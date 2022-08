Oktoberfeste in NRW: Die größten Party-Highlights auf einen Blick

Es muss nicht immer gleich nach München gehen, um mit einer Maß Bier, Dirndl, Lederhosen und dem kompletten Programm aktueller Partyhits in die Nacht durchzustarten. Wir zeigen euch die besten Oktoberfeste in NRW.

Zugegeben: An die gewaltigen Besucherzahlen eines Oktoberfestes in München (bis zu 6 Millionen werden erwartet) kommen die zahlreichen Ableger hier in NRW nicht heran. Dennoch fahren viele Veranstalter durchaus groß auf, um auch hier die Massen im Dirndl und in Lederhosen durch Bierzelte, über Festplätze und wilde Nächte zu schicken. Mittlerweile ist das Oktoberfest einfach überall vertreten: Vom „Wiesnbier“ im Supermarkt um die Ecke, bis zu den schnieken Volkstrachten im Kaufhaus-Schaufenster, der Kult findet einfach kein Ende.

In München startet das Oktoberfest am Samstag, dem 17. September, und läuft dann bis einschließlich Montag, 3. Oktober. Viele Feste in NRW orientieren sich an diesem Zeitrahmen:

Rü Oktoberfest auf dem Flugplatz Essen/Mülheim

Eine der größten Oktoberfest-Partys im Ruhrgebiet findet ihr auf dem Gelände des Flugplatz Essen/Mülheim in unmittelbarer Nähe zur A52 in Essen Kettwig. Los geht es am Freitag und Samstag, dem 23. und 24. September 2022, sowie jedes nachfolgende Wochenende bis zum Samstag, 22. Oktober. Abseits der Wochenenden steht dann noch ein weiterer Termin am Donnerstag, dem 13. Oktober auf der Liste.

Für die Tickets zahlt ihr im Vorverkauf 22 Euro. Auch Festzeltgarnituren-Tickets für mehrere Personen in verschiedenen Kategorien sowie VIP-Boxen sind erhältlich. Wichtig: Die Tickets im Vorverkauf gibt es nur vor Ort zu erwerben. Der Reservierungscounter auf dem Flughafenparkplatz an der Brunshofstraße 3, in 45470 Mülheim, öffnet ab dem 27. August. Das Team steht euch hier von Mittwoch bis Freitag zwischen 10 und 17 Uhr, sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr zur Verfügung.

Weitere Infos zu Preisen, Programm und Anfahrt findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Oktoberfest in Duisburg

„Da Kopf duad weh und d’Haxn stinga, do muaß i glei a Bier drauf dringa“: Auch im Zeltpalast Rheinperle muss zur obligatorischen Oktoberfest-Sause garantiert niemand auf dem Trockenen sitzen bleiben. Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Oktober 2022, dürfen über 800 Gäste ausgelassen im weiß-blauen Zeltpalast feiern, schunkeln und eine Maß nach der nächsten zischen.

Mit dabei sind Sänger, Entertainer und Moderator Willi Girmes, sowie die Oktoberfest-Bands „Die Bande“ und „Die Lechis“. Ab 23 Uhr steigt noch die große After-Show Party im Zelt, die es Dank DJ Michael Victor richtig in sich haben soll.

Öffnungszeiten: Im gemütlichen Biergarten vor dem Zelt startet die Party bereits ab 16 Uhr, im Zelt geht es um 18 Uhr los. Tickets kosten rund 25 Euro, Premium und VIP-Tickets sind ebenfalls erhältlich. Adresse: Villa Rheinperle, Villenstrasse 2, Duisburg.

Weitere Infos zum Event findet ihr hier.

Oktoberfest auf den Niederkasseler Wiesen in Düsseldorf

Auch die Düsseldorfer Schützen lassen das Oktoberfest nicht links liegen, verfrachten es aber auf die linke Rheinseite auf die Niederkasseler Wiesen unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke. Bereits zum 15. Mal heißt es dann auch in Düsseldorf wieder „O’zapft is!“.

Tickets gibt es über die Webseite des Schützenvereins. Kostenpunkt für die bayrisch angehauchte Gaudi: 18,50 Euro für einen Stehplatz, oder 20 Euro für einen Sitzplatz. Veranstaltet wird das Oktoberfest wie üblich vom St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf-Niederkassel.

Oktoberfest im Revierpark Wischlingen in Dortmund

Promi-Auflauf in Dortmund: Das populäre Oktoberfest im Ruhrgebiet lockt vom 30. September bis 8. Oktober illustre Namen wie Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, Peter Wackel, Mia Julia und Olaf Henning in den Revierpark Wischlingen. Wer da nicht in den passenden Oktoberfest-Groove verfällt, dem können auch wir nicht mehr weiterhelfen!

Die Veranstalter feiern in diesem Jahr ihr 10. Jubiläum und stapeln deswegen noch etwas höher, als bereits gewohnt: Mehr Platz, ein größeres Zelt und exklusive Sitzplätze für große Gruppen dürften die Teilnehmerzahlen nochmal nach oben befördern. Stehplatz-Tickets kosten rund 28 Euro, größere Tische von 320 bis 750 Euro. Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Oktoberfest in Grevenbroich

Im lauschigen Grevenbroich wird das Oktoberfest vom 30. September bis 2. Oktober im Herzen von Wevelinghoven auf dem Marktplatz gefeiert. Die Veranstalter erwarten knapp 5.000 Menschen in Dirndl und Lederhosen. Für die passende Stimmung vor Ort sorgen die Band BRANDIG aus Reit im Winkl und DJ Marc Pesch (Radio NE-WS 89.4). Tickets findet ihr online bei Eventim.

Oktoberfest in Haaren

Wie weit der Oktoberfest-Hype reicht, beweist die Stadt Haaren (Kreis Heinsberg) am Rande von NRW, südlich von Paderborn. Hier feiern vom 7. bis 9. Oktober 2022 jede Menge Menschen aus ganz Nordrhein-Westfalen ausgelassen bis tief in die Nacht hinein, etwa beim „Oktoberfestball“ am Samstag. Bereits am Freitag wird der Fassanstich zelebriert, am Sonntag laden die Veranstalter zum munteren Frühschoppen ab 10 Uhr morgens. Vor dem Festzelt bieten Karussells und Schießbuden ein ansprechendes Rahmenprogramm.

Tickets für das gesamte Wochenende kosten euch knapp 40 Euro, Tickets für die einzelnen Tage schlagen mit 17,50 Euro zu Buche. Das Oktoberfest findet auf der Festwiese an der Windmühle statt. Adresse: Elsweg, 52525 Waldfeucht-Haaren.

Alle Infos zum Oktoberfest in Haaren findet ihr auf der Homepage „haarener-oktoberfest.de“.

Oktoberfest in Köln

Eigentlich sollte nach zweifachem Pandemie-Ausfall vom 17. September bis 2. Oktober an insgesamt sechs Abenden im traditionellen Zelt am Südstadion gefeiert werden. Daraus wird nun leider nichts. Über Facebook teilten die Veranstalter mit: „Es ist für uns alle eine sehr traurige Entscheidung, aber wir haben keine andere Wahl. Die gesamten Begleitumstände sind so unsicher, dass wir uns für eine erneute Verlegung entschieden haben.“

Immerhin ein wenig Trost kommt in Form der „Rennbahnwiesn“ daher: Am 24. September ab 18 Uhr lockt das Event für Lederhosen- und Dirndl-Träger ins Hippodrom an der Pferderennbahn (Rennbahnstraße 152, 50737 Köln). Tickets für 99 Euro gibt es unter der 0221/36 86 686 oder per email an [email protected]

Münsteraner Oktoberfest in Münster

„Oiwei a Moadsgaudi!“ – die Planungen für das Münsteraner Oktoberfest sind im vollen Gang und die Veranstalter können es kaum abwarten nach zwei Jahren Corona-Pause wieder durchzustarten. Los geht’s am Freitag, 23. September, danach wird an jedem Wochenende und auch unterhalb der Woche gefeiert. Tickets aus den Vorjahren sind weiter gültig. Eine Auswahl der Programm-Highlights:

Freitag, 23. September 2022: Start mit den Partyvögeln aus Würzburg. Sex, Tracht & Rock’n Roll lautet das Motto für den perfekten Wiesnauftakt mit traditionellen Fassanstich.

Start mit den Partyvögeln aus Würzburg. Sex, Tracht & Rock’n Roll lautet das Motto für den perfekten Wiesnauftakt mit traditionellen Fassanstich. Samstag, 24. September 2022: Von 17.30 bis 24 Uhr wird das Festzelt zum Wackeln gebracht. Wieder mit dabei: die Partyvögel!

Von 17.30 bis 24 Uhr wird das Festzelt zum Wackeln gebracht. Wieder mit dabei: die Partyvögel! Montag, 26. September 2022: Der blau-weiße Montag ist der Abend für alle Freunde aus der Gastronomie. Alle Plätze an diesem Abend kosten 5 Euro.

Der blau-weiße Montag ist der Abend für alle Freunde aus der Gastronomie. Alle Plätze an diesem Abend kosten 5 Euro. Donnerstag, 6. Oktober 2022: Die „studenta UniWiesn“ ist das Oktoberfest für alle Studierenden, Azubis und jungen Menschen! Teil 1 mit der Original Oktoberfest Band ‚Die Würzbuam‘ und UniWiesn Pärchen Wahl. Teil 2 folgt am Dienstag, dem 11. Oktober.

Die „studenta UniWiesn“ ist das Oktoberfest für alle Studierenden, Azubis und jungen Menschen! Teil 1 mit der Original Oktoberfest Band ‚Die Würzbuam‘ und UniWiesn Pärchen Wahl. Teil 2 folgt am Dienstag, dem 11. Oktober. Samstag, 15. Oktober 2022: Das große Finale mit Fackellauf um 24 Uhr.

Tickets für das mehrere Wochen umfassende Oktoberfestival kosten zwischen 13 Euro für einen Stehplatz bis hin zu 100 Euro für mehrere Sitzplätze. Den Ticketshop findet ihr auf oktoberfest-muenster.de.

Rheinisches Oktoberfest in Neuss

„Liaba an Bauch vom saufa, ois an Buckl vom arbatn“: Das „Rheinische Oktoberfest“ macht keine halben Sachen und verwandelt das weitläufige Gelände des Rennbahn Parks in Neuss vom 16. September bis 2. Oktober in ein bayrisches Wunderland. Stolze drei Wochen gilt hier “ alles noch größer, noch schöner und vor allem: noch länger!“. Egal ob einfach und entspannt im Biergarten, oder mit mehreren Maß durch die Nacht im Bierzelt: Hier kommt jeder Oktoberfest-Fan auf seine Kosten.

2022 mit dabei: Mia Julia, Oli P., Brings, Almklausi, Peter Wackel, Anna Maria Zimmermann und vielen weitere. Tickets in mehreren Kategorien sind hier erhältlich!

Bergisches Oktoberfest in Solingen

Im Bergischen feiert sich das Oktoberfest nochmal eine ganze Spur passender. Vom Freitag, 30. September, bis zum Sonntag, 2. Oktober, wird das Festzelt auf dem Parkplatz der Solinger Klingenhalle in Abriss-Stimmung versetzt. Dafür sorgt auch einige Prominenz aus der deutschen Schlager-Szene: Mickie Krause (30. September), Paveier (1. Oktober), Nico De Angelo (2. Oktober) und die Blechsauga (alle drei Tage) sind mit am Start.

Adresse: Das Bergische Oktoberfest – An der Klingenhalle, Kotter Straße 9, 42655 Solingen. Weitere Infos findet ihr auf bergisches-oktoberfest.de.

Straelen

Auch in Straelen am Niederrhein ist das Oktoberfest längst kein Unbekannter mehr: Am 14. und 15. Oktober feiern hier rund 7.000 Gäste zur passenden Musik von „Die Fetzentaler“ und dem Musikverein Auwel Holt im großen Festzelt. Tickets für die 15. Ausgabe findet ihr online zum Preis von 34 bis 54 Euro.