Nachtresidenz Düsseldorf plant Öffnung am 11. März – aber kommt es wirklich dazu?

Auf diese Club-Wiedereröffnung warten viele Düsseldorfer sehnsüchtig: Am 11. und 12. März soll die Nachtresidenz nach langer Corona-Pause wieder an den Start gehen. Auf den Tag genau zwei Jahre wäre es dann her, dass Marcel Oelbracht als erster Düsseldorfer Betreiber die Schließung bekannt gab.

Dazwischen liegen viel Frust in Sachen Corona-Politik und Club-Branche. Auch ein in der letzten Minute abgesagtes Opening im November 2021 gehört dazu und eine mögliche Protestöffnung. Vergessen ist das Ganze nicht, aber jetzt möchte Marcel Oelbracht mit seinem Team endlich nach vorne gucken. Der Unternehmer hofft darauf, dass das Land NRW auch entsprechende Lockerungen bis zum 4. März verkündet.

Die Location strahlt schon länger dank zahlreicher Umbauarbeiten in neuem Glanz und hat auch sonst viele Überraschungen für die Gäste parat. „Licht, Ton, Ausstattung und die Events selbst – die Abende bei uns werden ein ganz neues Erlebnis!“

Auch hinter den Kulissen hat der Geschäftsmann mit seinen Mitarbeitern ordentlich „geschraubt“: Ein neues Kassen-und Warensystem, Kooperationen mit bekannten Party-Veranstaltern der Stadt und mehr Personal – die Nachtresidenz hat die Corona-Zwangspause für viele Optimierungen genutzt. Also alles prima, oder?

„Na ja, wir möchten wirklich gerne am 11. März öffnen“, sagt der Düsseldorfer Geschäftsmann etwas verhalten. „Doch es gibt Gerüchte, dass das Land NRW mit den neuen Lockerungen vorerst eine Kapazitätsgrenze von 750 Personen für die Clubs einführt. Und das wäre dann für uns nicht wirtschaftlich.“

Also doch kein Opening am zweiten März-Wochenende? Marcel Oelbracht: „Wir warten jetzt die neue Verordnung ab, so lange bleibt es bei dem Termin.“