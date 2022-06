KVB-Baustelle in Köln-Mülheim: Das sollten Fahrgäste der Linie 4 jetzt wissen

Die KVB nutzt die verkehrsärmere Zeit der Sommerferien, um die Schieneninfrastruktur auf der Berliner Straße in Mülheim zu erneuern. Hier werden insgesamt 2400 Meter Schienen und 360 Schwellen ausgetauscht. Rund 350 Kubikmeter Schotter werden gewechselt und auf etwa 2000 Quadratmetern wird die Asphaltdecke aufgebrochen sowie später durch eine neue Asphaltdecke ersetzt.

Zudem werden Sanierungsarbeiten auf der Stadtbahnbrücke über die Berliner Straße und Autobahn A3 vorgenommen. Des Weiteren wird der Bahnübergang an der Von-Diergardt-Straße in Dünnwald saniert. Die Schieneninfrastruktur in Mülheim ist 22 Jahre alt und bedarf aufgrund des zunehmenden Verschleißes der Erneuerung, heißt es in einer Pressemitteilung der KVB.

In die Maßnahme investiert die KVB insgesamt drei Millionen Euro. Aufgrund der Baumaßnahmen muss die Stadtbahnlinie 4 im Zeitraum von Samstag, 25. Juni, bis Sonntag, 7. August, zwischen der Haltestelle „Keupstraße“ und der Endhaltestelle „Schlebusch“ getrennt werden. Die Stadtbahnen der Linie 4 fahren im genannten Zeitraum von Bocklemünd kommend nur bis zur Haltestelle „Keupstraße“ in Mülheim.

KVB-Linie 4 entfällt: Zwischen Keupstraße und Schlebusch fahren Ersatzbusse

Im restlichen Linienabschnitt bis zur Endhaltestelle „Schlebusch“ wird ein Ersatzbusverkehr mit der Linienkennung 104 eingesetzt. An der Haltestelle „Mülheim Wiener Platz“ erfolgt die Anschlusssicherung zwischen Stadtbahnen und Ersatzbussen. Der Ersatzbusverkehr setzt bereits an der Haltestelle „Danzierstraße“ in Mülheim ein, um kundenorientiert eine bessere Verkehrsmöglichkeit zu bieten.

Die Ersatzbusse mit der Linienkennung 104 benötigen für die etwa 8,5 Kilometer lange Strecke von Mülheim bis Schlebusch rund 26 Minuten und für die etwa 9,2 Kilometer lange Strecke von Schlebusch bis Mülheim rund 24 Minuten. Aufgrund der umfangreichen Baumaßnahmen in Mülheim ist auch die Umleitung der Bus-Linien 151, 152, 155 und 156 notwendig.

>> Tesla kracht in KVB-Bus – zehn Verletzte <<

KVB-Baustelle: Diese Busse in Köln-Mülheim werden umgeleitet

Die Busse der Linien 151 und 152 werden im Zeitraum von Samstag, 25. Juni, bis Sonntag, 10. Juli, im Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen „Von-Galen-Straße“ und „Bürgerpark Mülheim“ umgeleitet. Mit dieser Umleitung ist eine Strecke je Richtung in Länge von etwa 3,3 Kilometern verbunden. Diese führt zu einer längeren Fahrtzeit je Richtung der Bus-Linien 151 und 152 von etwa sechs Minuten.

Den Fahrgästen wird empfohlen, die Fahrplaninformationen im Internet und an den Haltestellen zu beachten. Die Busse der Linien 155 und 156 werden im Zeitraum von Samstag, 25. Juni, bis Sonntag, 7. August, zwischen den Haltestellen „Cottbusser Straße“ und „Keupstraße“ umgeleitet. Mit dieser Umleitung ist eine Fahrtstrecke je Richtung in Länge von etwa 2,8 Kilometern verbunden. Diese führt zu einer längeren Fahrtzeit je Richtung der Buslinien 155 und 156 von etwa acht Minuten. Den Fahrgästen wird empfohlen, die Fahrplaninformationen im Internet und an den Haltestellen zu beachten.

>> In KVB-Linie 4 verliebt: Kölnerin sucht diesen Mann <<

KVB-Baustelle in Köln-Mülheim: Auch Kfz-Verkehr eingeschränkt

Auch der Straßenverkehr muss aufgrund der Baumaßnahme eingeschränkt und umgeleitet werden. Hierbei können Radfahrende in der Regel auf die Straßenränder der Berliner Straße ausweichen, wo sie über kurze Abschnitte ihre Räder schieben können. Auch für die Fußgänger sind die Bürgersteige durchgehend nutzbar. An verschiedenen Stellen werden provisorische Querungen eingerichtet.

Für den Kfz-Verkehr wird während des ersten Bauabschnittes im Zeitraum von Samstag, 25. Juni, bis Mittwoch, 6. Juli, die Berliner Straße zwischen Steinkaulerstraße und Höhenhauser Ring komplett gesperrt. Zudem muss die Steinkaulerstraße selbst kurzfristig im Rahmen der Asphaltarbeiten gesperrt werden. Hierfür kann der genaue Zeitraum derzeit jedoch noch nicht genannt werden. Die Bautätigkeit wandert in den weiteren Bauabschnitten entlang der Berliner Straße.

was: Vollsperrung für Autos

wo: auf der Berliner Straße zwischen Steinkaulerstraße und Höhenhauser Ring

wann: zwischen 25. Juni und 6. Juli 2022

Durch die Aufteilung in mehrere Bauabschnitte werden die Beeinträchtigungen für den Straßenverkehr minimiert. Während des zweiten Bauabschnittes im Zeitraum von Mittwoch, 6. Juli, bis Mittwoch, 20. Juli, wird die Berliner Straße zwischen dem Höhenhauser Ring und dem Neurather Ring für den gesamten Kfz-Verkehr gesperrt.

was: Vollsperrung für Autos

wo: auf der Berliner Straße zwischen Höhenhauser Ring und Neurather Ring

wann: zwischen 6. Juli und 20. Juli 2022

Während des dritten Bauabschnitts im Zeitraum von Mittwoch, 20. Juli, bis Mittwoch, 27. Juli, ist die Berliner Straße zwischen Neurather Ring und Cottbuser Straße für den Kfz-Verkehr gesperrt.

was: Vollsperrung für Autos

wo: auf der Berliner Straße zwischen Neurather Ring und Cottbusser Straße

wann: zwischen 20. und 27. Juli 2022

Und abschließend wird während des vierten Bauabschnittes im Zeitraum von Mittwoch, 27. Juli, bis Freitag, 5. August, das Baufeld im gleichen Sperrabschnitt verschoben.