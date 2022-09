Parklicht an auf Düsseldorfer Straßen – Abschalten der Gaslaternen hat Konsequenzen

Die Gaslaternen haben demnächst – zumindest für vier Stunden in der Nacht – ausgedient, um das Energiesparen voranzutreiben. Aber welche Folgen hat es, dass es auf einigen Straßen in Düsseldorf dann dunkel bleibt. Plötzlich rückt etwas in den Mittelpunkt, was eigentlich nur selten angewandt wird.

Abgestimmt mit der Betriebspause der Rheinbahn wird es ab Oktober nachts von 1 Uhr bis 5 Uhr keine Beleuchtung durch 8000 der Gaslaternen in Düsseldorf geben. Die explodierenden Energiepreise und der Wille, ebenfalls zu sparen, haben die Verantwortlichen der Stadt Düsseldorf zu diesem Schritt bewogen.

Parklicht soll Unfälle auf den dunklen Straßen verhindern

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, hat das eine Konsequenz für die Düsseldorfer, die auf den Straßen unterwegs sind, die dann ab Oktober nicht mehr beleuchtet werden. Nämlich muss da dann das Parklicht eingeschaltet werden. Denn auch wenn es, was die Beleuchtung betrifft, dunkel bleibt, soll natürlich auf den Straßen keine Anarchie ausbrechen.

Fußgänger, Radfahrer und nicht zuletzt Autofahrer müssen sich immer noch orientieren können. So soll dann sichergestellt werden, dass alle stehenden Autos zu erkennen sind. Wenn doch etwas schiefgeht, besteht demnach eine Teilschuld bei dem Autofahrer, der sein Parklicht nicht angeschaltet hat. Ihm droht ein Bußgeld im zweistelligen Bereich.

Dabei ist wichtig, dass der Unterschied zwischen Parklicht und Standlicht bekannt ist. Letzteres ist notwendig, wenn ihr außerhalb einer Ortschaft an einer Stelle parkt, die nicht gut beleuchtet ist. Innerorts reicht hierfür das Parklicht. Beim Parklicht wird die Seite beleuchtet, die zur Fahrbahn zeigt – hier geht es primär darum, Unfälle zwischen fahrenden und parkenden Fahrzeugen zu verhindern.