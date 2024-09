Dass die Düsseldorfer für die aktuellen Trends der Social-Media-Welt mitunter stundenlang Anstehen ist nichts Neues. Auch vor dem neusten angesagten Spot der Landeshauptstadt, dem Asia-Markt The Gangnam, bilden sich derzeit lange Schlangen.

Doch anders als bei Locations wie dem Schnellrestaurant Loco Chicken oder dem Bubble-Tea-Laden The Alley werden sich die Beines dieses Mal nicht für Food und Drinks in den Bauch gestanden. Stattdessen kommen die Menschen aus einem anderen Grund in Scharen. Wir wollten wissen, was hinter dem Hype steckt und haben dem Supermarkt einen Besuch abgestattet.

Das steckt hinter den langen Schlangen

Das Geheimnis um die langen Schlangen war schnell gelüftet: Tatsächlich kommen die Menschen vor allem zu The Gangnam, um die Bilderbox im Eingang des Ladens zu benutzen. Dabei nehmen sie eine schier endlose Wartezeit in Kauf. Bei unserem Besuch, kurz nach Mittag an einem Wochentag, hatten wir allerdings Glück: Wir konnten nach wenigen Minuten direkt Platz in der Kabine nehmen.

Im Inneren der Box angelangt wussten wir auch endlich, warum sich ausgerechnet vor dieser Box lange Schlangen bildeten: Denn anders als hierzulande üblich, wird dieser Automat mit niedlichem Zubehör betreten. Zur Auswahl stehen euch dabei Accessoires wie lustige Brillen, Stirnbänder mit Tierohren oder skurrile Kopfbedeckungen.

Dieses Konzept, welches den ein oder anderen an Fotospielereien von Geburtstagen oder Hochzeiten erinnern mag, erfreut sich vor allem in ostasiatischen Ländern wie Japan oder Korea großer Beliebtheit. Während es solche Fotoboxen dort an so gut wie jeder Straßenecke gibt, sind die Automaten in Deutschland eine echte Rarität.

Tatsächlich handelt es sich hierbei allerdings nicht um die erste Box ihrer Art in Düsseldorf. So stand bereits lange Zeit in der japanischen Buchhandlung Takagi Books & More eine solche Fotokiste, bis er vor einigen Jahren von der Bildfläche verschwand. The Gangnam holt den beliebten Trend nun also wieder in die Landeshauptstadt – und das mit vollem Erfolg!

Doch nicht nur die lustigen Verkleidungen machen den Automaten zu einem einzigartigen Erlebnis. Denn mit dem Posieren und Bilderknipsen hört der Fotospaß hier noch nicht auf. So können die Bilder nach dem Knipsen noch mit zahlreichen Stickern und Filtern im Anschluss bearbeitet werden. Besonders Fans von koreanischer Musik (K-Pop) kommen dabei auf ihre Kosten: So könnt ihr in der Nachbearbeitung wie von Zauberhand euer Idol auf den Fotos erscheinen lassen. Verrückt!

Die fertigen Fotos kosten zwischen 5 und 15 Euro, je nach Frame. Bezahlt wird Bar.

Asia-Spezialitäten in Hülle und Fülle

Da es sich bei The Gangnam im eigentlichen Sinne um einen Supermarkt handelt, durfte ein anschließender Gang durch die Regale des Ladens nicht fehlen.

Dabei findet ihr hier alles, was eurer Asia-Herz höher schlagen lässt: Mochis in verschiedenen Geschmackrichtungen, würzige Soßen und Pasten zum Kochen, niedlich verpackte Snacks, feurige Cracker – hier wird jeder fündig. Doch was wäre ein ostasiatischer Supermarkt nur ohne Instant-Nudeln? Diese bekommt ihr hier ebenfalls Hülle und Fülle: Von den beliebten Buldak-Ramen bis hin zur klassisch japanischen Variante geht ihr garantiert nicht leer aus.

Wer es hingegen lieber etwas exotischer mag, wird hier ebenfalls zufriedengestellt: So findet ihr bei The Gangnam ausgefallene Spezialitäten wie Chips mit Hühnerfuß-Geschmack oder KitKat in der Sorte Matcha Latte.

Preislich kann The Gangnam mit der hiesigen Asia-Markt-Konkurrenz mithalten und nutzt den Hype um Asia-Produkte nicht aus. Stattdessen bietet der Laden seine Ware zu den üblichen Preisen an. So gibt es beispielsweise die Packung Instant-Ramen (je nach Marke) bereits für unter einen Euro.

Asiamarkt im minimalistischen Scandi-Look

Besonders ins Auge gefallen ist uns auch die minimalistische und sehr ordentlich gehaltene Optik des Ladens. Alle Produkte des Marktes befinden sich fein säuberlich in den Regalen eingeordnet und auch die beige gehaltenen Wände sowie die mit Holz verkleideten Säulen machen optisch einiges her.

Adresse, Anfahrt, Öffnungszeiten

Den neusten Asia-Markt der Stadt findet ihr mitten im Herzen der City in der Stresemannstraße. Da es rund um die Straße nur wenige Parkplätze gibt, solltet ihr für eure Anreise am besten auf den ÖPNV zurückgreifen. Vom Düsseldorfer Hauptbahnhof aus erreicht ihr den Store in nur wenigen Minuten zu Fuß. Alternativ befördern euch auch die Straßenbahnlinien 706 und 709 (Haltestelle Stresemannstraße) fast bis zum Eingang des Ladens.

Adresse: Stresemannstraße 33, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 9.30 Uhr bis 20 Uhr