Kölner Straßenfeste 2024: Das sind die nächsten Termine im April

Ob Weinfest oder bunte 80s-Vibes am Autoscooter: Köln hat jede Menge Straßenfeste und Kirmes-Highlights zu bieten. Von der Deutzer Kirmes bis zum Veedelsfest – in der Domstadt ist fast jedes Wochenende etwas los. Wir geben euch den Überblick.

Straßenfeste in Köln: April 2024

13. und 14. April 2024: Promenadenfest am Rheinufer

14. April 2024: Lindenthaler Kirschblütenfest

26. April 2024: Feierabendmarkt am Chlodwigplatz

>> Kirschblüten in Köln: An diesen 7 Orten blühen die Bäume rosa <<

Straßenfeste in Köln: Mai 2024

9.-12. Mai 2024: Porzer Inselfest an der Groov in Porz-Zündorf

18.-21. Mai 2024: Frühlingsfest, Hohenzollernbrücke, Konrad-Adenauer-Ufer

29. Mai-9. Juni 2024: Kölner Weinwoche, Neumarkt

31. Mai 2024: Feierabendmarkt am Chlodwigplatz

Straßenfeste in Köln: Juni 2024

1. und 2. Juni 2024: Zollstocker Frühling, Köln Zollstock, Gottesweg

8. und 9. Juni 2024: Südstadtfest Köln, Köln Südstadt, Bonner Straße, 12-22 Uhr

9. Juni 2024: Fest der Kulturen in Chorweiler, Pariser Platz, 11 bis 18 Uhr

24.- 26. Juni 2024: Familien- und Veedelsfest, Köln Lindenthal, Dürener Straße, Karl-Schwering-Platz

28. Juni 2024: Feierabendmarkt am Chlodwigplatz

>> Wochenende in Köln: Das sind unsere Event-Highlights <<

Straßenfeste in Köln: Juli 2024

19.- 21. Juli 2024: CSD Straßenfest, Innenstadt

26.-28. Juli 2024: Rheinuferfest, Hohenzollernbrücke

26. Juli: Feierabendmarkt am Chlodwigplatz

>> Die Flohmarkttermine in Köln im Überblick <<

Straßenfeste in Köln: August 2024

3.-4. August 2024: Deutz feiert! – Stadtteilfest Deutz, Deutzer Freiheit, 13-22 Uhr

9.-11. August 2024: Altstadtfest, Heumarkt

10.-11. August 2024: Straßenfest Ehrenfeld Köln, Venloer Straße

17.-18. August 2024: Straßenfest im Agnesviertel Köln, Neusser Straße

24.-25. August 2024: Sommerfest in Köln Lindenthal, Dürener Straße

30. August 2024: Feierabendmarkt am Chlodwigplatz

31. August-1. September 2024: Carreé-Fest, Köln Sülz, Berrenrather- und Sülzburgerstraße

>>Feiern in Köln: Das sind die besten Partys der Woche<<

Straßenfeste in Köln: September 2024

7. September 2024: Tag des gutes Lebens, Köln-Kalk

14. und 15. September 2024: NeuherenFest – das Straßenfest für Neuehrenfeld, Landmannstraße und Lenauplatz

21.-22. September 2024: Dä längste Desch vun Kölle, Straßenfest auf der Severinsstraße

27. September 2024: Feierabendmarkt am Chlodwigplatz

Straßenfeste in Köln: Oktober 2024

11.-13. Oktober 2024: Lindenthaler Herbstfest, Karl-Schwering-Platz und Teilabschnitt der Dürener Straße

25. Oktober 2024: Feierabendmarkt am Chlodwigplatz

Im November findet noch die Deutzer Kirmes statt. Wann genau, wird erst im Frühherbst bekanntgegeben. In diesem Jahr hatte es mächtig Zoff zwischen den Kölner Schaustellern und der Stadt Köln gegeben. Ein anderer Veranstalter organisiert das Volksfest an der Deutzer Werft in diesem Jahr (hier mehr lesen).