„DSDS“ 2023: Das sind die Teilnehmer im großen Finale – alle Infos und Fotos

Am Samstag, 22. April, ist es soweit – eine 20-jährige DSDS-Ära geht zu Ende. Im Finale entscheidet sich, welcher der Gesangstalente zum letzten Mal zu „Deutschlands Superstar“ gekürt wird. Doch welcher der Kandidaten steht im Finale? In der Bildergalerie findet ihr einige der potenziellen Superstars, die noch im Rennen sind.

Die Kandidaten bei „DSDS“ 2023: Wer ist weiter, wer ist noch dabei?

Zeitweise kursierte eine geheime Liste im Netz, die die Top Ten der diesjährigen Staffel „DSDS“ offenbaren sollte. Doch wie sich im Nachhinein rausstellte, war diese angebliche Insider-News nichts mehr als heiße Luft – denn vergangene Woche flog unter anderem Zuschauerliebling Nikolaos „Big N“ Simediriadis raus. Nichtsdestotrotz geht der Wettkampf weiter – diese 12 Teilnehmer sind noch im Rennen:

Aileen Sager

Rose Ndumba

Natalie Nock

Lawa Baban

Peris Achilleas Grigoriadis

Tatjana Ivanovic

Felix Gleixner

Lorent Berisha

Sem Eisinger

David Leischik

Monika Gajek

Kiyan Yousefbeik (goldene CD)

Ihr seid neugierig, was in der letzten Folge passiert ist und wer die Show verlassen musste? Dann seid ihr hier richtig.

DSDS-Finale 2023: Dieter Bohlens Favoriten

Eifrigen Zuschauern sollte mittlerweile klar sein, wer der Liebling von Poptitan Dieter Bohlen sein könnte: da wäre zum Beispiel Kandidat Kiyan Yousefbeik – Dieters Goldene CD! Im Recall-Halbfinale performt der 25-Jährige gemeinsam mit Tatjana Ivanovic in der Altstadt von Phuket „The Joker And The Queen“ von Ed Sheeran und Taylor Swift. Dieter ist von dem Auftritt überwältigt: „Ich bin so stolz, dass du meine Goldene bist. Komm her, ich muss dich einfach umarmen!“

Aber auch Felix Gleixner (27) und Lawa überzeugen die Jury Woche für Woche: „Ich kann mich nicht erinnern, ob du jemals eine schlechte Leistung abgeliefert hast“, offenbart Dieter der 25-Jährigen. Ähnlich gute Kritik sahnt Kandidatin Monika Gajek ab: Auch sie steht für Jury und Fans ganz weit vorne und hätte das Zeug für die Top Ten.

DSDS 2023: Wann ist das Finale?

Das Finale findet am Samstag, 15. April um 20.15 Uhr auf RTL statt. Das Schlussakt der Staffel wird live aus den MMC Studios in Köln übertragen. Alle weiteren Infos zur 20. Staffel DSDS, zu den Sendeterminen und zur Jury findet ihr hier im Überblick.

DSDS 2023: Wer moderiert die Live-Show?

RTL hat Laura Wontorra als Moderatorin der Jubiläums-Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ins Boot geholt. Sie wird die Zuschauer in den insgesamt drei Live-Shows ab Samstag, den. 1. April, durch den Abend führen.