Endlich wieder Party: Diese Düsseldorfer Clubs machen Anfang März auf

Endlich gibt es eine Perspektive für die gebeutelte Branche: Ab dem 4. März dürfen die Clubs und Diskotheken wieder öffnen, dann treten weitere Lockerungen in Kraft. Und die Reaktion der Düsseldorfer Betreiber? Die fällt unterschiedlich aus. Während einige ihre Türen gleich öffnen, wollen andere Gastronomen noch abwarten. Welche Locations Anfang März dabei sind, erfahrt ihr hier.

>> Club-Öffnungen ab dem 4. März? Das sagen die Düsseldorfer Gastronomen dazu <<

Viele Clubs in der Düsseldorfer Altstadt öffnen wieder

Das Sub in der Düsseldorfer Altstadt gehört zu den Clubs, die Anfang März wieder durchstarten wollen. Mit einem entsprechend Post wendet sich die Location an die Gäste.

Auch im Silq an der Mertensgasse werden die Türen für den Tanzbetrieb am 4. März geöffnet. In den vergangenen Monaten gab es für die Gäste nur ein paar Drinks an der Bar – das hat mit den Lockerungen für Clubs dann ein Ende.

Gleiches gilt für die Hausbar in der Altstadt: Auch hier geht es Anfang März wieder mit den Partys los, bislang war hier ebenfalls nur der Barbetrieb möglich.

Das Schickimicki von Daniel Vollmer mit einer Größe von 65 Quadratmetern liegt auf der Ratinger Straße. Der Gastronom freut sich über das Öffnungsperspektive und wird wohl auch am 4. März mit dem Betrieb starten, wie er im Gespräch mit Tonight News verriet. Er habe die ganze Zeit auf das Frühjahr gehofft, auch seine Mitarbeiter können es kaum erwarten.

Das Sir Walter an der Heinrich-Heine-Allee war ohnehin in den letzten Monaten auf. Aber mit einer großen Einschränkung: Es durfte nicht getanzt werden. Mit dem 4. März ändert sich das wieder, dann ist der Dancefloor eröffnet. Inhaber Walid El Sheikh: „Die Club-Öffnungen sind eine notwendige Reaktion der Politik auf die aktuelle Corona-Lage in Deutschland – auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern!“ Trotzdem wird er seinen Elektro-Club Oh Baby Anna noch nicht öffnen. Grund dafür sei fehlendes Personal. Sobald das Team stehe, würde Walid El Sheikh auch diese Location aufmachen.

Auch im Rosenrot ist ab dem 4. März die Tanzfläche wieder geöffnet. Die Location auf der Ratinger macht schon am 18. Februar die vordere Bar und Außenterrasse auf, aber so richtig los geht es am Anfang März. Inhaberin Judith Sen freut sich schon jetzt auf „rosenrote Party-Nächte“.

Wahrscheinlich werden in den nächsten Tagen noch mehr Clubs ihre Opening-Termine verkünden. Wir bleiben dran und halten euch auf dem Laufenden. Alle Party-Termine findet ihr dann auch in unserer Übersicht!

Clubs in Düsseldorf: Welche Corona-Regeln gelten beim Feiern?

Der Stufenplan von Bund und Ländern sieht ab dem 4. März vor, dass Diskotheken und Clubs wieder geöffnet werden können. Es gilt die 2G-plus-Regelung: Zutritt haben nur Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder dritter Impfung.