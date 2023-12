Emotionales Video: KVB-Weihnachtsstory sorgt für Gänsehaut

In der Adventszeit veröffentlichen viele Unternehmen ihre Werbung in Form einer Weihnachtsgeschichte – so auch die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB). Zum fünften Mal in Folge haben sie einen solchen Clip veröffentlicht. Seit Mittwoch (13. Dezember) ist er auf YouTube und Instagram zu sehen.

Daum geht es im diesjährigen Weihnachtsvideo der KVB

Dieses Mal zeigt das Video der KVB die Geschichte von Lisa und ihrem Vater Paul, der seit einiger Zeit schwer an Demenz erkrankt ist. Seitdem Pauls Frau verstorben ist, kümmert sich seine Tochter aufopferungsvoll um ihn. Da die Weihnachtszeit ansteht, setzt Lisa alles daran, dass sich ihr Vater wieder an das Fest erinnert. Denn es scheint so, als hätte Paul alle Erinnerungen daran vergessen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kölner Verkehrs-Betriebe AG (@kvbag)

Auch im Alltag hat es die Mutter von zwei Kindern nicht leicht mit ihrem Vater. So werden Szenen gezeigt, in denen Paul die Fernbedienung in den Kühlschrank legt, in Sommerkleidung bei kaltem Wetter das Haus verlässt, Müll an seine Garderobe hängt oder alle Türchen eines Adventskalenders auf einmal öffnet.

>>„Et jitt kein Wood“: Dieses Konzert in einer KVB-Bahn begeistert Tausende auf Instagram<<

Trotz alledem gibt Tochter Lisa nicht auf: Sie fährt mit Paul mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der KVB in die Kirche, um ihm die Jesuskrippe zu zeigen. Von dort geht es weiter mit dem Kölner ÖPNV zum Weihnachtsmarkt. Auf dem Rückweg lauschen die beiden den weihnachtlichen Klaviermelodien von Theolonious Hermann („Straßengeklimper“), einem der bekanntesten Straßenmusikern der Stadt.

Am Ende des Clips erreichen Vater und Tochter, natürlich erneut per KVB, das Familienessen, wo Lisas Mann und Kinder die beiden Gäste schon erwarten. Dort kommt es dann zu einer überraschenden Wendung. Welche das ist, wollen wir euch an dieser Stelle jedoch nicht vorwegnehmen.

So fallen die Reaktionen im Netz aus

Obwohl das Weihnachtsvideo der KVB erst wenige Tage alt ist, sorgt es bereits für starke Reaktionen im Netz. So wurde der Clip auf dem Instagram-Kanal der Verkehrsbetriebe schon über 100.000 Mal (Stand: 15. Dezember 2023) angeschaut und knapp 2000 Mal gelikt.

>>Fahrplanwechsel bei der KVB: Das ändert sich ab 10. Dezember für die Kölner Fahrgäste<<

Die Kommentare unter dem Video fallen größtenteils positiv aus. Viele Personen zeigen sich von den Szenen des Clips berührt. „Es ist ein sehr schöner Beitrag, mir kamen die Tränen“, kommentiert beispielsweise eine Frau. Auch ein anderer User fühlt sich von der Thematik des Videos angesprochen und schreibt: „Die Geschichte geht mitten ins Herz und berührt mich umso mehr, weil ich meinen Opa an Demenz verloren habe.“