Wo „Duck & Dumplings“ drauf steht, sind auch Ducks und Dumplings drin – und das nicht zu knapp! Selten war der Name so sehr Programm, wie in diesem äußerst speziell eingerichteten Restaurant in Düsseldorf-Flingern. Ihr liebt die asiatischen Teigtaschen genauso wie wir? Dann solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen!

Tatsächlich sprechen gleich mehrere Dinge für einen Besuch im noch recht neuen Restaurant auf der Birkenstraße, in unmittelbarer Nähe zum S-Bahnhof Düsseldorf-Flingern, der Sammlung Philara und der Hauptfiliale der populären Bulle Bäckerei – allen voran natürlich jede Menge süße Quietscheentchen. Und das Essen?

Tonight testet: Duck & Dumplings im Check auf Instagram

Duck & Dumplings in Düsseldorf: Das steht auf der Karte

Die erste Überraschung gleich zu Beginn: Wirklich teuer ist der Teigtaschenschmaus im Duck & Dumplings nicht, kann je nach Hunger aber dennoch auch preislich schnell ausarten. Grundsätzlich kosten 4 gedämpfte und gefüllte Teigtaschen 6 Euro – je nachdem wie viele Dumplings ihr futtern wollt, dürften die meisten Gäste wohl zwischen 12 und 18 Euro zahlen.

Angeboten werden die Teigtaschen mit sehr unterschiedlichen Füllungen, darunter die Klassiker Schweinefleisch und Chinakohl und Rindfleisch und Staudensellerie. Vegetarische Variante gefällig? Dann greift doch zu Karotte mit Pilzen und Ei. Sogar Veganer finden im „Kreativ“-Bereich der Karte eine Variante mit roter Tofucreme, Spinat und Erdnusscreme – lecker! Apropos Erdnusscreme: Besonders gut haben uns auch die rosa Teigtaschen mit Ente, Erdnuss und Feige geschmeckt – eine ungewohnte, aber durchaus schmackhafte Idee. Und wer es gerne etwas schärfer mag, versucht sich am dunkel roten Dumpling mit Rindflisch, Sichua-Pfeffer und Chili – da speien selbst die Enten im Laden Feuer.

Teuer wird der Spaß erst, wenn ihr euch auch abseits der Dumplings auf der Karte austobt. Gelegenheiten dazu gibt es mehr als genug: So eine Portion Edamame sollte schon noch passen (5,40 Euro), auch der Brokkoli-Salat mit Sojacreme und Knoblauch ist super (9 Euro).

Last but not least wartet noch eine weitere Teigtaschen-Variante zum Ausprobieren auf der Karte: Baos mit knusprigem Sesam-Boden und köstlichen Füllungen reichen hier von 9 bis 12 Euro.

Ihr könnt mit den Teigtaschen nichts anfangen? Dann ist der erste Teil von „Duck & Dumplings“ für euch vielleicht umso interessanter: Eine große Platte Entenbrust mit knuspriger Taro-Süßkartoffel-Kruste kommt für 28 Euro auf den Tisch, die Variante Rindfleisch mit Pak Choi für 29 Euro.

Noch mehr Neuigkeiten aus der Gastro-Szene in Düsseldorf: Im „Funky Ramen“ treffen Nudelsuppen auf Samurai Champloo

Dez“ente“ Inneneinrichtung von Duck & Dumplings begeistert

Nachdem die Karte beiseite gelegt ist und ihr euch innerlich schonmal die Hände vor Freude reibt, schwenkt der Blick natürlich über die Inneneinrichtung des Restaurants. Und diese kann sich wirklich blicken lassen!

Zentraler Blickfang ist eine Badewanne voller süßer Quietscheentchen, die hier äußerst clever als „Reserviert!“-Zeichen genutzt werden. Die bequemen Stühle an den recht kleinen Tischen strahlen im grellen Pink um die Wette, während einige lustigen Entenportraits von den Wänden auf euch herabschauen. Eines ist sicher: Das Thema ist perfekt getroffen! Und gemütlich ist es auch.

Noch mehr Geheimtipps asiatischer Küche: Das sind die 7 besten Koreaner in Düsseldorf!

Duck & Dumplings in Düsseldorf: So kommt ihr hin!

Wer mit dem ÖPNV unterwegs ist, steuert das Restaurant in Flingern am besten über den S-Bahnhof Düsseldorf Flingern an. Rund 10 Minuten Fußweg solltet ihr für die Strecke die Birkenstraße hinab einplanen. Alternativ halten in unmittelbarer Nähe auch die Straßenbahnen 708 und 709, zudem fährt der Bus 834 und NE2 hier vorbei.

Adresse: Duck & Dumplings, Birkenstraße 69, 40233 Düsseldorf

Duck & Dumplings, Birkenstraße 69, 40233 Düsseldorf Öffnungszeiten: Mittwochs Ruhetag, ansonsten täglich von 12 bis 22 Uhr

Mehr Infos via Instagram.