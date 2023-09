Oktoberfest 2023: Diese Promis und Stars sind auf der Wiesn unterwegs – Fotos

Endlich wieder Oktoberfest in München! Am 16. September startete die 188. Wiesn mit dem traditionellen Fassanstich, den sich auch CSU-Chef Markus Söder nicht entgehen ließ. Noch bis zum 3. Oktober sind hier zahlreiche Promis unterwegs: In unserer Galerie zeigen wir, wer sich auf der Theresienwiese in Dirndl oder mit Lederhose zeigt. Die FC Bayern-Stars gehören natürlich mit dazu!

Bill Kaulitz und Marc Eggers nach Knutscherei auf der Wiesn beschimpft

Der Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz und das Männermodel Marc Eggers tauschten sich beim Oktoberfest im Bierzelt einige Küsse aus. Fotos davon tauchten kurze Zeit später auf Instagram auf, die von Fans natürlich nicht unbeachtet blieben – und homophobe Hasskommentare nur so sprudeln ließen. Die Beschimpfungen reichten von Ausrufen wie „Schwuchtel“ und „ekelhaft“. Eggers und Kaulitz selbst lassen die Kommentare unbeachtet liegen. War es etwa nur ein gekonnter PR-Gag?

Laura Wontorra auf dem Oktoberfest 2023: So feiert die Moderatorin in München

Laura Wontorra ist nicht nur bekannt als Moderatorin bei „Grill den Henssler“ oder Deutschland sucht den Superstar 2023, sondern auch als Fußball-Reporterin. Da liegt es nahe, dass sie den einen oder anderen netten Fußballer kennenlernt. Und das tut sie! 2016 heiratete sie den Fußballer Simon Zoller, bis ihre Trennung im Herbst letzten Jahres bekanntgegeben wurde.

Seither kocht die Gerüchteküche über einen neuen Mann, und das weiß auch die 34-Jährige. Auf dem Oktoberfest 2023 umging sie zunächst dem „Schleifen-Statement“, der bekanntlich verrät, ob die Dirndlträgerin Single oder vergeben sei, indem sie kurzerhand Trachtenkleid gegen Lederhosen tauschte.

Doch ihr neuster Wiesn-Look (mit Dirndl) verrät womöglich mehr, als es Worte tun könnten: sie trägt ihre Schleife auf der rechten Seite. Ein Indiz dafür, dass die Dirndlträgerin in festen Händen ist. Neben ihr sitzt ein Mann, der Wontorra fest in seinen Armen hält. Doch Entwarnung: Dabei handelt es sich um Thomas Mang, den Laura mit „Friendship never ends“, zu Deutsch: „Freundschaft endet nie“, auf Instagram einleitet und somit vorab sämtliche Vermutungen vom Tisch räumt.

Was treibt die Moderatorin sonst aktuell um? Die schönsten Bilder von Laura Wontorra findet ihr hier.

Oktoberfest 2023 in München: Arnold Schwarzenegger feiert mit Freundin und Ralf Moeller

Pflichttermin Wiesn: Der „Terminator“ hat gemeinsam mit seiner Freundin Heather Milligan und seinem besten Kumpel Ralf Moeller am 21. September besucht. Die Fotos findet ihr natürlich auch in unserer Galerie.

Auch Bill und Tom Kaulitz zeigen sich auf dem Münchener Oktoberfest

Für die Kaulitz-Zwillinge ging es ebenfalls auf das Oktoberfest. Die beiden feierten ausgelassen im Käfer-Zelt – Bill Kaulitz zeigte sich dabei fast ganz in Pink, Tom kam ohne seine Heidi.

Oktoberfest 2023 in NRW: die besten Tipps

Derweil feiert man auch im Rheinland „Oktoberfest“. Und auch in Düsseldorf steht Wiesn-Feeling auf dem Programm.

mit dpa