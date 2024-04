Kö-Bogen: Salsa, Tango, Architektur – Sommer-Programm 2024

Der Kö-Bogen verneigt sich vor der japanischen Kultur in Düsseldorf: Rund 8300 Japaner leben in der Stadt und ziehen mittlerweile tausende Touristen ins Japanviertel „Little Tokyo“, das zahlreiche japanische Supermärkte, Teegeschäfte und Restaurants zu bieten hat. Kein Wunder also, dass es in Düsseldorf auch ein traditionell japanisches Kirschblütenfest geben muss. Aber auch mit heißen Salsa-Abenden und spannenden Architektur-Führungen lockt der Kö-Bogen in diesem Sommer in die City. Wir geben den Event-Überblick.

Kö-Bogen im April 2024

Die Open-Air-Saison startete am 11. April mit einem neuen Format, „Hanami am Kö-Bogen by Little Tokyo„. Hier erwartete Besucher ein kulinarisches Erlebnis der Extraklasse – traditionelle japanische Speisen und Getränke in Kooperation mit den Japan-Food-Spezialisten von Takumi.

Das Ensemble Wagaku Miyabi brachte mit Koto und Shinobue traditionelle Musik in fernöstlichem Stil auf die Bühne. Begleitet wurde die Darbietung von einer japanischen „Kirschblüten“-Promotion-Aktion. Zusätzlich lud der Kö-Bogen zu einem kostenlosen Fotografie-Workshop-Rundgang mit Profifotograf Andreas Endermann ein, bei dem Expertentipps zu Perspektiven, Sichtweisen und Technik gegeben wurden.

Kö-Bogen im Mai

Ein weiterer Höhepunkt für Tanzbegeisterte sind die etablierten Open-Air Tanzevents „Tango am Kö-Bogen“ und „Salsa am Kö-Bogen„. In Zusammenarbeit mit dem Tanzhaus NRW startet die Eventreihe dieses Jahr mit einem Salsa-Opening am 2. Mai. Ab 18 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, kostenlos an einer Einführung in die jeweilige Tanzrichtung teilzunehmen, bevor ab 19 Uhr die offizielle Tanznacht mit DJ startet. Diese Tanzabende finden bis einschließlich September einmal im Monat montags für Tango und donnerstags für Salsa statt.

Das neue Eventformat „Sunset & Networking by Kö-Bogen“ verspricht einmal im Monat, ab dem 16. Mai, den perfekten After-Work-Treffpunkt. Mit Liegestühlen, Verkaufsständen, Drinks, Food und Chillout-Sounds von angesagten DJs lädt der Kö-Bogen zum entspannten Ausklingen des Feierabends ein. Eine weitere neue Besonderheit: Eine Photobox wird kostenlos zur Verfügung stehen, damit Besucher Erinnerungen mit ihren Liebsten festhalten können.

Kö-Bogen im Juni

Musikliebhaber freuen sich auf das Musikfestival „Lovebird“ am 7. Juni, bei dem verschiedene Genres auf einer Open-Air-Bühne präsentiert werden. Der Kö-Bogen unterstützt neben der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West dieses neue Festival.

Am 13. Juni feiert das Eventformat „Kö-Bogen – Live on Stage“ seine Premiere. In Zusammenarbeit mit lokalen Musikern und Bands finden Konzerte und Live-Auftritte am Kunstwerk „Uecker Nagel“ statt.

Kö-Bogen im Juli

DFD-Spezial: Im Rahmen der Düsseldorfer Fashion Days offeriert der Kö-Bogen das exklusive Eventformat „Sunset & Networking by Kö-Bogen“ zusätzlich an einem Samstag und verspricht eine einzigartige Mischung aus Entspannung und urbanem Flair.