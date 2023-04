„GNTM“-Finale 2023: Spoiler – verraten diese Hinweise Heidis heimliche Siegerin?

Heidi Klum ist aktuell auf der Suche nach „Germany’s Next Topmodel“ 2023. Die beliebte Model-Castingshow in diesem Jahr ist bereits die 18. Staffel – und viele Augen sind schon aufs Finale gerichtet. Verraten diese Hinweise und Gerüchte bereits die Gewinnerin? Alle Infos zu den Favoritinnen und zum Finale in Köln.

„GNTM“ 2023: Wann und wo ist das Finale?

Seit dem 16. Februar läuft die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“. Der Starttermin war dabei deutlich später als im vergangenen Jahr, denn 2022 begann die Episode bereits am 3. Februar, das Finale fand am 26. Mai 2022 statt.

In diesem Jahr wird das große Show-Finale am 15. Juni um 20.15 Uhr live auf Prosieben ausgestrahlt. Den Austragungsort Köln hat der Sender bestätigt. Auf die Siegerin wartet eine Prämie von 100.000 Euro und ein Auto. Wahrscheinlich wird es auch in diesem Jahr so sein, dass die Gewinnerin auf dem Cover der Zeitschrift „Harper’s Bazaar“ abgedruckt wird.

Zu Beginn buhlen insgesamt 29 Kandidatinnen um den begehrten Titel als „Germany’s Next Topmodel“, in Folge acht kamen sechs Nachzüglerinnen hinzu. Die schönsten Fotos der GNTM-Kandidatinnen aus der 18. Staffel findet ihr hier.

Finale „GNTM“ 2023: Gibt es Tickets für die Show in Köln?

Das Finale startet am Donnerstag, 15. Juni in Köln. Ob und wann Tickets auch für Zuschauer verfügbar sein werden, konnte uns das Management bislang nicht bestätigen. Weitere Infos sollen zeitnah folgen.

Favoritinnen bei „GNTM“ 2023: Steht Nicole im Finale?

Sie kam als Nachzüglerin hinzu und überzeugt seither tadellos: Nicole gehört mit 49 Jahren zu den Best Agern dieser Staffel. Das Besondere ist, dass sie bereits als Model gearbeitet und in ihren Zwanzigern sogar mit Heidi Klum in einer Mailänder Model-WG gewohnt hat. Jetzt will Nicole das Modelbusiness wieder aufmischen – mit Erfolg: „Nicole hat mich direkt umgehauen, als sie reingekommen ist“, schwärmt Kilian Kerner von der Best Agerin in Folge 11. Der Designer ist von der 49-Jährigen so beeindruckt, dass er sie für seine Runway-Show auf der Berlin Fashion Week bucht. Damit sahnt Nicole ihren ersten Job bei GNTM 2023 ab.

Favoritinnen bei „GNTM“ 2023: Kommt Ida ins Finale?

Auch Ida aus Köln hätte das Zeug zur Siegerin: Rankin hatte ein ganz besonderes Kompliment für sie übrig. „Es sollte ‚Ida – Next Topmodel‘ heißen!“ Außerdem sahnte die 23-Jährige den ersten Job der Staffel ab und durfte mit dem italienische Lingerie-Label Intimissimi shooten: Ida wurde zum neuen Markengesicht für Intimissimi, das deutschlandweit in allen Stores und in einer digitalen Kampagne zu sehen ist.

In Folge 11 ergattert sie sogar ihren zweiten Job: Denn das deutsche Handtaschen-Label Zoé Lu sucht für seine neue Social-Media-Kampagne ein Gesicht. Am Ende fällt die Wahl auf Ida. „Sie ist eine klassische Schönheit, mit der sich wahrscheinlich die meisten unserer Kunden identifizieren können“, zeigt sich Zoé-Lu-Co-Gründerin Ulrike Heintz glücklich. Damit ist die 23-Jährige wohl eine klare Favoritin von Heidi.

Favoritinnen bei „GNTM“ 2023: Selma verwandelt sich nach Umstyling zum Model

Selma ist mit 18 Jahren einer der Jüngsten – und trotzdem einer der Besten: Die Berlinerin ließ einer der krassesten Umstylings dieser Staffel über sich ergehen und ist mit ihrem 90’s RocknRoll-Look nun mehr als zufrieden. Die 18-Jährige strahlt mehr denn je und dazu hat sie allen Grund: In Woche 10 ergattert die Abiturientin den heißumwobenen Job der Kosmetikfirma „Yeauty2“ und wird das Gesicht der neuen Kampagne. „Das macht mich sehr stolz und ich bin sehr glücklich“, freut sich die Berlinerin über ihren Erfolg.

„GNTM“ 2023: Heidi schickt Zuschauer-Favoritin Cassy nach Hause

Besonders Cassy aus Hamburg stach heraus: Die Staffel begann mit ihren orangeleuchtenden Haaren und im strahlend grünen Catsuit. Das Markenzeichen der 23-Jährign waren ihre feuerroten Haaren. „Für das normale Leben bin ich nicht gemacht. Ich muss vor die Kamera“, weiß die selbsternannte Feministin. Während der Castingshow sorgte sie mit ihrer Bewegungssicherheit für Begeisterung: „Sie hat ein optimales Influencer-Gesicht“, flüstert Starfotograf Rankin während eines Fotoshootings zu Heidi.

Woche für Woche beweist die Tanzlehrerin allerdings immer mehr, dass sie nicht unbedingt das Zeug zum professionellen Modeln hat: In Folge 11 fällt sie besonders Kilian Kerner negativ auf. Für den Designer ist Cassy einfach „too much“ und hat für ihn und Heidi Klum kein Model-Potenzial. Die anfängliche Favoritin muss die Show verlassen. Fans zeigen sich empört und kommentieren unter dem Post des GNTM-Kanals „absolut unverständlich“ und „sie war für mich die Gewinnerin“.

„GNTM“ 2023: Geheime Liste kursiert auf TikTok – stehen diese fünf Kandidatinnen im Finale?

Derweil kursiert auf TikTok schon wieder eine geheime Liste, die die angeblichen fünf Finalistinnen offenbaren soll. Tatsächlich sind die Dreharbeiten zu „GNTM“ 2023 bereits abgeschlossen – die Finalistinnen stehen also schon fest. Allerdings unterstehen die Kandidatinnen und alle Produktionsmitarbeiter einer vertraglichen Schweigepflicht. Ob an dieser Aufzählung also wirklich etwas dran oder der Spoiler nicht mehr als heiße Luft ist, kann bislang nur gemutmaßt werden. Auf der besagten Liste stehen folgende Namen:

Somajia

Selma

Vivien

Nicole

Olivia

„GNTM“ 2023: Wer ist raus, wer ist noch dabei?

Woche für Woche trennt sich Modelchefin Heidi Klum von einer oder gleich mehreren Kandidatinnen: Doch, um es in den Worten des Topmodels auszudrücken: „Am Ende kann es nur Eine geben!“ Was in der aktuellen Folge passiert ist, welche Models noch dabei sind und wer die Show bereits verlassen musste, erfahrt ihr hier.