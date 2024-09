Düsseldorf: Ein Café nur mit Teddys? Diese Location ist sooo süß!

In dem Sweet Teddy Café & Beauty in Düsseldorf gibt es Teddys soweit das Auge reicht! Anfang August haben Sabrina X. Wu und ihrem Mann Suppharoek Nimnuan die Location an der Hüttenstraße eröffnet – das Lokal ist noch ein echter Geheimtipp. Wir haben uns für euch vor Ort umgeschaut und natürlich auch etwas probiert!

Schon im Eingangsbereich begrüßt ein XXL-Plüschbär seine Gäste. Im Lokal selbst hängen kleine Plüschtiere von der Decke, außerdem teilen sich die kuscheligen Gesellen gerne mit den Besuchern einen Tisch. Besonders süß: auch die Speisen und Getränke sind an das Motto angepasst. So gibt es kleine Törtchen in Teddy-Form und Drinks mit Eiswürfel-Bärchen.

Das steht beim Teddy-Café auf der Speisekarte

Bei unserem Besuch haben wir ein Erdbeer- und ein Schwarztee-Tiramisu (knapp 5 Euro) ausgewählt. Zusätzlich gab es einen Jelly Bär aus Früchten, also quasi einen Teddy aus Gelee, der an Götterspeise erinnert. Yummy!

Getränke mit Bärchen-Eiswürfeln sind hier natürlich ein Muss. Für uns gab es eine leckere Wassermelonen-Limo und einen erfrischenden grünen Milchtee (5,50 Euro).

Ihr bekommt im Teddy-Café auch Macarons (4 Stück für 6,50 Euro), Éclairs (3,50 Euro), verschiedene Bowls (6,50 Euro) sowie Joghurt (2,50 Euro). Zu trinken gibt es Kaffeespezialitäten (2,50 bis 4,50 Euro) und Früchtetee (4 Euro).

Alle Gerichte und Drinks werden hier frisch zubereitet. Wer denkt, dass das Konzept eines Teddybären-Cafés schon verrückt genug wäre, der täuscht sich. Auch für Beauty-Fans könnte es der nächste „Place to be“ sein. Klingt zunächst kurios, kommt aber an!

Das sind die besten Neueröffnungen in Düsseldorf 2024: Diese Restaurants, Cafés und Geschäfte machen auf!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorf TONIGHT (@duesseldorftonight)

3-in-1-Konzept: Café und DIY-Beautysalon

In dem Düsseldorfer Café gibt es einen kleinen DIY-Beautysalon, in dem die Themen Schönheit und Entspannung groß geschrieben werden. Ein Massagesessel lädt zum Relaxen ein und wer Lust hat, kann sich hier auch seine Nägel aufpimpen lassen. Das Teddy-Café bietet dafür die nötigen Utensilien wie eine UV-Lampe, Nagelpfeilen, Nagellack und Co an. Alles natürlich ganz im Zeichen der Bärchen! So haben die süßen Teddys hier ebenfalls ihren Platz gefunden:

Und das kostet der Beauty-Spaß im Teddy-Café: Wer vor Ort entspannen und sich die Nägel schön machen möchte, bezahlt zwischen zwischen 15 und 19 Euro. Außerdem werden Wellness-Fußmassagen angeboten, dafür müsst ihr aber vorab einen Termin vereinbaren.

Bärchen-Shop mit Accessoires, Schreibwaren und Plüschtieren

Noch mehr Teddy-Produkte gibt es übrigens in dem kleinen intergierten Shop: Handtaschen, Haarschmuck, Lippenpflege, Nagelprodukte, Schlüsselanhänger und Sticker können Fans hier erstehen.

Lese-Tipp: Cafés in Düsseldorf: Das sind die 16 schönsten Adressen für Kaffee und Kuchen

Lohnt sich ein Besuch im Teddy-Café?

Noch so viel bärigen Details darf unser Fazit zum neuen Teddy-Café natürlich nicht fehlen. Uns hat das süße Ambiente mit Liebe zum Detail sowie die Kuchenauswahl sehr gut gefallen! Die Backwaren sahen nicht nur zum Anbeißen aus, sondern haben auch richtig gut geschmeckt. Und die Teddy-Eiswürfel in den Getränken sind einfach der Knaller!

Leider gab es bei unserem Besuch die Mond-Cakes in Teddy-Form nicht (sie hatten uns vorab bei Instagram geflasht). Wenn ihr hier auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr spezielle Wünsche auch vorab telefonisch anfragen (via WhatsApp +49 159 02748692).

Öffnungszeiten, Adresse und Kontakt

Wenn ihr jetzt auch vorbeischauen wollt: Das Sweet Teddy Café & Beauty (Hüttenstraße 42, 40215 Düsseldorf, Tel.: 01590 2748692) ist mittwochs bis sonntags von 14 bis 20.30 Uhr geöffnet. Kuschelbär-Fans werden die Location garantiert lieben!