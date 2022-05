Diese deutschen Promi-Frauen waren nackt im Playboy

Mittlerweile gibt es den Playboy seit fast einem halben Jahrhundert in Deutschland. Unzählige Frauen haben seitdem die Hüllen für das Männermagazin fallen lassen, darunter auch viele Promis. Wir stellen sie euch vor:

Im Laufe der Jahre haben sich schon zahlreiche deutsche Promi-Frauen für den Playboy ausgezogen. Wir geben euch einen Überblick.

Foto: Tobias Hase/dpa Name: Sophia Thomalla

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2012

Foto: Jörg Carstensen/dpa Name: Laura Müller

Beruf: Influencerin

Wann im Playboy: 2020

Foto: lauramuellerofficial/Instagram Name: Simone Thomalla

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2010

Foto: Paul Zinken/dpa Name: Bonnie Strange

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2018

Foto: Jörg Carstensen/dpa Name: Gina-Lisa Lohfink

Beruf: Model

Wann im Playboy: 2010

Foto: Jens Kalaene/dpa Name: Alena Gerber

Beruf: Model und Moderatorin

Wann im Playboy: 2008

Foto: Felix Hörhager/dpa Name: Lisa Zimmermann

Beruf: Freestyle-Skifahrerin

Wann im Playboy: 2018

Foto: www.instagram.com/zimmermannlisa Name: Yeliz Koc

Beruf: Reality-TV-Star

Wann im Playboy: 2022

Foto: Instagram/_yelizkoc_ Name: Linda Hesse

Beruf: Sängerin

Wann im Playboy: 2018

Foto: Jens Kalaene/dpa Name: Tanja Szewczenko

Beruf: Eiskunstläuferin/Schauspielerin

Wann im Playboy: 1999, 2007, 2014

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Name: Michelle

Beruf: Sängerin

Wann im Playboy: 2006 und 2022

Foto: Malte Krudewig/dpa Name: Natalia Avelon

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2021

Foto: Britta Pedersen/dpa Name: Sarah Kuttner

Beruf: Moderatorin

Wann im Playboy: 2003

Foto: dpa Name: Ramona Drews

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2000

Foto: Ursula Düren/dpa Name: Giulia Siegel

Beruf: Model

Wann im Playboy: 2009

Foto: Jens Kalaene/dpa Name: Magdalena Brzeska

Beruf: Profi-Turnerin

Wann im Playboy: 2011

Foto: Patrick Seeger/dpa Name: Charlotte Würdig (geb. Engelhardt)

Beruf: Moderatorin

Wann im Playboy: 2005

Foto: Jens Kalaene/dpaF Name: Iris Mareike Steen

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2015, 2022

Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Name: Nathalie Bleicher-Woth

Beruf: Schauspielerin ("Berlin Tag & Nacht")

Wann im Playboy: 2019

Foto: Screenshot Instagram/nathalie_bw Name: Juliane Seyfarth

Beruf: Sportlerin (Skispringen)

Wann im Playboy: 2021

Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Beruf: Schauspielerin ("

Wann im Playboy: 2019

Foto: Screenshot Instagram/sophieimelmann Name: Sophie ImelmannBeruf: Schauspielerin (" Köln 50667")Wann im Playboy: 2019Foto: Screenshot Instagram/sophieimelmann Name: Miriam Höller

Beruf: Stuntfrau/Moderatorin

Wann im Playboy: 2010

Foto: Britta Pedersen/dpa Name: Marie Pietruschka

Beruf: Sportlerin (Schwimmen)

Wann im Playboy: 2021

Foto: https://www.instagram.com/mar.ypie/ Name: Lisa Ryzih

Beruf: Sportlerin (Leichtathletik)

Wann im Playboy: 2021

Foto: Michael Kappeler/dpa Name: Sila Sahin

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2011

Foto: Britta Pedersen/dpa Name: Linda Nobat

Beruf: Studentin, Model, Reality-TV-Star

Wann im Playboy: 2022

Foto: RTL Name: Iris Berben

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 1978

Foto: Ursula Düren/dpa

Beruf: Model und TV-Sternchen ("

Wann im Playboy: 2018 als Wiesnplaymate

Foto: TVNOW Name: Julia ProkopyBeruf: Model und TV-Sternchen (" Der Bachelor " und "Bachelor in Paradise"Wann im Playboy: 2018 als WiesnplaymateFoto: TVNOW Name: Mimi Gwozdz

Beruf: Reality-TV-Star

Wann im Playboy: 2021

Foto: https://www.instagram.com/mimi.gwo/ Name: Sarah Valentina Winkhaus

Beruf: Moderatorin

Wann im Playboy: 2015

Foto: www.instagram.com/sarahvalentina Name: Nicole Mieth

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2017

Foto: Sven Hoppe/dpa Name: Sabia Boulahrouz

Beruf: Spielerfrau, Model

Wann im Playboy: 2019

Foto: dbo,vfd/dpa Name: Isabell Bernsee

Beruf: Immobilienkauffrau, Teilnehmerin "Der Bachelor"

Wann im Playboy: 2015

Foto: www.instagram.com/isabellbernsee Name: Eva Padberg

Beruf: Model

Wann im Playboy: 2004

Foto: Stefan Schaubitzer/dpa Name: Sara Kulka

Beruf: Model

Wann im Playboy: 2015

Foto: Uwe Geisler/dpa Name: Cathy Lugner

Beruf: Model

Wann im Playboy: 2013

Foto: Henning Kaiser/dpa Name: Daniela Sudau

Beruf: Model

Wann im Playboy: 2011

Foto: www.facebook.com/danis0000 Name: Jasmin Gerat

Beruf: Moderatorin

Wann im Playboy: 1998

Foto: Britta Pedersen/dpa Name: Tanja Brockmann

Beruf: Model

Wann im Playboy: 2017

Foto: Screenshot 3 Plus Name: Isabell Horn

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2015

Foto: Jens Kalaene/dpa Name: Alexandra Neldel

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 1997

Foto: Kay Nietfeld/dpa Name: Janni Hönscheid

Beruf: Surferin

Wann im Playboy: 2014

Foto: www.instagram.com/jannihonscheid Name: Janina Youssefian

Beruf: Model

Wann im Playboy: 2014

Foto: Axel Heimken/dpa Name: Diana Herold

Beruf: Model und Schauspielerin

Wann im Playboy: 2002 und 2017

Foto: www.instagram.com/dianaherold_official Name: Regina Halmich

Beruf: Boxerin

Wann im Playboy: 2003, 2015

Foto: Axel Heimken/dpa Name: Antonia Michalsky

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2019

Foto: https://www.facebook.com/antoniamichalskyofficial Name: Ursula Karven

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2012

Foto: Jörg Carstensen/dpa Name: Angelina Heger

Beruf: Model

Wann im Playboy: 2015

Foto: Uwe Geisler/dpa Name: Janine Habeck

Beruf: Model

Wann im Playboy: 2004

Foto: www.instagram.com/janinehabeck Name: Annette Dytrt

Beruf: Eiskunstläuferin

Wann im Playboy: 2019

Foto: Markus Scholz/dpa Name: Monica Ivancan

Beruf: Model

Wann im Playboy: 2010

Foto: www.instagram.com/monica_meier_ivancan Name: Tanja Wenzel

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2009

Foto: www.instagram.com/tanjawenzelactress/ Name: Jessica Paszka

Beruf: Model

Wann im Playboy: 2017

Foto: Felix Hörhager/dpa Name: Katarina Witt

Beruf: Eiskunstläuferin

Wann im Playboy: 1998, 2001

Foto: Claude Paris/dpa Name: Mariella Ahrens

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2004

Foto: Caroline Seidel/dpa Name: Ina Paule Klink

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2020

Foto: https://www.instagram.com/ina_paule_klink/ Name: Sarah Knappik

Beruf: Model, Reality-TV-Darstellerin

Wann im Playboy: 2011

Foto: Gerald Matzka/zb/dpa Name: Judith Hildebrandt (T Seven)

Beruf: Musikerin (Mr. President)

Wann im Playboy: 1998

Foto: www.instagram.com/tseven90/ Name: Simone Voss

Beruf: Schauspielerin, TV-Maklerin

Wann im Playboy: 2016

Foto: www.instagram.com/vosssimone/ Name: Jenny Elvers

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2001 und 2016

Foto: Jörg Carstensen/dpa Name: Diana Schell

Beruf: Moderatorin

Wann im Playboy: 2021

Foto: Instagram/dianaschell_official Name: Taynara Wolf

Beruf: Model

Wann im Playboy: 2018

Foto: www.instagram.com/taynarajoy.silvawolf/ Name: Britta Heidemann

Beruf: Sportlerin (Fechten)

Wann im Playboy: 2004

Foto: Frank Rumpenhorst/dpa Name: Mirja Du Mont

Beruf: Model

Wann im Playboy: 2000

Foto: Gregor Fischer/dpa Name: Natalia Wörner

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2011

Foto: bsc/dpa Name: Nina Bott

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2002, 2011, 2017

Foto: Daniel Bockwoldt/dpa Name: Gitta Saxx

Beruf: Model

Wann im Playboy: 1988, 1989, 2000, 2018

Foto: dpa, rs, mb Name: Meret Becker

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 1998

Foto: Ralf Hirschberger/dpa Name: Ulrike Frank

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2014

Foto: Jörg Carstensen/dpa Name: Britt Hagedorn

Beruf: Moderatorin

Wann im Playboy: 2006

Foto: Jörg Carstensen/dpa Name: Franziska Benz

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2018

Foto: www.instagram.com/la.francine Name: Julia Römmelt

Beruf: Model

Wann im Playboy: 2020

Foto: www.instagram.com/juliaroemmelt/ Name: Janine Kunze

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2002

Foto: Christian Charisius/dpa Name: Sandra Speichert

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2013

Foto: Jens Kalaene dpa/lbn Name: Nadja Abd el Farrag

Beruf: Moderatorin

Wann im Playboy: 1999

Foto: dpa Name: Mimi Fiedler

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2009, 2016

Foto: Guido Kirchner/dpa Name: Ina Paule Klink

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2020

Foto: Guido Kirchner/dpa Name: Simone Hanselmann

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2021

Foto: Jens Kalaene/dpa Name: Verena Kerth

Beruf: Model

Wann im Playboy: 2013

Foto: Ursula Düren/dpa Name: Claudelle Deckert

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2013 und 2021

Foto: Jörg Carstensen dpa/lnw Name: Janine Pink

Beruf: Laiendarstellerin

Wann im Playboy: 2020

Foto: Henning Kaiser/dpa Name: Christine Theiss

Beruf: Sportlerin (Kickboxen), Moderatorin

Wann im Playboy: 2014 Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Name: Juliette Greco

Beruf: Schauspielerin und Sängerin

Wann im Playboy: 2017

Foto: www.instagram.com/juliettegreco Name: Mareike Spaleck

Beruf: Moderatorin und TV-Coach

Wann im Playboy: 2018

Foto: www.instagram.com/mareikespaleck Name: Radost Bokel

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2013

Foto: Frank Rumpenhorst/dpa Name: Ines Quermann

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2020

Foto: Jörg Carstensen/dpa Name: Sarah Joelle Jahnel

Beruf: Sängerin und Reality-TV-Teiulnehmerin

Wann im Playboy: 2013

Foto: Gregor Fischer/dpa Name: Isabel Vollmer

Beruf: Schauspieler

Wann im Playboy: 2018

Foto: www.instagram.com/isabelvollmer Name: Simone Kowalski

Beruf: Model

Wann im Playboy: 2020

Foto: Jens Kalaene/dpa Name: Cora Schumacher

Beruf: Model

Wann im Playboy: 2015

Foto: Henning Kaiser/dpa Name: Katrin Heß

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2017

Foto: Caroline Seidel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Name: Christina Geiger

Beruf: Skifahrerin

Wann im Playboy: 2017

Foto: https://www.instagram.com/tinageiger Name: Sina Schielke

Beruf: Sportlerin (Leichtathletik)

Wann im Playboy: 2012

Foto: Matthias Schrader/dpa Name: Julia Simic

Beruf: Sportlerin (Fußball)

Wann im Playboy: 2011

Foto: Oliver Mehls/dpa Name: Saskia Atzerodt

Beruf: Model, Teilnehmerin "Der Bachelor"

Wann im Playboy: 2016

Foto: www.instagram.com/saskia_atzerodt Name: Katharina Bauer

Beruf: Sportlerin (Stabhochsprung)

Wann im Playboy: 2016

Foto: Michael Kappeler/dpa Name: Tina Ruland

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 1998, 2013

Foto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa Name: Nadja Pries

Beruf: Sportlerin (Radsport)

Wann im Playboy: 2016

Foto: www.instagram.com/nadja.pries/ Name: Doreen Dietel

Schauspielerin: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2007

Foto: www.instagram.com/doreen_dietel Name: Elena Krakow

Beruf: Sportlerin (Schwimmen)

Wann im Playboy: 2020

Foto: Jörg Carstensen/dpa Name: Miriam Neureuther (geb. Gössner

Beruf: Sportlerin (Biathlon und Langlauf

Wann im Playboy: 2014

Foto: Andreas Gebert/dpa Name: Kristin Boese

Beruf: Kitesurferin

Wann im Playboy: 2007

Foto: www.instagram.com/kristinboese Name: Alexandra Ndolo

Beruf: Sportlerin (Fechten)

Wann im Playboy: 2021

oto: Federico Gambarini/dpa Name: Kristina Gessat

Beruf: Sportlerin (Fußball)

Wann im Playboy: 2011

Foto: Roland Weihrauch/dpa Name: Selina Wagner

Beruf: Sportlerin (Fußball)

Wann im Playboy: 2011

Foto: Cormelius Poppe/dpa Name: Theresa Klein

Beruf: Sportlerin (Wasserball)

Wann im Playboy: 2007

Foto: Gero Breloer/dpa Name: Fanny Rinne

Beruf: Sportlerin (Hockey)

Wann im Playboy: 2004

Foto: Malte Christians/dpa Name: Nastassja Kinski

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 1978, 1983

Foto: Andrea Merola/dpa Name: Nicole Reinhardt

Beruf: Kanutin

Wann im Playboy: 2008

Foto: Foto: Roland Weihrauch/dpa Christine Kaufmann

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 1999

Foto: Foto: Felix Hörhager/dpa Name: Uta Kargel

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2019

Foto: www.instagram.com/ut.ka/ Name: Sylvia Leifheit

Beruf: Schauspielerin und Autorin

Wann im Playboy: 2019

Foto: Felix Hörhager/dpa Name: Petrissa Solja

Beruf: Sportlerin (Tischtennis)

Wann im Playboy: 2016

Foto: Gregor Fischer/dpa Name: Madeleine Krakor

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2020

Foto: www.instagram.com/madeleinekrakor/ Name: Tanja Lanäus

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 1999, 2019

Foto: Henning Kaiser/dpa Name: Franziska van der Heide

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2020

Foto: Screenshot Instagram/franzivanderheide_official Name: Isabelle Härle

Beruf: Sportlerin (Schwimmen)

Wann im Playboy: 2016

Foto: Axel Heimken/dpa Name: Andrea Sawatzki

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2002

Foto: Britta Pedersen/dpa Name: Lisa Buckwitz (r.)

Beruf: Bob-Athletin

Wann im Playboy: 2022

Foto: Tobias Hase/dpa Name: Julia Biedermann

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2008

Foto: Wolfgang Langenstrassen/dpa Name: Sybille Rauch

Beruf: Schauspielerin und Pornostar

Wann im Playboy: 1979

Foto: YouTube/Idealism Prevails Name: Anne Brendler

Beruf: Schauspielerin

Wann im Playboy: 2020

Foto: www.instagram.com/annebrendler/ Name: Julia Lier

Beruf: Sportlerin (Rudern)

Wann im Playboy: 2016

Foto: Olivier Anrigo/epa/dpa

In Deutschland bekannte und beliebte Frauen zeigen sich freizügig und machen damit insbesondere die Männerwelt glücklich – die Formel des Playboy funktioniert auch nach rund 50 Jahren noch.

Wie gut das auch in der Welt von Social Media doch noch funktioniert, hat Laura Müller Anfang 2020 mit ihrem Shooting gezeigt. Ihre Instagram-Posts mit Michael Wendler, „Let’s Dance“ und gemeinsame Show-Auftritte mit Oliver und Amira Pocher – alles hat für Schlagzeilen gesorgt. Nichts davon konnte aber mit diesen Fotos von Müller mithalten.

Der Playboy hat aber auch schon für kuriose Konstellationen gesorgt. Etwa, dass sich Simone und Sophia Thomalla 2010 und 2012 auszogen. Mutter und Tochter im selben Magazin mit nur zwei Jahren Abstand – das gibt es auch nicht überall.

Grundsätzlich scheint es aber keine Grenzen zu geben, wenn es darum geht, wer im Playboy zu sehen ist. Sportlerinnen wie Katarina Witt oder Janni Hönscheid, Reality-TV-Stars wie Janine Pink oder Sylvia Leifheit oder Schauspielerinnen wie Ines Quermann oder Madeleine Krakor – sie alle haben es in den vergangenen Jahren getan.

Manches hat sich aber eigentlich etabliert – fast jedes Jahr ziert eine Teilnehmerin von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ das Cover. Auch das Wiesn-Playmate pünktlich zum Oktoberfest hat eigentlich schon Kult-Charakter.

Vielleicht sind es gerade die deutschen Promi-Frauen mit ihren Vorzügen, die dafür sorgen, dass das Magazin in Deutschland auch noch im klassischen Format läuft. Anders sieht das in den Vereinigten Staaten aus – in seinem Heimatland wird der Playboy inzwischen nicht mehr gedruckt.