Der Name Laura Wontorra ist eingefleischten Sportfans definitiv ein Begriff: Schon ihr Vater, Jörg Wontorra, war als die Reporterlegende schlechthin bekannt. Nach ihrem Studium stieg seine Tochter schließlich beruflich in die Fußstapfen des heute 72-Jährigen. Privat ist die hübsche Blondine mit Fußballprofi Simon Zoller vom VfL Bochum verheiratet. Pärchenbilder der beiden sind jedoch eine Seltenheit. Dafür präsentiert sich die 32-Jährige auf Instagram regelmäßig in Outfits, die die schöne Moderatorin perfekt in Szene setzen. Wir haben uns den Instagram-Account von Laura Wontorra für euch genauer angeschaut. Das sind die schönsten Bilder der Moderatorin im Überblick!

Für ihre Moderationsjobs bei „Grill den Henssler“ und Co. trägt Laura Wontorra häufig schimmernde, kurze Outfits, die ihre langen Beine perfekt hervorheben. Mit hohen, spitzen High Heels rundet die Schönheit ihren Look gekonnt ab.

Dass die „Ninja Warrior“-Moderatorin einen super vielseitigen Look hat, zeigt sie regelmäßig mit den verschiedensten Anzügen im sexy Business-Style. So ist die Tochter von Jörg Wontorra auch häufig in bei Moderationen zu Fußballspielen zu sehen, wie beispielsweise in ihrer eigenen Sendung „100% Bundesliga“ bei Nitro, die von 2017 bis 2021 lief.

Die hübsche Spielerfrau lebt und liebt Fußball auch privat: Die Bremerin ist wie ihr Vater Fan des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. Doch natürlich schlägt ihr Herz auch für den Verein ihres Liebsten Simon Zoller, den VfL Bochum.

Doch die deutsche TV-Moderatorin kann nicht nur Sport moderieren. Wie man dem Body von Wontorra deutlich ansehen kann, treibt sie selber viel Sport. Ihr große Leidenschaft ist das Golfspielen. Im Interview mit der Kölnischen Rundschau erklärte Laura Wontorra, dass sie schon in jungen Jahren Golfspielen gelernt, es dann jedoch aus den Augen verloren habe. Gemeinsam mit ihrem Mann habe sie es dann wieder für sich entdeckt. Auch im Urlaub spielt die Familie leidenschaftlich gerne Golf.

Doch natürlich ist Laura Wontorra im Urlaub nicht nur in karierten Golfhosen zu sehen. Auf Instagram präsentiert sie sich im knappen Leder-Rock und schicken High Heels.

Und im sexy schwarzen Badeanzug:

Und sogar oben ohne schwimmend im Pool. Wie eine Meerjungfrau gleitet die hübsche Moderatorin durchs Wasser. Wer ganz genau hinschaut, dem entgeht nicht, dass Laura Wontorra zwar eine grell-pinke Bikini-Hose, jedoch kein Bikini-Oberteil trägt.

Am wohlsten scheint die selbstbewusste 32-Jährige sich jedoch tatsächlich in modernen Anzug-Kombinationen zu fühlen. Kein Wunder – schließlich sieht sie traumhaft schön aus! „Never mess with a girl in a suit“, titelt die Moderatorin unter ihrem Insta-Post, was so viel heißt wie „Leg dich niemals mit einem Mädchen im Anzug an“.

Doch die schöne Moderatorin sieht nicht nur super in ihrem Business-Look aus – sie ist auch ganz schön dick im Business. Ab der Saison 2021/2022 setzt sie ihren Job als Sportreporterin bei DAZN fort.

Wir freuen uns schon, die blonde Schönheit noch öfter auf dem Bildschirm von RTL, Vox und Co. zu sehen!

