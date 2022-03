Club-Öffnungen in Düsseldorf: Das sagen Gastronomen zum ersten Party-Wochenende

Endlich wieder mit Freunden feiern, endlich wieder bis in den frühen Morgen tanzen: Zwei Jahre waren die Clubs in NRW größtenteils geschlossen. Am Freitag (4. März) ging es dann aber wieder los, die neuen Lockerungen machten es möglich. Die Freude bei vielen Düsseldorfer Gastronomen und Nachtschwärmer war groß, die Locations an beiden Abenden entsprechend voll. Hier die Stimmen der Club-Betreiber.

Arif Köse, Geschäftsführer der Rudas Studios, kann nur Positives über den ersten Öffnungstag berichten. „Die Stimmung war toll und ausgelassen, alle haben sich gefreut und das Feedback der Gäste super!“ Genau damit hat Köse „nach der Zeit“ aber auch gerechnet. Er geht deshalb auch von einem vollen Haus am kommenden Wochenende aus. „Der Nachholbedarf ist riesig!“

Mit dem Neustart der Clubs wurden die Einlassregeln verschärft: Überall gilt 2G-plus – so haben nur Genesene und Geimpfte mit einem zusätzlich negativen Corona-Test Zutritt. Das betrifft auch Geboosterte. Eine Maskenpflicht für die Gäste gibt es nicht, dafür aber eine Obergrenze an Besuchern.

Nachtresidenz Düsseldorf: „Das Soft-Opening war sensationell!“

Und so darf die Nachtresidenz aktuell nur 900 Feiernde empfangen. Der Tanztempel nahe der Kö öffnet zwar erst am 11. März offiziell die Türen, aber auch hier fand am 5. März schon ein „Soft-Opening“ für geladene Gäste statt. Auf waren der kleine Club oben und die Lounge. „Es war sensationell!“, lautet das Fazit von Geschäftsführer Marcel Oelbracht über den Testlauf.

Da der Club-Chef neben dem neuen Kassensystem auch ein Registrierungs-Tool eingeführt hat, war er gespannt, ob auch alles glatt laufen würde. Und? „Alles hat reibungslos funktioniert“, freut sich der Düsseldorfer. „Nur die Impfausweise-Kontrolle ist zeitlich sehr aufwendig, aber das gehört halt dazu.“ Ansonsten konnten alle Gäste die nötigen Nachweise vorweisen, zumal es direkt neben der Nachtresidenz ein Testzentrum gibt.

Am kommenden Wochenende rechnet der Resi-Chef an beiden Tagen mit einem vollen Club und rät aufgrund der hohen Registrierungszahl: „Wer bei uns feiern möchte, sollte unbedingt früh kommen!“

Clubs Düsseldorf: Positives Fazit zum Neustart im Nachtleben

Zufrieden ist auch Daniel Vollmer vom Schickimicki an der Ratinger Straße. Der Unternehmer: „Es war ein gelungener Einstand und von der Anzahl der Gäste genau richtig, damit sich das Team nach der Zeit wieder einarbeiten kann.“ Insgesamt kam es ihm trotz der Club-Openings und langer Schlangen vor einigen Locations verhältnismäßig ruhig in der Altstadt vor. Seine Vermutung: „Zum Teil sind die Gäste verunsichert, wenn neue Regeln oder wie in diesem Fall Lockerungen kommen. Das dauert dann immer ein oder zwei Wochen.“ Auch er geht davon aus, dass sich die Locations an den nächsten Wochenenden früh füllen werden.

Alexander van Bernem, Betriebsleiter vom Schlösser Quartier, sieht es ähnlich. Der Düsseldorfer ist mit dem Auftakt zufrieden, die beiden Abende verliefen ohne Zwischenfälle. Gleichzeitig vermutet er auch ein paar „Start-Schwierigkeiten“ für die Clubs in der Altstadt aufgrund der neuen Maßnahmen. „Vor allem die tagesaktuellen Test vergraulen eine Vielzahl von eventuellen Spontan-Besuchern rund um die Ratinger Straße“.

Insgesamt ziehen die Gastronomen ein positives Fazit vom ersten Party-Wochenende. Gleiches gilt auch für die Polizei: Sie vermeldet ebenfalls eine positive Bilanz – abgesehen von kleineren Verstößen. Die „Null-Toleranz-Strategie“ gegenüber Straftätern und aggressiven Personen sei laut einem Sprecher in Düsseldorf voll aufgegangen.

Und was ist mit den Corona-Zahlen? Aktuell steigen diese wieder – auch in Düsseldorf. Viele Menschen sehen hier einen Zusammenhang mit den Karnevals-Tagen. Trotzdem hoffen die Gastronomen, dass die Lockerungen bleiben und ab dem 20. März weitere Erleichterungen kommen. Welche Clubs in der NRW-Landeshauptstadt schon geöffnet haben und welche am nächsten Wochenende die Türen aufmachen, erfahrt ihr hier.