Von wegen WG: Die meisten NRW-Studenten wohnen bei den Eltern – vor allem junge Männer

Ausziehen und eine eigene Wohnung suchen? Eine der großen Fragen, die sich viele Erstis vor dem Semesterstart an der Uni wohl stellen. Eine Befragung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) liefert nun Antwort: Die Mehrheit aller Studenten wohnt derzeit zu Hause bei den Eltern. In einer der NRW-Städte sogar weit mehr als jeder Zweite.

Mehrheit aller NRW-Studenten wohnt zu Hause bei den Eltern

Für die Erhebung wurden zwischen 2020 und 2023 mehr als 82.000 Studenten zu ihrer Wohnsituation und Mobilität befragt. Demnach gaben 32,8 Prozent der Befragten an, bei den Eltern zu leben. 28,7 Prozent der Studenten wohnten in einer privaten Mietwohnung, 22,8 Prozent in einer Wohngemeinschaft. 11,8 Prozent sind in einem Wohnheim zuhause.

Bundesweit leben 28,4 Prozent der Studenten bei den Eltern. Im Vergleich zu früheren Befragungen sei der Anteil leicht angestiegen, teilte das CHE mit. „Die Entwicklung dürfte unter anderem auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sein“, hieß es. Studenten wohnen insgesamt häufiger bei ihren Eltern als Studentinnen.

Auch regional zeigt die Befragung Unterschiede auf: Der Anteil der Studenten, die bei den Eltern leben, ist demnach NRW-weit in Meschede (60,2 Prozent) am größten und in Witten (11,9 Prozent) am kleinsten. In Witten gibt es zudem mit 47,9 Prozent die landesweit höchste WG-Quote. Insgesamt lebt in NRW mehr als die Hälfte der Studenten (57,7 Prozent) direkt am Hochschulort.

Studenten in NRW: Mehr als die Hälfte fährt mit dem ÖPNV zur Universität

Bei der Anreise zur Universität liegen landesweit die öffentlichen Verkehrsmittel weit vorne: Mehr als die Hälfte der Befragten (55,4 Prozent) gab an, mit Bus und Bahn zur Universität zu fahren. Rund ein Drittel (31,5 Prozent) nutzt das Fahrrad. Besonders hoch ist der Anteil radfahrender Studenten in Münster (78 Prozent). Mit einem Auto oder Motorrad kommen in NRW 28,5 Prozent der Befragten zur Uni.

