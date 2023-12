LKW-Crash auf der A1 sorgt für Vollsperrung in Richtung Münster – mysteriöses Pulver ausgetreten

Auf der A1 ist es am Donnerstagmorgen (7. Dezember) zu einem Unfall mit zwei Lastwagen zwischen Schwerte und Unna (NRW) gekommen. Derzeit ist die Autobahn in Richtung Münster noch voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Durch den Unfall wurde nach ersten Erkenntnissen eine Person leicht verletzt. Aus einem der Lastwagen sei zudem ein Pulver ausgetreten. Um was es sich bei dem Pulver genau handelt, konnte die Polizei noch nicht sagen. Auch zu den Umständen des Unfalls konnten keine genaueren Angaben gemacht werden

>> Stellwerkstörung: ICEs zwischen Köln und Berlin verspätet <<

dpa