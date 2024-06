Anime- und Manga-Messe DoKomi am Wochenende in Düsseldorf – alle Infos

Seit 2009 findet die DoKomi regelmäßig in Düsseldorf statt – neben dem Japan-Tag ist sie ein echtes Urgestein der Stadt! So auch in diesem Jahr. Was euch auf der größten Anime- und Manga-Convention in Deutschland erwartet und wie ihr an Tickets kommt, das alles verraten wir euch hier!

Was ist die DoKomi?

Zunächst einmal ist „DoKomi“ eine Abkürzung aus dem Japanischen und steht für „doitsu komikku maketto“ – was so viel bedeutet wie Deutscher Comic Markt. Die Themengebiete dieser Convention erstrecken sich von Cosplay, über Games und Fashion, bis hin zu Anime, Manga und vielen weiteren Themen mit Japan-Bezug.

Seit 2009 findet sie jährlich in Düsseldorf statt, seit 2023 wurde der Zeitrahmen der Veranstaltung auf drei Tage erweitert, die Besucherzahl verdoppelte sich damit auf über 150.000. Abgehalten wird die „DoKomi“ traditionell im Congress Center Düsseldorf, seit 2016 zusätzlich in den Hallen der Messe Düsseldorf.

Wann ist die DoKomi 2024?

Die DoKomi findet in diesem Jahr vom 28. Juni bis zum 30. Juni 2024 statt, also von Freitag bis Sonntag.

Wo findet die DoKomi statt?

Nachdem die erste DoKomi 2009 noch im Freien Christlichen Gymnasium nahe dem Castello in Düsseldorf mit ca. 1800 Gästen stattfand, ist die Expo seit 2011 in der Messe Düsseldorf zuhause.

Die Besucherzahlen wuchsen über die Jahre stetig an. So waren es 2013 gerade mal 10.000 Besucher, 2016 waren es bereits 31.000. Aufgrund der Covid-Pandemie waren die Besucherzahlen in den Jahren 2020 und 2021 dann auf 28.000 bzw. 30.000 Zuschauer begrenzt.

2022 aber waren im Vorverkauf bereits 70.000 Tickets abgesetzt worden, insgesamt waren 75.000 Gäste vor Ort. Daher wurde die Messe für 2023 auch auf drei Tage von ursprünglich zwei Tagen verlängert. Das stolze Ergebnis dieser Maßnahme: 150.000 Besucher. Und damit scheint die Spitze noch immer nicht erreicht.

Stars, Bands, Synchronsprecher: Diese Promis sind auf der DoKomi 2024 unterwegs

Die Liste der diesjährigen Szene-Promis steht bereits fest. Mit diesen netten Menschen dürft ihr rechnen:

Tommy Morgenstern – Synchronsprecher, Sänger

René Dawn-Claude – Synchronsprecher und Schauspieler

Constantin von Jascheroff – Synchronsprecher und Schauspieler

Max Felder – Synchronsprecher und Schauspieler

Dennis Schmidt-Foß – Synchronsprecher und Regisseur

Andy Knote – Produzent & Songwriter

Liangazha – Manhua-Autor

Petra Scheeser – Deutsche Popsängerin, Songwriterin und Gesangslehrerin

Conny Kreitmeier – Sängerin, Musiklehrerin

Ron van Lankeren – Sänger und Komponist

MYTH & ROID – Sänger-Duo

Shiyui – Sängerin

Sven Plate – Synchronsprecher

Mion – Sängerin

Lifespark – Band

Was sind die Highlights der DoKomi 2024 in Düsseldorf?

Die DoKomi 2024 in Düsseldorf verspricht eine Vielzahl von Highlights, die Fans von Anime, Manga, Cosplay und japanischer Kultur ansprechen. Die Highlights auf einen Blick:

Bühnenauftritte und Live-Shows: Die DoKomi wird eine breite Palette von Aufführungen auf mehreren Bühnen bieten, darunter musikalische Acts, Tanzshows und Auftritte besonderer Gäste. Die Black Stage in Halle 9 ist bekannt für ihre spektakulären Shows und Konzerte, in diesem Jahr unter anderem von Newcomerin Shiyui und dem japanischen Duo Myth & Roid. Zudem dürft ihr euch auf einen Auftritt von Son Goku- und Kyojuro Rengoku-Synchronsprecher Tommy Morgenstern freuen.

Cosplay und Mode: Ein großer Anziehungspunkt sind die umfangreichen Cosplay-Aktivitäten, einschließlich des Cosplay-Wettbewerbs, des Cosplay-Balls und verschiedener Cosplay-Treffen. Es wird auch einen Modebereich geben, in dem Designer J-Fashion, Harajuku, Lolita und Visual Kei-Stile präsentieren​.

Interaktive Erlebnisse: Bereits seit Jahren weit oben auf der „Muss ich hin!“-Liste der Besucher stehen das Maid Café und der Host Club. Darüber hinaus locken Karaoke, Workshops und die Itasha-Ausstellung, die Autos mit Anime-Kunst zeigt​.

Gaming Festival: Auch die Welt der Games wird auf der DoKomi groß geschrieben. Testet neue Spiele an, messt euch in eSport-Turnieren oder versucht euch in der Retro Wave Arcade und der Speedrunning Corner.

Künstlerallee und Merchandise: Die Künstlerallee beherbergt über 750 Künstler. Hier könnt ihr sie alle persönlich treffen und einzigartige Kunstwerke zu kaufen. Vervollständigt wird der Shopping-Wahnsinn durch Anime-Merchandise, Sammelfiguren und mehr.

Community und Wettbewerbe: Verschiedene Wettbewerbe, einschließlich des Dance Off Contest, des Karaoke Contest und des Zeichenwettbewerbs, sollen die Community näher einbinden und lokale Talente präsentieren​.

Wie viele Besucher werden 2024 erwartet?

„Mit 150.000 Besuchern über drei Tage haben sich die Besucherzahlen im Vergleich zum letzten Jahr verdoppelt. Diese Nachfrage übertrifft bei weitem unsere Erwartungen!“, sagte Andreas Degen, Mitbegründer und Geschäftsführer der DoKomi, nachdem die zahlreichen Gäste wieder abgereist waren. Für 2024 darf man mit einer ähnlich hohen Zahl rechnen.

DoKomi 2024 in Düsseldorf: Gibt es noch Tickets?

Wie gewohnt solltet ihr bereits frühzeitig Tickets vorbestellen. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen im Mai 2024 sind bereits viele Tickets ausverkauft – darunter der 3-Tage-Pass und das „Samstag + Sonntag“-Ticket. Für Freitag gibt es noch Resttickets für 44 Euro zu erwerben.

Folgt einfach diesem Link zur Bestellseite.

Was kosten die Tickets in diesem Jahr?

Neu bei der Ticketbestellung ist die Möglichkeit einen zusätzlichen Beitrag freiwillig zu zahlen, um bestimmte Goodies abzustauben – praktisch als Crowdfunding für die Convention. Neben Postkarten und Schlüsselanhängern gibt es dabei auch einige sehr interessante Sammler-Items abzustauben – wirklich günstig ist eine Tragetasche ab 80 Euro aber nicht.

Ansonsten zahlt ihr für den Freitag 44 Euro (Tageskarte). Alle anderen Tickets sind bereits vergriffen.

Wie sind die Öffnungszeiten der DoKomi?

Die Öffnungszeiten der DoKomi 2024 sehen wie folgt aus:

Freitag: 13 bis 20 Uhr

Samstag: 10 bis 20 Uhr

Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Bereits ab 11 Uhr (Freitag) bzw. ab 8 Uhr (Samstag und Sonntag) startet der Einlass auf die Innenflächen zwischen den Hallen – die Einlass-Situation soll damit etwas entzerrt werden.

Fashion Stage-Premiere im Vorjahr

Seit 2023 neu dabei ist eine Fashion Stage. Diese findet ihr erneut in Halle 4 am Stand A18. Dort könnt ihr noch mal ganz anders in die Welt der Mangas und der Outfits eintauchen. Es erwarten euch zudem auch Panels Gesprächsrunden vor Ort.

Gibt es eine Altersbeschränkung? Darf ich unter 16 Jahren zur DoKomi?

Die DoKomi ist ausdrücklich eine Jugendveranstaltung, weshalb ihr selbstverständlich auch zur Convention dürft, wenn ihr jünger als 16 Jahre alt seid. Wenn ihr allerdings länger als 22 Uhr, etwa beim J-Rave oder Cosplayball, bleiben wollt, so muss eine „volljährige, erziehungsberechtigte Begleitperson“ mit dabei sein.

Wie komme ich zur DoKomi in Düsseldorf?

Kommt ihr mit dem Auto, habt ihr eine Vielzahl von Möglichkeiten, zur DoKomi zu gelangen. Zunächst gebt ihr in euer Navi folgende Adresse ein:

Messe Düsseldorf, Am Staad (Stockumer Höfe), 40474 Düsseldorf

Kommt ihr nördlich von Düsseldorf, nutzt ihr am besten die A52 und die A3. Kommt ihr aus dem Westen, sind die A44 und die A57 eure Autobahnen. Führt euch euer Weg südlich von Düsseldorf in die Landeshauptstadt, dann nutzt die A57 oder die A59. Von der A44 geht es dann weiter in Richtung Ausfahrt Nummer 29 namens „Messe/Arena“, die euch unmittelbar zum Parkplatz P1 geleitet.

Von dort werden euch dann Shuttlebusse ab 7 Uhr morgens zum Messegelände fahren. Wer sein Auto auf dem Parkplatz parken möchte, muss allerdings einen Unkostenbeitrag von 6 Euro entrichten. Damit ist aber der Tag pauschal komplett bezahlt.

Wie komme ich mit dem ÖPNV zur DoKomi 2024 in der Messe Düsseldorf?

Wollt ihr mit der Bahn anreisen, habt ihr verschiedene Möglichkeiten, zum Gelände der Messe Düsseldorf zu gelangen. Zunächst könnt ihr eine von zwei Straßenbahnlinien nutzen. So fahren die U78 und die U79 aus der Innenstadt bis zur Haltestelle „Merkur Spiel-Arena/Messe Nord oder der Haltestelle „Messe Ost/Stockumer Kirchstraße“.

Auch eine Buslinie fährt das Messegelände an. So habt ihr die Möglichkeit, die Linie 722 zu nutzen. Von der Haltestelle „Merkur Spiel-Arena/Messe Nord“ könnt ihr locker zu Fuß gehen, von der Haltestelle „Messe Ost/Stockumer Kirchstraße“ könnt ihr entweder zu Fuß gehen, was ein paar Minuten in Anspruch nehmen wird, oder ihr steigt in den Bus 722 und fahrt bis zur Haltestelle „D-Messe Süd/Congr. Center“.