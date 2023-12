Rhein-Hochwasser legt Kölner Seilbahnbetrieb lahm – das ist der Grund

Sie ist eine beliebte Attraktion bei Rheinländern und Touristen: die Seilbahn in Köln. 35 bis 50 Meter über dem Rhein schweben und den Blick auf den Dom und das weihnachtlich beleuchtete Köln genießen – das wünschen sich viele Seilbahnkunden auch am dritten Adventswochenende. Doch wie die Kölner Seilbahn-Gesellschaft nun mitteilt, fallen die Fahrten am 16. und 17. Dezember buchstäblich ins Wasser.

>> Rheinpegel steigt konsequent in Köln und Düsseldorf – Scheitel am Wochenende in NRW <<

„Aufgrund von Hochwasser finden leider keine Adventsfahrten statt“, heißt es auf der Homepage. Und weiter: „Der Rheinpegel hat am Donnerstag, 14.12.2023, einen Wasserstand von 6,56 Metern erreicht – Tendenz weiter steigend. Damit wird am Samstag, 16.12.2023, laut Prognose ein Wasserstand von 7,50 Metern erreicht werden. Bei diesem Wasserstand ist kein Fahrbetrieb mehr möglich.“

Doch was hat das Wasser im Rhein mit der Seilbahn hoch oben in der Luft zu tun? Ab einem Pegel von sieben Metern ist eine der Seilbahnstützen überflutet und die Hochwasserschutzmarke 2 erreicht. Laut Betriebsregeln des Unternehmens ist ein Fahrbetrieb bei solch einem Wasserstand nicht mehr zulässig. Seilbahn-Fans müssen sich nun bis zum Frühjahr 2024 gedulden, wenn die neue Saison beginnt. 2023 wird laut der Kölner Seilbahn-Gesellschaft keine Kabine mehr durch Köln schweben.