Inselfest 2022 an der Groov in Zündorf: Alle Infos zum CDU-Fest in Köln-Porz

Vom 26. bis zum 29 Mai 2022 freuen Kölner sich wieder aufs Inselfest in Porz-Zündorf. Auf der Halbinsel Groov warten Karussells, ein Riesenrad, Trödelstände und andere Attraktionen auf Besucher. Und: Das Inselfest ist ein perfektes Ausflugsziel an Vatertag (Christi Himmelfahrt). Denn neben Bierbuden gibt es auch ein buntes Bühnenprogramm mit kölscher Musik – mehr Rheinland geht nicht!

Schirmherr der Veranstaltung ist NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).

Was? Inselfest 2022

Wann? 26. bis 29. Mai 2022

Wo? An der Groov, 51143 Köln

Inselfest Groov 2022 in Köln-Porz-Zündorf: Programm, Termine, Öffnungszeiten

Das Inselfest 2022 an der Groov in Porz-Zündorf beginnt am Donnerstag, den 26. Mai (Vatertag) um 11 Uhr und endet am Sonntag, 29. Mai um 22 Uhr. Das Programm im Überblick:

Inselfest 2022 an der Groov: Programm am Donnerstag, 26. Mai

11 Uhr: Eröffnung

11.15 Uhr: Ellener Dorfmusik (Blaskapelle)

14 Uhr: Interview mit Bernd Petelkau (CDU)

14.30 Uhr: The Rocking Maniacs (Rockkonzert)

16 Uhr: Die Domstädter (Karnevalsmusik/Konzert)

18 Uhr: Domhätzje Nadine (kölsche Schlager)

19 Uhr: King Size Dick (Kölschrock-Konzert)

20 Uhr: Micky Brühl (Kölsch-Konzert)

21 Uhr: Rabaue (Kölsch-Konzert)

Inselfest 2022 an der Groov: Programm am Freitag, 27. Mai

16 Uhr: JuppZupp (Kölsch-Konzert)

17 Uhr: Band Of Plenty (Kölsch-Konzert)

19 Uhr: Sound_Convoy (Partystimmung/Konzert)

Inselfest 2022 an der Groov: Programm am Samstag, 28. Mai

12 Uhr: Blau-Wiesse Funke Wahn (Funkemariechen)

12.30 Uhr: Wahner Wibbelstetze (Funkemariechen)

13 Uhr: Rezag Girls Kinder (Akrobatik)

13.30 Uhr: Garde-Korps Köln (Musikzug)

14 Uhr: Interview Junge Union

14.30 Uhr: Dräcksäck (karnevalistisches Konzert)

15.30 Uhr: Krawumm (Kölsch-Konzert)

16 Uhr: Schamöör (Kölsch-Konzert)

17 Uhr: Palaver (Kölsch-Konzert)

18 Uhr: Maritta Köllner (Kölsch-Konzert/Büttenrede)

19 Uhr: Die Filue (Kölsch-Konzert)

20 Uhr: Boore (Kölsch-Konzert)

21 Uhr: Domstürmer (Kölsch-Konzert)

Inselfest 2022 an der Groov: Programm am Sonntag, 29. Mai

11 Uhr: Papa Joes Jazzband (Jazz-Konzert)

13 Uhr: Kölner Bürgermeister

13.30 Uhr: Ben Randerath (Konzert)

14.30 Uhr: Werner Marx (CDU) im Interview

15 Uhr: KG Urbacher Räuber (Tanzkorps)

15.30 Uhr: Die Domstädter (Kölsch-Konzert)

17.30 Uhr: Der Schlager Gotti (Schlager-Konzert)

19 Uhr: Julie Voyage (Comedy/Konzert)

20 Uhr: Knallblech Brassband (Brass-Konzert)

21 Uhr: Torben Klein (Konzert)

22 Uhr: Großes Höhenfeuerwerk

Inselfest 2022: Was gibt es bei dem CDU-Event an der Groov in Zündorf?

Neben dem kölschen Bühnenprogramm warten auf dem „Markplatz“ an der Groov zahlreiche Trödelstände mit Kunsthandwerk, Kleidung und Co. auf Besucher und laden zum stöbern ein. Kinder lieben das Inselfest vor allem für ihre Fahrgeschäfte – darunter die Villa Wahnsinn (irres Labyrinth), die Beach Party („Raupe“) und das Kettenkarussell.

Inselfest 2022: Anfahrt zur Groov in Köln-Porz-Zündorf

Mit der KVB-Linie 7 erreichen Gäste das Inselfest ganz einfach über die Endhaltestelle „Zündorf“. Von dort aus sind es nur 600 Meter bis zur Inselfest-Bühne. Alternativ können ÖPNV-Kunden mit dem Bus 164 an der Haltestelle „Zündorf Kirche“ oder „Zündorf Marktstraße“ aussteigen. Anreisende mit dem Auto können ihren PKW am Tulpenweg oder am Gartenweg in 51143 Köln abstellen.

