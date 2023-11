Deutzer Kirmes vor dem Aus: Schausteller demonstrieren – sogar Anwohner ziehen mit

Seit über 50 Jahren ist die Deutzer Kirmes Kult in Köln und lockt zweimal jährlich abertausende Besucher auf die Deutzer Werft. Im Jahr 2024 soll dann die überraschende Wende kommen: Die Stadt Köln überlässt das Gelände einem anderen Veranstalter. Laut GKS solle dieser aus Leverkusen stammen. Mehr dürfen sie nicht verraten – hier walte der Datenschutz.

Doch weil die Schausteller nun um ihre Existenzen bangen müssen, gehen sie mit Rechtsmitteln gegen die Entscheider der Stadt Köln vor. In einer aktuellen Pressmitteilung der Schausteller heißt es: „Eine außergerichtliche Lösung mit der Stadt Köln ist leider nicht zustande gekommen und daher bleibt uns nur die Möglichkeit, die Angelegenheit gerichtlich klären zu lassen.“

Kölner Schausteller demonstrieren – Anwohner ziehen mit

Die GKS erhoffe sich nun die Unterstützung der Fraktionen in der 21. Sitzung des Hauptausschusses, die am Montag (13. November) um 16.30 Uhr stattfindet. Parallel dazu demonstrieren über 100 Schausteller am Theo-Braunen-Platz, wo die Sitzung stattfindet. Und: Wider Erwarten erreichten die GKS sogar unterstützende Worte der Anwohner in Deutz. GKS-Vorstandsmitglied Alexander Gilgen zu Tonight News: „Die haben sich nach der letzten Berichterstattung bei uns gemeldet und wollen mit uns demonstrieren. Wir freuen uns, dass sie sich für uns einsetzen.“

Hintergrund: In der Vergangenheit hatte es einst viele Anwohnerbeschwerden wegen der Kirmes-Lautstärke gegeben. Auch fehlten Anwohnern während der Volksfeste etliche Parkplätze. Doch durch ein ausgeklügeltes Verkehrs- und Lärmkonzept konnte die GKS die Probleme so weit eindämmen, dass es zuletzt kaum noch Beschwerden gab.

