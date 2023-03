Harry Styles‘ Konzert in Düsseldorf: Gibt es noch Tickets? Alle wichtigen Infos

Die NRW-Landeshauptstadt am Rhein darf sich freuen: Aufgrund der hohen Nachfrage kommt Superstar Harry Styles mit seiner „Love On Tour“ nach Düsseldorf – und das gleich an zwei Tagen, am 27. und 28. Juni 2023. Weitere Zusatzshows in Deutschland finden nur noch in München (bereits im Mai) und Frankfurt am Main (Juli) statt.

Harry Styles in Düsseldorf: Termin und Zeitplan

Harry Styles kommt am 27. und 28. Juni 2023 nach Düsseldorf – also mitten in der Woche am Dienstag und am Mittwoch. Das Konzert und die Zusatzshow starten jeweils um 19.30 Uhr.

Harry Styles auf Tour in Düsseldorf: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert des britischen Sängers und Songwriters wird in der Merkur Spiel-Arena stattfinden. Die Arena fasst bei Konzerten knapp 66.500 Zuschauer. Kurz vor dem Auftritt von Harry Styles haben sich im Juni 2023 auch Depeche Mode und Bruce Springsteen & The E Street Band für einen Auftritt in der Merkur Spiel-Arena angemeldet. Wenige Tage später betritt dann noch The Weeknd die Bühne am 4. Juli. Ein prall gefüllter Superstar-Sommer in Düsseldorf.

Neben den großen Konzerten dient die Arena eigentlich als Zuhause des Fußballvereins Fortuna Düsseldorf.

Harry Styles in in der Merkur Spiel-Arena Düsseldorf: Tickets im Vorverkauf – gibt es noch Karten?

Der Ticket-Vorverkauf für das Konzert im Juni hat bereits begonnen – und das zu teils extrem hohen Preisen. Die günstigsten Tickets (Sitzplatz, Kategorie 9) starteten bei 74 Euro, für viele Tickets mussten Fans jedoch 130 bis 180 Euro berappen.

Wer heute noch ein Ticket kaufen will, der kommt zu spät: Bei den großen Ticketverkäufern, wie etwa Eventim, könnt ihr euch jetzt nur noch auf die Warteliste setzen lassen und auf Rückläufer-Tickets hoffen.

Harry Styles‘ „Love on Tour“ 2023: Programm – seine größten Hits auf der Bühne

Harry Styles hat sich als einer der wichtigsten und einflussreichsten Musiker etabliert. Die rekordverdächtige Nummer-eins-Single „As It Was“ veröffentlichte er als ersten Vorgeschmack auf sein drittes Album „Harry’s House“, das von Kritikern weltweit gelobt wurde. Sein selbstbetiteltes Debüt-Soloalbum (2017) war eines der zehn meistverkauften Alben des Jahres und erzielte die erfolgreichste erste Verkaufswoche eines männlichen Künstlers.

Sein zweites Album „Fine Line“ (2019) erreichte bei seiner Veröffentlichung die Spitze der Billboard 200 und war damit Harrys zweites Nummer-eins-Album in den USA. Er schrieb Chartgeschichte, indem er die erfolgreichste Verkaufswoche eines männlichen Solokünstlers seit der Datenerfassung in Großbritannien erzielte.

Seit dem Start seiner Solokarriere hat er prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten, darunter sechs BRIT Awards, zwei Grammy Awards und viele weitere renommierte Preise. Außerdem war er der erste Mann, der allein auf dem Cover der Modebibel Vogue abgebildet wurde.

Harry Styles in der Merkur Spiel Arena: Anfahrt und Parken

Am schnellsten erreicht ihr das Stadion über die A44 (Ausfahrt Messe/Arena). Die Parkplätze P1 und P2 sind gleich nach der Ausfahrt ausgeschildert. VIP-Ticket-Inhaber steuern am besten gleich P7 an. Auf dem Gelände stehen rund 20.000 Parkplätze zur Verfügung.

Mit der Linie U78 erreicht ihr die Merkur Spiel-Arena über die Haltestelle „Merkur Spiel-Arena/Messe Nord“. Nach den Veranstaltungen fahren die Züge der Rheinbahn mit erhöhter Taktung von der Haltestelle ab. Die Fahrtzeit zwischen Düsseldorf-Hauptbahnhof und der Merkur Spiel-Arena beträgt ca. 15 Minuten.

Wichtig: Bei vielen Veranstaltungen gilt euer Ticket auch als Fahrschein im VRR-Gebiet im ÖPNV und der DB, 2. Klasse. Das entsprechende Logo ist auf den Tickets vermerkt.

Adresse für das Navi: Arena-Straße 1, 40474 Düsseldorf

Harry Styles „Love on Tour 2023“: weitere Termine in Deutschland

Neben dem Konzert in Düsseldorf ist Harry Styles 2023 noch in weiteren Städten in Deutschland unterwegs, um seine Fans glücklich zu machen. Dies sind alle weiteren Termine der „Love on Tour 2023“:

17. Mai 2023 – Harry Styles im Olympiastadion (München)

18. Mai 2023 – Harry Styles im Olympiastadion (München)

5. Juli 2023 – Harry Styles im Deutsche Bank Park (Frankfurt am Main)

6. Juli 2023 – Harry Styles im Deutsche Bank Park (Frankfurt am Main)

Und bevor ihr es versucht: auch bei den anderen Konzerten sind die Tickets bereits ausverkauft.