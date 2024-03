Bekannt aus den USA: Kunstpalast Düsseldorf stellt Blumen aus

Frühlingserwachen im Kunstpalast: Unter dem Motto „Palastblühen“ sind vom 12. bis zum 21. April 2024 duftende Blüten, leuchtendes Grün und blühende Zweige im Museum zu erleben. Dafür gesorgt haben zehn renommierte Düsseldorfer Floristen.

Kunstpalast Düsseldorf stellt erstmals echte Blumen aus

„Für wenige Tage – dies ist der Natur der Sache geschuldet – blüht und duftet es in unserer Sammlung. Die Besucherinnen und Besucher erwarten hier neben den im Rundgang ausgestellten Objekten florale Meisterwerke. Denn auch das ist Kunst und lohnt betrachtet zu werden!“ so Generaldirektor Felix Krämer. „Es ist für uns eine neue Erfahrung, echte Blumen auszustellen.“

Vergleichbare Ausstellungen finden in den USA jährlich in mehreren Museen statt, darunter das Saint Louis Art Museum oder das Museum of Fine Arts in Boston.

Ob Gemälde, Skulpturen oder Installationen – die Floristen, darunter beispielsweise der Düsseldorfer Floristmeister Victor Breuer, ließen sich von den Kunstwerken inspirieren und schufen eigene florale Interpretationen, die wohl mindestens den einen oder anderen Schnappschuss wert sind. Bei der Auswahl der Arbeiten sowie der Gestaltung ihres Blumenarrangements wurden keine Grenzen gesetzt.

Der Eintritt in den Kunstpalast kostet 16 Euro, ermäßigt 12 Euro. Jugendliche unter 18 Jahren sowie Mitglieder des Freundeskreises sind frei. Weitere Infos gibt es hier.

