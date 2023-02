Düsseldorf: Rekorde, Zahlen, Fakten – das müsst ihr über die schönste Stadt am Rhein wissen

Von dieser Seite habt ihr Düsseldorf bestimmt noch nie gesehen: Wir stellen euch unsere Stadt in 17 verblüffenden Rekorden, Zahlen und Fakten vor!

Wohnen in Düsseldorf: Sehr hohe Lebensqualität

Wer möchte nicht in der tollen Stadt am Rhein wohnen? Prächtige Straßenzüge, zahlreiche Grünflächen und ein ausgewogenes Kulturangebot machen das Leben in Düsseldorf einfach schön. Zu diesem Ergebnis kommt auch die Mercer-Studie. Laut der Untersuchung belegt Düsseldorf Platz sechs der lebenswertesten Städte im internationalen Vergleich! Im Deutschland-Ranking kann die Landeshauptstadt von NRW den 2. Platz für sich beanspruchen. Das Ruhrgebiet und Köln schneiden währenddessen deutlich schlechter ab! Geschlagen wird die schöne Rhein-Stadt nur von München.

Düsseldorfs Einwohner: Viele Menschen auf einem Fleck

Mit einer Fläche von 217,4 Quadratkilometer bewegt sich Düsseldorf im Vergleich mit anderen deutschen Städten größentechnisch eher im Mittelfeld. Anders sieht das jedoch aus, wenn man sich die Bevölkerungszahlen der Stadt genauer ansieht. Mit seinen rund 640.000 Einwohnern liegt die Rhein-Metropole auf Platz sechs der bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands. In NRW wird sie von den Einwohnerzahlen nur von Köln geschlagen.

Düsseldorf früher und heute: Vom Dorf zur Großstadt

In diesem Punkt kann die Landeshauptstadt vielleicht nicht mit Trier, der ältesten deutschen Stadt, mithalten. Dennoch geht die erste schriftliche Erwähnung von „Düsseldorp“ bis in das Jahr 1135 zurück. Die Stadtrechte verlieh Graf Adolf V. von Berg Düsseldorf jedoch erst 1288 nach der Schlacht von Worringen. Nach der Stadterhebung hatte Düsseldorf gerade einmal zwischen 300 und 400 Einwohner und war durch zwei Straßen erschlossen. Da hat sich in den letzten Jahrhunderten viel getan.

Flughafen Düsseldorf: Das häufigste Reiseziel

Der Flughafen im Norden der Stadt gehört zu den wichtigsten unseres Landes. Das meistangeflogenste Reiseziel dürfte dabei die wenigsten überraschen: Für 345.801 Passagiere ging es 2021 in 2326 Fliegern nach Palma de Mallorca.

>>Flughafen Düsseldorf: Diese Flüge fallen heute aus<<

Düsseldorfs Sehenswürdigkeiten: Höchstes Gebäude der Stadt

Mit einer Höhe von über 240 Metern ist der Rheinturm das höchste Bauwerk der Stadt und darüber hinaus der zehnthöchste Fernsehturm in Deutschland. Das Wahrzeichen der Stadt wurde 1982 feierlich eröffnet und wird seitdem unter anderem als Aussichtsturm und Gastronomiestätte genutzt. Weitere tolle Rooftop-Bars in Düsseldorf findet ihr hier.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von QOMO Restaurant & Bar (@qomo_restaurant)

Düsseldorfer Wetter: Heißester Tag

In der Rhein-Metropole kann es ganz schön heiß werden. Seinen bisher wärmsten Tag erlebte Düsseldorf am 25. Juli 2019. Eine Wahnsinns-Temperatur von 40,7 Grad wurde an jenem Sommertag gemessen. Mit einer Durchschnittstemperatur von 12,2 Grad war 2020 hingehen das bislang wärmste Jahr. Abkühlung finden die Düsseldorfer zum Glück in einem der vielen Beachclubs, wie dem Green-Beachclub am Medienhafen.

>>Düsseldorf: Wetter heute und morgen – die Vorhersage<<

Karneval in Düsseldorf: Fakten zur fünften Jahreszeit

Düsseldorf und Karneval gehören zusammen wie Pech und Schwefel! Zur fünften Jahreszeit empfängt Düsseldorf rund 400.000 Besucher und macht bis zu 500 Millionen Euro Umsatz mit seinen närrischen Veranstaltungen.

Am beliebten Rosenmontagsumzug nehmen bis zu 5000 Narren, Tanzmariechen, Schützen, Prinzen, Prinzessinnen, Reiter sowie Vereins- und Ehrenmitglieder teil. Das sechskilometerlange Mega-Spektakel mit 110 bis 120 Waagen wird dabei regelmäßig von bis zu einer halben Million Jecken bejubelt. Die Kosten für den Umzug werden auf etwa eine Million Euro geschätzt.

>>Karneval in Düsseldorf 2023: Rosenmontag, Motto, Termine – alle Infos<<

Für Düsseldorf ist die fünfte Jahreszeit aber nicht nur kulturell eine Bereicherung. Auch finanziell klingelt es in den Kassen der Stadt. So werden pro Jahr bis zu einer halben Milliarde Euro Umsatz in der fünften Jahreszeit gemacht.

9-Euro-Ticket Düsseldorf: Ein voller Erfolg

An das 9-Euro-Ticket aus dem Sommer letzten Jahres erinnern wir uns gerne zurück: Einfach in den Zug setzen und entspannt die schönsten Teile NRWs und Deutschlands erkunden. Doch nicht nur für uns Bürger war das günstige Bahnticket ein voller Erfolg. So konnte die Rheinbahn in Düsseldorf und der Region knapp 650.000 9-Euro-Tickets verkaufen. Hinzu kamen noch rund 184.000 Fahrgäste, deren Abopreis von Juni bis August automatisch auf neun Euro reduziert wurde.

Auch wenn das beliebte Ticket mittlerweile Geschichte ist, können sich Pendler freuen: Ab dem 1. Mai können Fahrgäste mit dem 49-Euro-Ticket deutschlandweit wieder zum vergünstigten Preis Bus und Bahn fahren. Alle wichtigen Informationen rund um das Ticket findet ihr hier.

Fortuna Düsseldorf: Deutscher Fußballmeister

Zugegeben: Für seine herausragenden fußballerischen Leistungen ist die Stadt am Rhein nicht bekannt. Dennoch gelang es der Fortuna Düsseldorf 1933 zum ersten — und bislang auch einzigen — Mal Deutscher Fußball-Meister zu werden. Damals siegte der Fußball-Verein haushoch gegen Schalke 04 mit einem 3:0. Angeführt wurde die Mannschaft Paul Janes, der mit 71 Länderspielen auch bis 1970 deutscher Rekordnationalspieler war.

Ob die Fortuna jemals wieder an ihren alten Erfolg anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Derzeit spielt der Verein in der zweiten Fußball-Bundesliga.

Düsseldorf: Beliebter Straßenname

Auch außerhalb ihrer Stadtgrenzen erfreut sich unsere Landeshauptstadt großer Beliebtheit. Zumindest, wenn man der Straßenbeschilderung glauben darf. So gibt es deutschlandweit 73 Mal eine Düsseldorfer Straße. Über die Hälfte davon lassen sich in NRW finden, neun in Bayern, acht in Hessen, sieben in Niedersachsen, fünf in Baden-Württemberg und jeweils eine in Bremen, Berlin, Sachsen, Brandenburg und Rheinland Pfalz.

Düsseldorf: Besuch von der Queen

Die Rhein-Metropole pflegt eine besondere Beziehung zum britischen Königshaus: Nach dem zweiten Weltkrieg waren es die Briten, die das Rheinland mit Westfalen verbanden und damit 1946 das Bundesland Nordrhein-Westfalen gründeten. Düsseldorf wurde zur Landeshauptstadt ernannt.

Ein Besuch — beziehungsweise zwei Besuche — der Queen durften daher nicht fehlen. Das erste Mal bekam Düsseldorf am 25. Mai 1965 Besuch vom royalen Königshaus. Die Queen und ihr Ehegatte Prinz Phillip wurden am Schloss Benrath von Tausenden Zuschauern freudig in Empfang genommen. Vom Schloss ging es am späten Nachmittag Richtung Rathaus. Und natürlich wollte auch da jeder die Queen sehen: Schätzungen der Polizei zufolge waren an diesem Tag rund 500.000 Menschen auf den Straßen der Landeshauptstadt unterwegs.

>>Die Königin ist tot, lang lebe der König: Queen Elizabeth II. stirbt im Alter von 96 Jahren<<

Fast 40 Jahre ließ der zweite Besuch der britischen Royals auf sich warten. Am 4. November 2004 war es dann aber soweit: Die Queen kam erneut in die Landeshauptstadt! Zum Essen ging es für Elizabeth die II. ins Ständehaus, dem ehemaligen Landtag, der mittlerweile ein Kunstmuseum ist. Serviert wurden der Queen rheinländische Delikatessen: Zander mit Schwarzbrotkruste auf grünem Bohnensalat mit Düsseldorfer Senfsoße, Rheinischer Sauerbraten mit Spitzkohlköpfchen sowie Arme Ritter mit Preiselbeeren und geeistem Altbierschaum. Die sollen ihr auch gut geschmeckt haben.

Düsseldorfs Weltrekorde: Diese Auszeichnungen stehen im Guinnessbuch der Rekorde

Kulinarisch geht es auch mit diesem Rekord weiter: So wurde der größte Wackelpudding der Welt 2014 von der Kunststudentin Elisabeth Windisch in Düsseldorf hergestellt. Die Götterspeise brachte beachtliche 512 Kilogramm auf die Waage und schaffte es damit sogar ins Guinnessbuch der Rekorde. Wie lange es wohl gedauert hat, die Süßspeise anschließend aufzufuttern?

>>Kleines Pferd mit großen Zielen: Pumuckel will ins Guinessbuch der Rekorde<<

Natürlich kann Düsseldorf mehr als Wackelpudding! Deswegen kann die Stadt stolz behaupten, dass die längste vegetarische Bratwurst aus der schönen Stadt am Rhein kommt. Im Rahmen der Düsseldorfer „Nacht der Museen“ am 08. Mai 2010 landete die Wurst des Kulturvereins Metzgerei Schnitzel e.V auf dem Grill. 150 Helfer waren notwendig, um die Wurst auf 340 aneinandergereihte Grills zu legen und zu wenden. Die skurrile Aktion landete mit einer Auszeichnung auch hier anschließend im Guinnessbuch der Rekorde.

Düsseldorf: Altbier und Kölsch haben die gleiche Inhaltsstoffe

Eine populäre Streitfrage im Rheinland: Welches Bier schmeckt besser? Düsseldorfer Altbier oder Kölsch? Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, doch über Zutaten nicht. Für Bier-Fans könnte daher jetzt ein großer Schock folgen: In Kölsch und Düsseldorfer Altbier sind doch glatt die gleichen Inhaltsstoffe! Lediglich die Herstellung der Gerstensäfte verläuft anders.

Auf ihr Kölsch werden Kölner Jecken in dieser Karneval-Session dennoch bestimmt nicht verzichten. Für ein frisch Gezapftes müssen sie dieses Jahr jedoch tiefer als gewohnt, in die Tasche greifen. Viele Traditionskneipen und Brauhäuser mussten im Zuge der Inflation und Energie-Krise ihre Preise erhöhen. Eine genaue Auflistung über die Preise für ein Kölsch auf dem Kölner Karneval haben wir hier für euch zusammengestellt.

Gleiches Spiel bei den Düsseldorfer Narren: Auch in der schönsten Stadt am Rhein wurden die Preise für Altbier zum Teil deutlich angehoben. Wir haben für euch die neuen Bier-Preise im Überblick.

Düsseldorf im Fernsehen: Erwähnung bei den Simpsons

Die Fernsehserie rund um die berüchtigte Großfamilie aus Springfield hat im deutschen Fernsehen mittlerweile Kultstatus erreicht. Trotz ihrer immensen Popularität ist nur wenigen bekannt, dass es in der Serie tatsächlich einen Charakter aus Düsseldorf gibt.

Nur leider ist dieser — wie viele andere Witze der Serie auch — der hiesigen Lokalisierung zum Opfer gefallen. So beschwert sich der Süßigkeiten liebende Üter in der deutschen Version mit Schweizer Akzent darüber, dass er zu viel „Schoki“ gegessen habe. Doch während wir uns hierzulande über den Schweizer Austauschschüler amüsieren, lachen die Amerikaner über uns Düsseldorfer!

In der Originalfassung kommt Üter Zörker aus Deutschland und hat seine Wurzeln im Rheinland. Der achtjährige Junge tauchte erstmals in der Halloween-Sonderepisode der fünften Staffel auf und ist seitdem ein Runnig-Gag der Serie.

Düsseldorfs Stadtviertel: Einzigartiges Quartier

Nirgendwo sonst in Deutschland leben so viele Japaner wie in Düsseldorf! Mit über 8400 Japanern bildet die Stadt außerdem die einzige Japantown des Landes. Das etwa 30 Hektar große Viertel befindet sich in der Nähe des Hauptbahnhofes. Die Hauptstraße bildet die Immermannstraße. Hier befinden sich zahlreiche japanische Restaurants, Cafés, Supermärkte und sogar Buchhandlungen. Die meisten in Düsseldorf ansässigen Japaner wohnen jedoch nicht im Japantown, sondern außerhalb, wie in Düsseldorf-Niederkassel. Dort gibt es auch eine japanische Schule und zwei japanische Kindergärten.

Deutschlandweit einmalig ist auch der Japantag. Bei einem riesigen Straßenfest an der Rheinufer-Promenade versammeln sich tausende Menschen, um die japanische Kultur und die guten Beziehungen zwischen Japan und Nordrhein-Westfalen zu feiern. Letztes Jahr konnte die Mega-Veranstaltung nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder stattfinden. Auch in diesem Jahr soll das Event wieder an den Start gehen.

Düsseldorf Sehenswürdigkeiten: Besonderes Straßenlicht

Habt ihr euch die Straßenlaternen in Düsseldorf schon mal etwas genauer angeschaut? Nein? Dann solltet ihr jetzt vermehrt auf sie achten! Denn in der schönen Metropole am Rhein erhellen noch immer bis zu 14.000 Gaslaternen nachts die Straßen. Düsseldorf gehört somit zu den letzten Städten weltweit , in denen es noch ein großflächiges und intaktes Netz von gasbetriebenen Laternen gibt.

Doch damit könnte bald leider Schluss sein. Die Stadtverwaltung und die Stadtwerke wollen einen Großteil der Straßenlaternen auf elektrische LED-Technik umrüsten. Lediglich einige Tausende sollen als historisches Denkmal erhalten bleiben. Für die Düsseldorfer Bürger konnte das Abschalten jedoch einige Konsequenzen mit sich bringen.

Düsseldorfer Schulen: Musikalische Unterstützung

Zum Schluss gibt es noch etwas auf die Ohren: An Düsseldorfer Grundschulen gibt es ein deutschlandweit einzigartiges Projekt — die Singpause! Während dieser besonderen Auszeit bleiben Grundschullehrer zusammen mit ihren Schülern im Klassenraum und lernen neben rhythmischer Schulung und Stimm- und Gehörbildung auch zahlreiche Lieder kennen. Letztere werden in jährlich stattfindenden Konzerten von allen Kindern der geförderten Schulen gemeinsam aufgeführt. Am Projekt nimmt rund die Hälfte aller Grundschulen aus Düsseldorf teil.

Wenn das mal nicht die Karriere des nächsten Nachwuchs-Sängers in die Wege leitet.