgebaut. Zudem finden Arbeiten an der Markierung, sowie der Fahrbahn und der Beschilderung statt.

>>LKW-Crash auf der A1 sorgt für Vollsperrung in Richtung Münster – mysteriöses Pulver ausgetreten<<

Nach Abschluss der Arbeiten soll die neue Rheinbrücke aus zwei parallelen Teilbauwerken, auch Geschwisterbrücken genannt, bestehen. Noch Ende dieses Jahres soll das erste Teilbauwerk stehen. Die Fertigstellung des zweiten Teilbauwerkes ist hingegen für 2027 datiert.