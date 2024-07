EM-Diskussion in Düsseldorf: Ist das Check24-Trikot in Clubs tabu?

In der fußballbegeisterten Stadt Düsseldorf ist derzeit ein neues Kleidungsstück zum absoluten Trend avanciert: das Fußballtrikot. Besonders häufig sieht man dabei die Trikots des Vergleichsportals Check24, die im Rahmen einer Teilnahme an der Tippspiel-Aktion kostenlos verteilt wurden. Doch stellt sich die Frage: Kann man mit diesem Sportdress auch in Düsseldorfs angesagten Clubs und Bars feiern gehen, oder droht einem der Einlass verwehrt zu werden?

Ist das Check24-Trikot clubtauglich?

Die Antwort auf diese Frage ist nicht ganz einfach, da die Kleidungsvorschriften in Düsseldorfs Nachtleben von Club zu Club variieren. Da ist der Regelkatalog zu einem Autokorso in Düsseldorf und der Verhaltenskodex in den Fanzonen schon klarer gestaltet. In einigen Clubs ist sportliche Kleidung durchaus willkommen, während andere einen eleganteren Dresscode bevorzugen. Wir haben in vielen der bekanntesten Locations nachgefragt.

Rudas Studios am Medienhafen

Im Rudas Studios, einem der ältesten und beliebtesten Clubs der Stadt, ist das Tragen von Fußballtrikots generell nicht verboten, aber auch nicht ausdrücklich erwünscht. Dies gilt auch für das Check24-Trikot. „Zwei, drei Trikotträger machen nicht den Unterschied. Aber eine ganze Fußballmannschaft da zu haben, wäre schon problematischer.“ Eine elegante Atmosphäre könnte durch Sportbekleidung gebrochen werden, weiß Rudas-Studios-Geschäftsführer Arif Köse. „Tatsächlich hatten wir den Fall aber noch nicht, einen Gast mit EM-Trikot zu begrüßen“, erzählt er weiter.

Nachtresidenz nahe der Königsallee

In der Nachtresidenz an der Bahnstraße ist ebenfalls das Tragen von Fußballtrikots „tendenziell erlaubt“, so „Resi“-Geschäftsführer Marcel Oelbracht. „Solange man ein gepflegtes Auftreten hat, nicht zu angetrunken ist und keine kurzen Sporthosen trägt, ist das in Ordnung.“

Schickimicki in der Neustraße

Im Schickimicki, gerade erst pünktlich zur EM am 1. Juni wiedereröffnet, sind ebenfalls Fans im Check24-Trikot „durchaus“ herzlich willkommen. „Ich habe schon mitbekommen, dass die Dinger für Aufsehen sorgen, aber für uns gehört Freiheit zum feiern unbedingt dazu. Jeder soll und darf so sein und aussehen, wie er will. Und wenn die Tanzmäuse meinen, sie tun sich mit solchen Trikots einen Gefallen, gerne.“, bestätigt uns Betreiber Christoph B. Klöcker. Nur eine Gruppe solle bitte draußen bleiben: „Die Rechten. Egal, was sie tragen“.

Sub an der Bolkerstraße

Im Sub, dem wohl beliebtesten Kellerclub in der Düsseldorfer Altstadt, ist das Tragen von Fußballtrikots sogar explizit erwünscht. Man will damit wohl die herangewachsene „sub“kulturelle Szene pflegen, jeder darf so kommen, wie er sich wohlfühlt. „Unsere Gäste sind im Trikot herzlich willkommen“, heißt es auf Nachfrage der Redaktion.

Sir Walter, The Boston Club, Elephant Bar und Co. in der Altstadt

Walid El Sheikh, der Gastronom hinter beliebten Locations wie Sir Walter, The Boston Club, Elephant Bar und der erst kürzlich eröffneten Apéro-Bar HôtelHôtel, kennt die Düsseldorfer Altstadt wie seine Westentasche. Und er weiß, wie man EM-Fans begeistert: „Bei uns“, so El Sheikh unmissverständlich, „gibt es natürlich kein Trikotverbot. Das wäre als EM-Gastgeber auch ziemlich dreist. Ich finde die aktuelle Stimmung mit den vielen Menschen aus aller Welt einfach großartig!“

The Eight Club am Rhein

Im The Eight Club an der Rheinpromenade ist das Tragen von Fußballtrikots ebenfalls erlaubt. Aber: „Es kommt eben auf das Gesamtbild an. Im EM-Kontext heißt das, wenn sich jemand mit Trikot, sei das ein Deutschlandtrikot, Check24-Trikot oder einer anderen Nationalmannschaft, wohlfühlt und ein gepflegtes Auftreten hat und nicht zu alkoholisiert ist, ist das völlig in Ordnung“, erzählt Erik Ludwig, Geschäftsführer des Clubs. „Und ganz im Gegenteil: Heutzutage sind die Trikots durchaus ein Mode-Piece“, fügt er hinzu.

